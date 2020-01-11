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Ибрагимович: «Праздновать как Бог я буду на „Сан-Сиро“, а не в Сардинии»

сегодня, 20:27
КальяриЛоготип футбольный клуб Кальяри0 : 2Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович прокомментировал победу над «Кальяри» в матче 19-го тура Серии А. 38-летний швед забил свой дебютный гол после возвращения в стан «россонери».

Очень важно, чтобы нападающий старался быть там, где этого требует ситуация, я чувствую себя хорошо. У меня было несколько неправильных моментов в игре с мячом в начале игры, но мне нужно несколько матчей, чтобы войти в форму.

Я буду праздновать как Бог на Сан-Сиро, а не здесь. Я прославляю Бога каждый раз, когда забиваю гол, тогда я чувствую себя живым!

Пиоли хотел заменить меня? Я чувствую себя хорошо, тренер просто переживал из-за моего возраста и хотел, чтобы я отдохнул, но это не проблема. Мой ум все еще остр, и тело должно следовать за ним.

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