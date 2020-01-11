Роджерс: «Возможно, даже не заслужили одно очко в матче с „Саутгемптоном“»

Главный тренер «Лестера» прокомментировал поражение своей команды в матче 22-го тура АПЛ против «Саутгемптона».

Мы показали не лучшую игру, так как чаще мы более хорошо действуем в обороне, но сегодня прессинговали недостаточно и слишком часто ошибались во владении мячом.

Оба пропущенных гола стали результатом неправильных решений, это разочаровывает. Мы думали, что сможем набрать хотя бы одно очко, которое, возможно, не заслужили.

У нас так и не получилось улучшить игру в пас. Игра была разрушена тем, что обе команды стремились к контрпрессингу.