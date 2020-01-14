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Сетьен – новый наставник «Барселоны»

сегодня, 01:35

Пресс-служба «Барселоны» объявила об увольнении Эрнесто Вальверде с поста главного тренера команды.

Новым наставником каталонского клуба, как и ожидалось, стал 61-летний Кике Сетьен, ранее возглавлявший «Бетис».

Контракт с испанским специалистом рассчитан до лета 2022 года.

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MaxRnD
MaxRnD
сегодня в 01:57
О, как !
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 01:56
Жил себе мужик не тужил....
С самим Радченко за Расинг играл...потом тренером стал...потом хорошим тренером стал...а ботом бац...и 13-е января...))
raulmadrid_007
raulmadrid_007
сегодня в 01:41
Ахахах физруки одни никчемные.
Не видать Барсе еще лет 10 финала ЛЧ.
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