Сетьен – новый наставник «Барселоны»

Пресс-служба «Барселоны» объявила об увольнении Эрнесто Вальверде с поста главного тренера команды.
Новым наставником каталонского клуба, как и ожидалось, стал 61-летний Кике Сетьен, ранее возглавлявший «Бетис».
Контракт с испанским специалистом рассчитан до лета 2022 года.
Quique Setién will be the new manager of FC Barcelona. Welcome!— FC Barcelona (@FCBarcelona) 13 января 2020 г.
➕ INFO https://t.co/EOP9MSFFJ1 pic.twitter.com/IkhzFGyxHf
С самим Радченко за Расинг играл...потом тренером стал...потом хорошим тренером стал...а ботом бац...и 13-е января...))
С самим Радченко за Расинг играл...потом тренером стал...потом хорошим тренером стал...а ботом бац...и 13-е января...))
Не видать Барсе еще лет 10 финала ЛЧ.
Не видать Барсе еще лет 10 финала ЛЧ.