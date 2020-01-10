Бартомеу не будет увольнять Вальверде, ему понравился матч с «Атлетико»

Чемпионский «Лацио». Где они сейчас? Клубу исполнилось 120 лет, а последнему Скудетто будет двадцать. «Соккер.ру»

Смена гардероба. «Спартак» в 10 кадровых вопросах «Соккер.ру» интересно, как команда Кононова заиграет у тренера Тедеско весной? У