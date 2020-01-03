Кладбище талантов. Райола не ошибается

сегодня, 15:00

Мино по понятной причине критикует МЮ , но «Соккер.ру» соглашается с общим выводом одиозного агента.

Такие люди, как Райола – зло в футболе, бессмысленные посредники. У них нет полезной функции, соразмерной с комиссионными. Футбольный контракт составит любой сильный юрист в сфере трудовых отношений, но типовая бумажка не может стоить 15 млн евро.

И если итальянец хотел столько, а затем процент от будущего трансфера Холанда, то в МЮ правильно возмутились. С другой стороны, именно Райола поставил точный диагноз руководству «дьяволов», комментируя трудности другого своего клиента:

Проблема Погба – «Манчестер Юнайтед». Это клуб, оторванный от реальности, не имеющий спортивного проекта. Я бы никому туда не помогал перейти, они погубили бы даже Марадону, Пеле и Мальдини.

Погба, когда стало понятно, что Зидан не смог продавить переход Поля в «Реал» зимой, сыграл два матча в АПЛ через боль – пытался доказать верность нынешнему клубу. Ребяческий поступок, как многие действия Погба, но взрослые дяди из МЮ сами рисковали здоровьем чемпиона мира.

Теперь Поль перенес операцию, пропустит около шести недель. Если суммировать карьеру француза в МЮ после возвращения из «Ювентуса», то описать ее можно двумя словами – нереализованные мечты. Погба имеет все для футбольного величия, а стал первым игроком за 100 млн евро, который не заиграл.

Если у футболиста умные агент и родители, то все вместе отговорят от перехода в «Манчестер Юнайтед». Например, «Лестер» зло поступил с Магуайром, когда отдал Харри именно «красным дьяволам», а не «Сити», ведь «лисы» рванули вверх, а защитника оставили болтаться перед носом у разочарованного Де Хеа. Давиду стоило уйти в «Ювентус» свободным агентом.

Испанец мог стать великим чемпионом, а стал коллекционером чужих ударов. Ван-Биссака тоже обречен – нельзя в МЮ обрести тот статус, что появился у Александер-Арнольда – одного из главных ассистентов мирового футбола. Джеймс, конечно же, в восторге, что из «Суонси» перешел в МЮ , но он будет на скамейке, если придет Санчо.

Хотя у Джейдона еще есть шанс отказаться от перехода к «дьяволам». Даже добротные средние игроки, вроде Фреда, после переезда в состав «Юнайтед» заметно сбавляют. В лучших матчах в Англии бразилец близко не подобрался к уровню, что из него выжимал «Шахтер». Похожего мнения о своем выступлении в МЮ видный форвард Ромелу Лукаку.

Бельгиец прекрасно описал атмосферу в английском клубе. Когда Лукаку забивал, то оценка его работы имела вид: «Да, забил, но…» Лукаку – неглупый парень, хоть и дружит с менее умным Погба, и четко сформулировал:

Один год в «Юнайтед» стирает предыдущие восемь.

Даже футболисты уровня Давида, Поля и Ромелу в этой команде обречены на страдания.

А все потому, что почти нет примеров последних лет, когда игрок определенного уровня приходит в МЮ , а через пару лет уходит в открытый космос – становится идеальным винтиком в системе, которую никто не может поломать. Возьмите Хендерсона в «Ливерпуле» и Матича в МЮ . Неманья – опытный чемпион, дважды выигрывал АПЛ уже после возвращения в «Челси» из «Бенфики».

Но в кого его превратил клуб Вудворда? Матич всего на два года старше, чем Хендерсон, и явно не глупее, как футболист – оба немножко деревянные. Но у МЮ нет Клоппа. Тренерская чехарда – за Сульшера держатся, поскольку Аллегри отказался, а Почеттино нужно выдохнуть, прежде чем нырять в болото. «Красные дьяволы» даже звезд АПЛ , вроде Санчеса, уродуют.

