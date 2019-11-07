ГлавнаяНовости

«Ювентусу» отказали в аннулировании чемпионства «Интера» 2006 года

07 ноября 2019, 19:27

«Ювентус» предпринял очередную попытку оспорить чемпионство «Интера» в сезоне 2005/06.

Однако туринцы снова получили отказ от чиновников из регулирующего органа. Это уже 30-й подобный случай. 

В сезоне 2005/06 «Ювентус» финишировал первым, но в результате масштабного коррупционного скандала был сослан в серию B, а титул получил «Интер». «Ювентус» не собирается присваивать «скудетто» себе, а хочет, чтобы его просто аннулировали.

Ранее сообщалось, что итальянский клуб заподозрен в проведении договорных матчей.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Сказал «А» без «Б»
29 октябряСергей Иванов в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии11
Департамент по договорным играм создан в РФС
30 сентября Комментарии23
Дюков: «Матч „Чайка“ - „Черноморец“ носил неспортивный характер»
10 сентября Комментарии9
Ешугов: «„Кубань“ играла договорной матч? Это Савину сон приснился»
28 августа Комментарии11
Савин: «Матч „Кубань“ – „Томь“ в 2004 году был договорным»
27 августа Комментарии19
«Черноморец» работает в штатном режиме после возбуждения уголовного дела
22 августа Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Ruslan3132
   16 / 946
вчера в 12:36
понятно ) жаль, теперь не щадишь некоторых товарищей своих, поливая 77м их любимый клуб
Ну не я же предал товарищей, а товарищи меня. Я высказал своё мнение, а возмущённая публика перешла на личности. Не все конечно, но от некоторых не ожидал.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Groove000
   16 / 946
вчера в 12:35
Переобуваться же классно))
А что, в одних и тех же портянках ходить? Аха-ха)
Groove000
Groove000 ответил Ruslan3132
   47 / 946
вчера в 10:17
понятно ) жаль, теперь не щадишь некоторых товарищей своих, поливая 77м их любимый клуб
Переобуваться же классно))
allemz
allemz
   59 / 946
вчера в 00:32
Зависть гоббов к успехам Интера - навеки!))
allemz
allemz
   59 / 946
вчера в 00:30
А чего они хотят отобрать у них титул без присвоения себе? Ведь знают, что не заслуженно))
allemz
allemz
   59 / 946
вчера в 00:28
Ор выше гор))
h8you
h8you ответил GYTSYL
   39 / 946
вчера в 00:24
Как тебе? https://www.youtube.com/watch?v=jyx9RoO_2Yg И тут кабинет сработал? АХХАХАХА
    h8you
    h8you ответил GYTSYL
       39 / 946
    вчера в 00:23
    какие 30 очков в 2005-2006? 8 очков вася!(((( А ВАС турнули в серию В АХХААХ
    почитай первое решение к...и потом когда берл включился смягчили....ты хоть немного историю своего кабинета узнай,который еще в 80-е за махинации в серии-б играл
    Ruslan3132
    Ruslan3132 ответил Князь сажал врагов на посох
       350 / 946
    вчера в 00:22
    Я никогда не болел за рояль, а радовался бомбёжке каталонских сектантов. Ну и поддерживал некоторых товарищей.
    понятно ) жаль, теперь не щадишь некоторых товарищей своих, поливая 77м их любимый клуб
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох ответил С детства за детство
       16 / 946
    07 ноября в 23:01
    Аха, всё ожидаемо, белоруса и украинца не хило бомбануло))
    А тебя то чего? Аха-ха)
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох ответил Ruslan3132
       16 / 946
    07 ноября в 23:00
    Болеле со стажем, я могу ответить лишь, что он сам болел за "сливочную помойку" до ответной игры Реал-Юве )) и радовался "кабинетным" победам ))) и "ВДРУГ" оказалось, что победы, которым он радовался, куплены? ))) Так может он ошибается, болея и за Юве? ))) Логичный вывод, Костя )))
    Я никогда не болел за рояль, а радовался бомбёжке каталонских сектантов. Ну и поддерживал некоторых товарищей.
    Ruslan3132
    Ruslan3132 ответил Князь сажал врагов на посох
       350 / 946
    07 ноября в 22:56
    Тебе не только глорики, а и болелы со стажем скажут, что сливочная помойка это главный кабинет Европы, второе место за меССительной сектой, третье за ливеркой. Кабинеты на то и кабинеты, что действуют безнаказанно.
    Болеле со стажем, я могу ответить лишь, что он сам болел за "сливочную помойку" до ответной игры Реал-Юве )) и радовался "кабинетным" победам ))) и "ВДРУГ" оказалось, что победы, которым он радовался, куплены? ))) Так может он ошибается, болея и за Юве? ))) Логичный вывод, Костя )))
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох ответил Ruslan3132
       16 / 946
    07 ноября в 22:52
    как же так? один глорик тут недавно че то доказывал мне про кабинеты ))
    Тебе не только глорики, а и болелы со стажем скажут, что сливочная помойка это главный кабинет Европы, второе место за меССительной сектой, третье за ливеркой.
    Кабинеты на то и кабинеты, что действуют безнаказанно.
    С детства за детство
    С детства за детство
       477 / 946
    07 ноября в 22:29
    Аха, всё ожидаемо, белоруса и украинца не хило бомбануло))
    3ton
    3ton
       521 / 946
    07 ноября в 22:17
    Я бы за такую наглось , отправил Ювентус в серию С
    Опозорил Италию ,до сих пор не могут оправиться
    Ruslan3132
    Ruslan3132
       350 / 946
    07 ноября в 22:02
    как же так? один глорик тут недавно че то доказывал мне про кабинеты ))
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох
       16 / 946
    07 ноября в 21:41
    интер проклят и пока на нём будут числиться незаконные трофеи - законных ему не видать.
    Так что сами должны быть ЗА_ИНТЕРесованы. Аха-ха)
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох
       16 / 946
    07 ноября в 21:30
      GYTSYL
      GYTSYL
         32 / 946
      07 ноября в 21:07
      позор блю вентусу)))
      dino-hsv
      dino-hsv
         82 / 946
      07 ноября в 21:03
      кабинетные нытики всё никак не успокоятся...
      Groove000
      Groove000
         47 / 946
      07 ноября в 20:56
      28 плачет) Как маленький ребенок, у которого отобрали конфетку) И теперь он тщетно просит, чтобы ее забрали у отобравшего) Но не просит вернуть себе, т.к. знают, что он ее незаслужил)) Пусть пытаются) Очень забавно наблюдать за их потугами))
      GYTSYL
      GYTSYL ответил h8you
         32 / 946
      07 ноября в 20:44
      что вспомнили?
      Как тебе?

