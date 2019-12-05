«Милан» снова станет великим с Месси и Гвардиолой

вчера, 14:28

В столице мировой моды готовится футбольная бомба. «Соккер.ру» - о том, кто, как и почему хочет сделать «Милан» снова великим.

Выросшие на футболе 90-х и «нулевых» смотрят на сегодняшний «Милан» с глубоким сочувствием, даже если желали успешным «россонери» Сакки, Капелло и Анчелотти всего плохого. Так часто бывает: легендарный клуб, выбравшийся на вершину и задержавшийся там дольше, чем длятся стандартные 15 минут славы, собирает всеобщий хейт толпы, которая постоянно хочет разнообразия и не терпит чужие успехи. Но проходит время и не хватает сильных команд под легендарными брендами. «Милан» и «Манчестер Юнайтед» - два ярчайших примера дня сегодняшнего.

«Россонери» окончательно превратились в середняка Серии A, они привыкли собирать футболистов-середняков и зовут тренеров-середняков, красные и черные клубные цвета сливаются в месиво неблагородных оттенков. И просвета не видно после ухода Сильвио Берлускони, который ныне мечтает сделать грандом «Монцу». Вернее, просвета не было видно до недавнего времени, когда стало известно, что новым хозяином «Милана» хочет стать миллиардер, у которого очень и очень серьезные планы на будущее «россонери».

Что вообще происходит?

Итальянское издание La Repubblica со ссылкой на очень важные источники сообщает, что французский бизнесмен и мультимиллиардер Бернар Арно по-прежнему ведет переговоры с хедж-фондом Elliott Management Corporation. Цель этих переговоров — приобретение футбольного клуба «Милан». Информация об интересе Арно к футбольной зенице модной столицы всплывает не впервые, и ранее члены семьи самого богатого человека Европы уже выступали с опровержениями этой информации. Но с каждым разом все больше похоже, что это история о шиле и мешке.

Как утверждает La Repubblica, Пол Сингер (глава хедж-фонда Elliott и, соответственно, владелец ФК «Милан») получил внятное и интригующее предложение от Бернара Арно о приобретении «Милана», срок действия которого — до конца года. В голову к Сингеру не залезешь, можно лишь предположить, что для Elliott избавление от «Милана» может стать благом, ведь американцы так и не смогли выстроить бизнес-процессы в итальянском клубе, спортивный кризис только углубился, а титульный спонсор Fly Emirates собирается махнуть «россонери» крылом.

Кто сейчас владеет «Миланом»?

Как вы уже поняли из предыдущего абзаца, «Милан» принадлежит частному инвестиционному фонду Elliott Management Corporation, но тут важно напомнить, как «россонери» оказались под крылом у Пола Сингера. В 2017 году Сильвио Берлускони продал «Милан» за 740 миллионов евро китайскому бизнесмену Ли Юнхуну, который одолжил 380 миллионов на дорогую игрушку у Сингера и Elliott. Потом Ли просрочил платеж по кредиту, что привело к отчуждению собственности: холдинговая компания, которой владел «Милан», перешла под управление Elliott.

Проще говоря, «Милан» достался нынешним владельцам из-за долгов предыдущего хозяина. Elliott пообещал болельщикам «финансовую стабильность» и «рациональный менеджмент». Было сказано много правильных слов, прозвучало даже обещание о возвращении «Милана» в пантеон сильнейших европейских клубов, но прошедшие полтора года показали, что великий клуб остался на правах чемодана без ручки в загребущих руках американских акул бизнеса. Нести тяжело, бросить жалко, отдать дешево жадность не позволяет. Печальная судьба вылилась в финансовый и спортивный кризис, который при нынешних владельцах будет сложно остановить. Нужны кардинальные перемены. Нужен спаситель.

Кто такой Бернар Арно?

Таким спасителем может стать мультимиллиардер Бернар Арно, самый богатый человек в Европе. Состояние француза оценивается в 100+ миллиардов евро, что в три раза превышает активы хедж-фонда Elliott, у которого Арно планирует купить «Милан». Бернару 70 лет, и он сколотил огромное состояние в мире моды, сейчас Арно владеет брендами Louis Vuitton, Dior, Givenchy и не только (всего около 70 брендов и тысячи фирменных магазинов).

Арно небезосновательно называют маркетологом с душой художника, ведь компании, производящие красивые вещи и предметы роскоши, доставались ему в плачевном состоянии, унылыми, убыточными, ненужными. Некоторые — на грани исчезновения. Бернар вытаскивал их из кризиса, расставлял толковых менеджеров по позициям, создавал условия для талантливых людей, отбеливал имидж и потом пожинал плоды своего успеха. Интересно, как проявились бы таланты Арно в футболе?

Какие у Арно планы на «Милан»?

Однажды, когда речи о приобретении «Милана» еще не шло, Арно рассказал, как он это видит:

Если я однажды куплю футбольный клуб, то сделаю все возможное, чтобы привести в команду лучшего тренера и лучшего игрока.

На самом деле, с помощью этого же лекала Арно покорил мир моды, выстраивая работу вокруг грамотных руководителей и гениев. Не самый плохой подход и для футбола. По слухам, Бернар рассматривает возможность приглашения в «Милан» Хосепа Гвардиолы и Лионеля Месси. В Серии A будут счастливы, особенно тем, что Италии достанутся новые раунды дуэли Месси и Роналду. Если не удастся заполучить этих гениев, Арно согласится на Клоппа и Мбаппе. А еще миллиардер не поддерживает идею строительства нового стадиона, а рассчитывает вложиться в реконструкцию «Сан-Сиро». Впрочем, детали и будущие планы пока написаны вилами на воде, однако есть все основания полагать, что «Милан» в ближайшее время найдет более заинтересованного в своей судьбе хозяина.