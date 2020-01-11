Мата: «В матче против „Норвича“ мы получили удовольствие от игры»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата прокомментировал победу в матче 22-го тура АПЛ над «Норвичем».

Мы показали отличное выступление, здорово отреагировали на поражение в прошлом матче с «Манчестер Сити» в Кубке Англии. Сегодня мы получили удовольствие, пользуясь свободными зонами.

Сегодняшний матч является примером того, как, по моему мнению, мы должны играть постоянно.

За место для выхода в Лигу чемпионов бьются несколько команд. «Челси» продолжит набирать очки, так что нам нужно сосредоточиться на собственных результатах.