Линделеф в «Бенфике» смотрелся прекрасно – готовый материал для лепки защитника мирового уровня. Но сколько там у Де Хеа «сухарей» в АПЛ в сезоне? Всего два после двадцати одного матча. Уокер успешнее в воротах! Так что футболисты, вырвавшись из лап «красных дьяволов», на прощание ставят себе саундтрек из фильма «Джанго освобожденный». После ливня выходит солнце!

С 2014 года в составе МЮ мелькали Фалькао, Блинд, Рохо, Эррера, Ди Мария, Шнейдерлин, Депай, Дармиан, Швайнштайгер, Мхитарян, Ибрагимович, Лукаку и Санчес. Не все одного уровня, но если чертова дюжина небесталанных игроков не заиграла так, как могла, то вряд ли проблема строго в них. Даже Златан не чувствовал себя счастливым львом, и когда получилось уехать – не тянул.

Депай также согласится с Лукаку – уход из МЮ освободил, да и Алексис торчал в клубе из-за условий контракта и дикой зарплаты, на которую можно кормить собак целого большого города, не только двух любимых. В сухом остатке получаем клуб, где прогрессируют только молодые и лишь в рамках собственного понимания футбола. Можно хвастаться статистикой Рэшфорда и Марсьяля в этом сезоне, но это естественный процесс.

Лучше напомнить, что МЮ потерял очки в 13 матчах из 21 в АПЛ . Если «Ливерпуль» обыграет «Вест Хэм», то у команды Клоппа будет после 21 матча 62 очка, а у Сульшера на таком же отрезке – всего 31 пункт. Получится ровно двукратный разрыв, то есть МЮ , который за последние годы вложил в новичков больше денег, чем «Ливерпуль» - 780 млн евро против 574 за пять последних сезонов, играет вдвое слабее в АПЛ .

Также не бывали в двух финалах Лиги чемпионов, и выиграл только Лигу Европы с Моуриньо. А самое важное – не создали коллектив чемпионов. Де Хеа пропускает мяч между рук, а Погба в клубе – бледная тень себя времен ЧМ -18. Впрочем, символом полной деградации «Манчестер Юнайтед» именно как места, где талантливые люди прибавляют, является не Поль, а скорее Джесси Лингард.

Человек с зарплатой 1 миллион 160 тысяч рублей в день – 422 миллиона в год, не смог в 2019 создать ни одного ассиста или гола в АПЛ . После этого смеетесь над новостью об Алексее Миранчуке в МЮ ? Такой трансфер маловероятен, но дайте Лехе шанс против середняков английской лиги – за год создаст парочку голов. Столетний Руни вчера дебютировал за «Дерби» во второй лиге и сразу отдал голевую передачу, а Джесси не может, хотя возраста Де Брюйне, ему не 34, как Уэйну.

Лингард, хотя в сборной Англии на ЧМ -18 играл в основе, в клубе деградировал настолько, что является символом современного МЮ . Пусть Райола катит бочку на этот клуб, поскольку не получилось выбить гору денег, как при переходе Погба, но ведь прав. Они бы испортили даже Марадону. А поскольку изменения не предвидятся, Рэшфорду, Погба и Де Хеа нужно подумать о том, как побыстрее найти себе новые команды.

Можно делать глупости, играя с травмой, как Поль, можно забить за сезон в АПЛ 20 мячей – как может Маркус, можно исправить одну ошибку десятками сэйвов – на что способен Давид. И это ничего не изменит, поскольку Вудворд – бухгалтер по образованию, потратил целый миллиард евро с момента назначения, но по-прежнему не разбирается в футболе. «Манчестер Юнайтед» поставит не на тех, а нужных ребят – угробит.

Владельцы «дьяволов» далеки от футбола, поэтому наивно ждут, что нынешние менеджеры клуба расхлебают кашу, которую сами заварили. У Сульшера нет чемпионской команды, есть только парочка приличных игроков с опытом и четверка молодых парней, пытающихся держать планку высоко – Рэшфорд, Марсьяль, МакТоминэй и Ван-Биссака. Но они тоже пожалеют в итоге, что связались с клубом Вудворда.