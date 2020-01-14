Прядкина допросили по делу о договорном матче

вчера, 23:16

Главу российской Премьер-Лиги Сергея Прядкина сегодня допросили в следственном департаменте МВД .

Допрос провели в рамках расследования первого в России уголовного дела о договорном матче. В поле зрения правоохранителей попал скандальный поединок 27-го тура ПФЛ зоны «Юг» между командами «Чайка» и «Черноморец». Игра состоялась в мае прошлого года в Ростовской области.

Ранее в рамках расследования в Москве, Ростове-на-Дону и в других городах были проведены обыски в офисах футбольных клубов и по местам жительства руководителей команд. Также были допрошены несколько футболистов «Черноморца».

Отметим, что недавно в Испании задержали 14 человек по делу об организации договорных матчей.