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Мата: «В матче против „Норвича“ мы получили удовольствие от игры»

сегодня, 20:43
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед4 : 0Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич СитиМатч завершен

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата прокомментировал победу в матче 22-го тура АПЛ над «Норвичем».

Мы показали отличное выступление, здорово отреагировали на поражение в прошлом матче с «Манчестер Сити» в Кубке Англии. Сегодня мы получили удовольствие, пользуясь свободными зонами.

Сегодняшний матч является примером того, как, по моему мнению, мы должны играть постоянно.

За место для выхода в Лигу чемпионов бьются несколько команд. «Челси» продолжит набирать очки, так что нам нужно сосредоточиться на собственных результатах.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 21:48
В Чемпионшипе много норвичей, там можно "получать удовольствие" намного чаще.
Groove000
Groove000
сегодня в 21:12
Главное, не расслабляться. Это был аутсайдер. Если бы и его не обыграли, даже я бы тогда засомневался в Оле
Azu-Killah37
Azu-Killah37
сегодня в 20:46
Жаль только, что остальные команды не уровня Норвича, чтобы играть так постоянно
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