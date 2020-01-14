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Прядкина допросили по делу о договорном матче

вчера, 23:16

Главу российской Премьер-Лиги Сергея Прядкина сегодня допросили в следственном департаменте МВД.

Допрос провели в рамках расследования первого в России уголовного дела о договорном матче. В поле зрения правоохранителей попал скандальный поединок 27-го тура ПФЛ зоны «Юг» между командами «Чайка» и «Черноморец». Игра состоялась в мае прошлого года в Ростовской области.

Ранее в рамках расследования в Москве, Ростове-на-Дону и в других городах были проведены обыски в офисах футбольных клубов и по местам жительства руководителей команд. Также были допрошены несколько футболистов «Черноморца».

Отметим, что недавно в Испании задержали 14 человек по делу об организации договорных матчей.

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RUSTY8
RUSTY8 ответил Tostao
сегодня в 00:45
С возвращением, камрад!!!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 00:42
А сплошные сливы "Спартака" в кубках? А слив это тот же договорняк в кругу одной команды
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 00:35
Допросить бы федуна о договорных матчах, но у него оплачена неприкосновенность
Tostao
Tostao
сегодня в 00:31
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил Павел Амурский
сегодня в 00:21
Для них он добропорядочный гражданин, чЕстный владелец чАстного клуба...
oFANATo
oFANATo ответил Павел Амурский
сегодня в 00:18
У миллера все впереди..бугага
Павел Амурский
Павел Амурский ответил oFANATo
сегодня в 00:12
Когда миллера допросят?
Уголовник то гинер, аж дважды судимый.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 00:09
Бубнов:" зенит не играл договорняков?....АХАХАХА!!!"
oFANATo
oFANATo ответил Пупсиков эксперт
сегодня в 00:04
Когда миллера допросят?
tuman960
tuman960 ответил Leha-ha50
сегодня в 00:02
Когда Миллера допросят??? Матч с Уфой , когда Нету вприсядку плясал, или матч с Уралом , когда для победы Питера трех уральцев удалили???
только после Гинера!!!!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Ангел неБесГрешен
вчера в 23:59
Да уж, матчИ с Млрдовией та ещё клоунада...
Когда Миллера допросят??? Матч с Уфой , когда Нету вприсядку плясал, или матч с Уралом , когда для победы Питера трех уральцев удалили???
drug01
drug01
вчера в 23:59
Давно пора браться за дело.....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил Пупсиков эксперт
вчера в 23:55
Да уж, матчИ с Млрдовией та ещё клоунада...
beefs
beefs
вчера в 23:54
Неужели лёд тронулся...
Пупсиков эксперт
Пупсиков эксперт
вчера в 23:47
Когда гинера допросят?
mangoх12
mangoх12
вчера в 23:47
Зона Юг это не РПЛ надо Дюклва дрючить
Павел Амурский
Павел Амурский
вчера в 23:43
Лучше бы допросили по делу его сынка.
Брулин
Брулин
вчера в 23:40
Кто ж его посадит,он же памятник !
shlomo
shlomo
вчера в 23:21
Эх....а воз и ныне там...
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