«Ювентусу» отказали в аннулировании чемпионства «Интера» 2006 года

07 ноября 2019, 19:27

«Ювентус» предпринял очередную попытку оспорить чемпионство «Интера» в сезоне 2005/06.

Однако туринцы снова получили отказ от чиновников из регулирующего органа. Это уже 30-й подобный случай.

В сезоне 2005/06 «Ювентус» финишировал первым, но в результате масштабного коррупционного скандала был сослан в серию B, а титул получил «Интер». «Ювентус» не собирается присваивать «скудетто» себе, а хочет, чтобы его просто аннулировали.

Ранее сообщалось, что итальянский клуб заподозрен в проведении договорных матчей.