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«Крылья Советов» ведут переговоры с 19-летним конголезцем

сегодня, 07:05

«Крылья Советов» могут подписать нападающего «Стад Тунизьен» Гая Мбенза.

По информации источника, самарский клуб уже ведёт переговоры с 19-летним игроком сборной Конго. Портал Transfermarkt оценивает Мбенза в 600 тыс. евро.

В нынешнем сезоне форвард забил 6 мячей и сделал 1 результативную передачу в 12 матчах чемпионата Туниса и с тремя игроками делит второе место в гонке бомбардиров лиги.

Отметим, главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович ранее утверждал, что его команде требуются вратарь, левый защитник и атакующий хавбек.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:53
Выглядит перспективно.
Гавроша
Гавроша
сегодня в 07:38
А белых совсем нет?
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