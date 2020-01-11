ГлавнаяНовости

Анчелотти: « У нас был настрой взять три очка, и это было важнее всего»

сегодня, 21:06
ЭвертонЛоготип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)1 : 0Логотип футбольный клуб Брайтон энд Хоув АльбионБрайтон энд Хоув АльбионМатч завершен

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти прокомментировал победу своей команды в матче 22-го тура АПЛ против «Брайтона».

Я доволен. Первые 60 минут мы показывали хорошую игру, но при счете 1:0 немного сбавили к концу матча, но это вполне естественно. У нас был настрой взять три очка, и это было важнее всего.

Игроки хорошо отреагировали, плюс поддержка на стадионе по-настоящему важна для нас. Мы хотим чувствовать себя как дома, когда играем здесь. Надеюсь, в следующем матче картина не изменится.

Ришарлисон забил шикарный гол. У него невероятные навыки, он может играть на любой позиции.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Рубиалес: «Решение проводить Суперкубок Испании в Аравии - верное»
Сегодня, 22:07 Комментарии0
Сульшер: «Очень доволен игрой МЮ, Рэшфорд был хладнокровен»
Сегодня, 21:43 Комментарии0
Роджерс: «Возможно, даже не заслужили одно очко в матче с „Саутгемптоном“»
Сегодня, 21:17 Комментарии1
Лэмпард: «Сегодня мы задали стандарт качества, который до этого не тянули»
Сегодня, 20:52 Комментарии2
Мата: «В матче против „Норвича“ мы получили удовольствие от игры»
Сегодня, 20:43 Комментарии3
Ибрагимович: «Праздновать как Бог я буду на „Сан-Сиро“, а не в Сардинии»
Сегодня, 20:27 Комментарии4
Обсудить
Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 21:47
Победа тренера.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100