      И тут кабинет сработал?
      АХХАХАХА
      GYTSYL
      GYTSYL ответил h8you
         32 / 946
      07 ноября в 20:40
      Какой красивой была эта сказка: черно-синие не при делах, а слова федерального прокурора – всего лишь слова. Напрасно Джанфеличе судился с Моджи: его мир – театр, он не в курсе, что власть – синоним слова «заговор». Зря он полез на Лаки Лучано, ведь суду, прежде чем вынести решение, пришлось разобраться: лоббировал «Интер» арбитров или все-таки нет. Теперь все закончилось. Кальчополи закрыт. Моджи победил: «Интер» признан виновным в работе с судьями. Слова стали делом: все тезисы Палацци признаны апелляционным судом. Включая вывод: «Интер» больше всех замешан в коррупционной системе». Что дальше? Ничего. Вряд ли что-то изменится: скудетто останется у «Интера», никто не будет наказан (бывшие боссы клуба давно вне футбола), а Моджи не вернется к работе. Может быть, «Юве» еще раз потребует 400-500 миллионов евро компенсации, но лениво и без надежды – денег у FIGC все равно нет. Никто не хочет ворошить прошлое. В конце концов, все уже доказано – безо всяких судов. Чемпион вернулся. Верно подметил в победной речи Лаки Лучано, никогда не забывающий о миланских друзьях: «Кальчополи давно позади, работает VAR, а «Интер» по-прежнему в 22 очках позади «Ювентуса».
      какие 30 очков в 2005-2006?
      8 очков вася!((((
      А ВАС турнули в серию В
      АХХААХ
      h8you
      h8you ответил GYTSYL
         39 / 946
      07 ноября в 20:39
      НА ВСЕГДА!
      только после того, как туда ббилан в третий раз отправим ))это в 2006 году мафиозник берл защитил,но его уже нет
      h8you
      h8you ответил Dirty_Harry
         39 / 946
      07 ноября в 20:37
      А что только сейчас вспомнили? Почему не год назад, и после этого ещё пытаетесь заслужить себе уважение. Отмыться от позора хотите?
      что вспомнили?
      h8you
      h8you ответил Dirty_Harry
         39 / 946
      07 ноября в 20:37
      Сейчас ещё скажут что победа в ЛЧ тоже липовая, гордится то гоббам больше нечем, Интер все купил!
        Dirty_Harry
        Dirty_Harry ответил h8you
           204 / 946
        07 ноября в 20:36
        А что только сейчас вспомнили? Почему не год назад, и после этого ещё пытаетесь заслужить себе уважение. Отмыться от позора хотите?
        h8you
        h8you
           39 / 946
        07 ноября в 20:35
          Dirty_Harry
          Dirty_Harry
             204 / 946
          07 ноября в 20:34
          Сейчас ещё скажут что победа в ЛЧ тоже липовая, гордится то гоббам больше нечем, Интер все купил!
          h8you
          h8you
             39 / 946
          07 ноября в 20:34
            Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
            Отправить
             
            Rambler's Top100