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Комличенко может перейти в «Рубин»

сегодня, 10:42

Форвард «Млады Болеслав» Николай Комличенко может вернуться в Россию.

Сообщается, что 24-летнего футболиста намерен приобрести «Рубин». Казанцы уже начали переговоры с чешским клубом о трансфере нападающего.

Напомним, что минувшим летом Комличенко был близок к переходу в ЦСКА.

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Все комментарии
makkie
makkie
сегодня в 11:07
Агент Комличенко твёрдо намерен вернуть игрока в РПЛ.
Всем его предлагают - от Спартака и цска, до Локо с Рубином. Наверное где-то рядом гуляют Сочи, Краснодар и Зенит.
Тага Дага
Тага Дага ответил ПерекатиПоле
сегодня в 11:03
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    сегодня в 11:03
    ПерекатиПоле, Сочи грамотного тренера взяли? Это не они взяли. Из Зенита сказали перейти из Оренбурга в Сочи значит надо выполнять распоряжение
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    сегодня в 11:01
    За 4 евроляма хороший игрок. Тут другой вопрос, что будет делать Слуцкий с таким количеством хороших игроков? У Рубина похоже собирается 2 сильных состава
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    сегодня в 10:59
    Так и вижу руку, без одного пальца, скребущего по пустому столу в надежде, чего-нибудь покушать..,)).
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле
    сегодня в 10:58
    Терек берет игроков новых, Сочи грамотного тренера взяли, Рубин космонавта нанял и денег нашёл, Оренбург ищет усиление. Из аутсайдеров только спартак, Тамбов и Крылья смирились с неизбежным ФНЛ.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 10:56
    Слуц разорит Руин...
    ildar_3871
    ildar_3871 ответил Мысыктар
    сегодня в 10:54
    просто Леня)
    Это Деня покупает всех футболистов ???
    Мысыктар
    Мысыктар ответил particular
    сегодня в 10:53
    Судя по последним приглашениям и движениям, власти республики и города, снова, повернулись лицом к Рубину... В оставшихся турах, возможно, прибавят...
    просто Леня)
    particular
    particular
    сегодня в 10:51
    Судя по последним приглашениям и движениям, власти республики и города, снова, повернулись лицом к Рубину... В оставшихся турах, возможно, прибавят...
    ildar_3871
    ildar_3871
    сегодня в 10:50
    Нормально ,надо всех бесплатных игроков собрать , потом продадим !)
    drug01
    drug01
    сегодня в 10:49
    Доброе утро уважаемые! Прошу подсказать почему ставка 596158 Торино-Дженоа была рассчитана , а затем утром снята?
    LOpp
    LOpp
    сегодня в 10:47
    Господи, окромя Комличенко больше нападающих не осталось?
    В половину клубов РПЛ его сватают.
    cska plus
    cska plus
    сегодня в 10:46
    В Рубине есть достаточно хорошие грузины в нападении зачем им Комличенко.
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