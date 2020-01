«Эвертон» сообщил о пприобретении защитника «Карлайл Юнайтед» .

Контракт с 17-летним англичанином рассчитан до лета 2022 года. Сообщается, что Брэнтуэйт будет выступать за молодёжный состав «ирисок».

Ранее «Эвертон» отдал в аренду «Кристал Пэлас» нападающего Дженка Тосуна.

✍️ | We have completed the signing of Jarrad Branthwaite from Carlisle United on a two-and-a-half-year deal.



The 17-year-old defender will link up with #EFCU23! 🙌