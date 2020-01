Сетьен – новый наставник «Барселоны»

Пресс-служба «Барселоны» объявила об увольнении с поста главного тренера команды.

Новым наставником каталонского клуба, как и ожидалось, стал 61-летний , ранее возглавлявший «Бетис».

Контракт с испанским специалистом рассчитан до лета 2022 года.

Quique Setién will be the new manager of FC Barcelona. Welcome!



➕ INFO https://t.co/EOP9MSFFJ1 pic.twitter.com/IkhzFGyxHf