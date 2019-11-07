«Ювентусу» отказали в аннулировании чемпионства «Интера» 2006 года

«Ювентус» предпринял очередную попытку оспорить чемпионство «Интера» в сезоне 2005/06.
Однако туринцы снова получили отказ от чиновников из регулирующего органа. Это уже 30-й подобный случай.
В сезоне 2005/06 «Ювентус» финишировал первым, но в результате масштабного коррупционного скандала был сослан в серию B, а титул получил «Интер». «Ювентус» не собирается присваивать «скудетто» себе, а хочет, чтобы его просто аннулировали.
Ранее сообщалось, что итальянский клуб заподозрен в проведении договорных матчей.
Кабинеты на то и кабинеты, что действуют безнаказанно.
Кабинеты на то и кабинеты, что действуют безнаказанно.
Опозорил Италию ,до сих пор не могут оправиться
Опозорил Италию ,до сих пор не могут оправиться
Так что сами должны быть ЗА_ИНТЕРесованы. Аха-ха)
Так что сами должны быть ЗА_ИНТЕРесованы. Аха-ха)
https://www.youtube.com/watch?v=jyx9RoO_2Yg
И тут кабинет сработал?
АХХАХАХА
И тут кабинет сработал?
АХХАХАХА
8 очков вася!((((
А ВАС турнули в серию В
АХХААХ
8 очков вася!((((
А ВАС турнули в серию В
АХХААХ