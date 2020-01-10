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Бартомеу не будет увольнять Вальверде, ему понравился матч с «Атлетико»

сегодня, 14:21
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона2 : 3Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу не собирается увольнять главного тренера каталонцев Эрнесто Вальверде.

Глава «сине-гранатовых» и часть совета директоров считают, что полуфинальная встреча Суперкубка Испании с «Атлетико» была лучшей в нынешнем сезоне.

Ранее директор «Барселоны» Гильермо Амор подтвердил, что Вальверде сохранит свой пост.

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Все комментарии
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответил Gelious
сегодня в 15:31
А какие ему ещё нужны условия? Очень интересно.
Если нет власти над командой, так будь мужиком и уйди! Какого черта он там третий год торчит не имея никакой силы? Значит он тряпка и как человек, и как тренер.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 15:28
Если руководство не убрали его после позора в Риме и Ливерпуле, то после вчерашнего матча и речи не может быть об увольнении..
Бартомео хочет остаться с бубликом, как это было при Мартино.
В прошлом сезоне, когда Реал и Атлетико были мёртвыми, Вальверде сумел взять чемпионат. Сейчас Реал уже подаёт признаки жизни и потихоньку выбирается из ямы. Поэтому есть очень большая вероятность, что каталонцы останутся ни с чем в этом сезоне..
Gelious
Gelious
сегодня в 15:23
Нет, ну, как тренер Вальверде так-то норм. Другое дело, что условия в клубе ему плохие создали. У него нету никакой власти в клубе и над игроками. И смена тренера мало что изменит.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил Manny_Pacquiao
сегодня в 15:05
А кого ставить капитаном в барсе? Пике? Бускетс?
Пике конечно,Бускетс тоже,как Месси пустое место,как капитан был бы.
Главное не дали миру посмотреть классико п сы
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao ответил ALBA BARCELONA 21
сегодня в 15:03
А кого ставить капитаном в барсе? Пике? Бускетс?
Cympak-05
Cympak-05
сегодня в 15:03
Матч действительно получился хорошим. И по игре и по сценарию.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил Manny_Pacquiao
сегодня в 15:02
Мда уж. Суарес полностью деградировал под его руководством. Про76 три года карьеры. Месси устал тащить в одиночку барсу. Из за тупости бартомеу Перес булки свои расслабил.
Но у вас есть хоть Зидан а в Барсе и тренер и президент и капитан днище.
Месси не имеет право быть капитаном,хорошо играть одно приказывать,заставлять,вдохновлять другое,а у Месси эти качества на нуле,кроме игры ни на что способен в жизни.После карьеру все растранжирит и умрет в нищете.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 14:59
Испугались Реала в финале и слили можно сказать,так как этих 12ников Реал опустил бы ниже плинтуса перед всем миром.
Если Атлетико играла бы мужественно,как Реал,Ливерпуль,Рома,они разгромили бы команду физрука и мощенника Бартомеу.
Даже Симеоне сделал замечание Барсе,что надо играть до конца а до конца не могут,потому,что когда начинает давит соперник становятся от страха,как мокрые курицы.
ТРУСЛИВАЯ КОМАНДА,КАК ТРУС МУРАВЕЙ ФИЗРУК.
Реал 100% чемпион и финалист ЛЧ.
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
сегодня в 14:57
Мда уж. Суарес полностью деградировал под его руководством. Про76 три года карьеры. Месси устал тащить в одиночку барсу. Из за тупости бартомеу Перес булки свои расслабил.
mangoх12
mangoх12
сегодня в 14:41
за вчерашний матч нет претензий а вот за прошлые надо спросить
cska plus
cska plus
сегодня в 14:40
Пусть работает может и приведёт клуб в сегунду.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 14:40
Мало им "Ромы" и полуосновы "Ливерпуля" явно)
Incredulous
Incredulous
сегодня в 14:30
Правильное решение! Полностью поддерживаю!
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