Анчелотти: « У нас был настрой взять три очка, и это было важнее всего»

Главный тренер «Эвертона» прокомментировал победу своей команды в матче 22-го тура АПЛ против «Брайтона».

Я доволен. Первые 60 минут мы показывали хорошую игру, но при счете 1:0 немного сбавили к концу матча, но это вполне естественно. У нас был настрой взять три очка, и это было важнее всего.

Игроки хорошо отреагировали, плюс поддержка на стадионе по-настоящему важна для нас. Мы хотим чувствовать себя как дома, когда играем здесь. Надеюсь, в следующем матче картина не изменится.

Ришарлисон забил шикарный гол. У него невероятные навыки, он может играть на любой позиции.