Кашшаи: «Даже не мечтал, что мою кандидатуру будут рассматривать в России»

Руководитель департамента судейства Российского футбольного союза Виктор Кашшаи поделился мнением о своем назначении на должность.

Я давно планировал применить свой опыт после завершения карьеры. По нескольким причинам мне все больше хотелось прекратить активную работу в качестве арбитра, и приглашение из России ускорило процесс.

Даже не было в мечтах, что сразу смогу получить серьезную должность. Не мог представить, что футбольная ассоциация столь престижной страны будет рассматривать мою кандидатуру.

Моей целью в России будет добиться назначения на еврокубковые встречи как можно большего числа российских судей. Я хочу передать свой профессиональный опыт арбитрам из этой страны и вдохновить молодых людей.