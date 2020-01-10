Кузнецов: «Говорил с Фернандо, он не собирается возвращаться в „Спартак“»

Тренер Сергей Кузнецов, помогавший Олегу Кононову в «Спартаке», в интервью sport-express.ru сообщил, что полузащитник «Бэйцзин Гоань» Фернандо не планирует возвращаться из аренды в стан «красно-белых».

— Фернандо может зимой вернуться в «Спартак»?

— Судя по его словам, думаю, такой вариант нереален.

— Почему?

— Сам Фернандо не рассматривает своё возвращение в «Спартак».

— Значит, всем доволен в Китае?

— Да. Ему нравится чемпионат. Им, правда, двух очков не хватило для чемпионства, но Фернандо всё устраивает в его клубе.

— Не считаете, что он рановато отправился в Китай?

— Каждый человек — творец своей судьбы. Это его решение. Желаю ему успехов в Китае.