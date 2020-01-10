Комличенко может перейти в «Рубин»

Форвард «Млады Болеслав» Николай Комличенко может вернуться в Россию.
Сообщается, что 24-летнего футболиста намерен приобрести «Рубин». Казанцы уже начали переговоры с чешским клубом о трансфере нападающего.
Напомним, что минувшим летом Комличенко был близок к переходу в ЦСКА.
Всем его предлагают - от Спартака и цска, до Локо с Рубином. Наверное где-то рядом гуляют Сочи, Краснодар и Зенит.
Всем его предлагают - от Спартака и цска, до Локо с Рубином. Наверное где-то рядом гуляют Сочи, Краснодар и Зенит.
В половину клубов РПЛ его сватают.
В половину клубов РПЛ его сватают.