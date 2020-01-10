Бартомеу не будет увольнять Вальверде, ему понравился матч с «Атлетико»

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу не собирается увольнять главного тренера каталонцев Эрнесто Вальверде.
Глава «сине-гранатовых» и часть совета директоров считают, что полуфинальная встреча Суперкубка Испании с «Атлетико» была лучшей в нынешнем сезоне.
Ранее директор «Барселоны» Гильермо Амор подтвердил, что Вальверде сохранит свой пост.
Если нет власти над командой, так будь мужиком и уйди! Какого черта он там третий год торчит не имея никакой силы? Значит он тряпка и как человек, и как тренер.
Если нет власти над командой, так будь мужиком и уйди! Какого черта он там третий год торчит не имея никакой силы? Значит он тряпка и как человек, и как тренер.
Бартомео хочет остаться с бубликом, как это было при Мартино.
В прошлом сезоне, когда Реал и Атлетико были мёртвыми, Вальверде сумел взять чемпионат. Сейчас Реал уже подаёт признаки жизни и потихоньку выбирается из ямы. Поэтому есть очень большая вероятность, что каталонцы останутся ни с чем в этом сезоне..
Бартомео хочет остаться с бубликом, как это было при Мартино.
В прошлом сезоне, когда Реал и Атлетико были мёртвыми, Вальверде сумел взять чемпионат. Сейчас Реал уже подаёт признаки жизни и потихоньку выбирается из ямы. Поэтому есть очень большая вероятность, что каталонцы останутся ни с чем в этом сезоне..
Главное не дали миру посмотреть классико п сы
Главное не дали миру посмотреть классико п сы
Месси не имеет право быть капитаном,хорошо играть одно приказывать,заставлять,вдохновлять другое,а у Месси эти качества на нуле,кроме игры ни на что способен в жизни.После карьеру все растранжирит и умрет в нищете.
Месси не имеет право быть капитаном,хорошо играть одно приказывать,заставлять,вдохновлять другое,а у Месси эти качества на нуле,кроме игры ни на что способен в жизни.После карьеру все растранжирит и умрет в нищете.
Если Атлетико играла бы мужественно,как Реал,Ливерпуль,Рома,они разгромили бы команду физрука и мощенника Бартомеу.
Даже Симеоне сделал замечание Барсе,что надо играть до конца а до конца не могут,потому,что когда начинает давит соперник становятся от страха,как мокрые курицы.
ТРУСЛИВАЯ КОМАНДА,КАК ТРУС МУРАВЕЙ ФИЗРУК.
Реал 100% чемпион и финалист ЛЧ.
Если Атлетико играла бы мужественно,как Реал,Ливерпуль,Рома,они разгромили бы команду физрука и мощенника Бартомеу.
Даже Симеоне сделал замечание Барсе,что надо играть до конца а до конца не могут,потому,что когда начинает давит соперник становятся от страха,как мокрые курицы.
ТРУСЛИВАЯ КОМАНДА,КАК ТРУС МУРАВЕЙ ФИЗРУК.
Реал 100% чемпион и финалист ЛЧ.