Департамент по договорным играм создан в РФС

В Российском футбольном союзе появилось новое подразделение - Департамент защиты игры, который будет заниматься профилактикой и предупреждением договорных матчей и попыток влияния на результат; анализом информации, полученной от букмекерских компаний; контролем деятельности субъектов футбольного рынка.
Его возглавил советник президента РФС Олег Железнов.
Три месяца назад появились первые слухи о создании подобного подразделения.
Департамент по договорным играм!!!!
Это что, целый департамент будет заниматься организацией договорных игр???
Надо же хоть чуть чуть думать прежде чем заголовки публиковать....
Департамент по договорным играм!!!!
Это что, целый департамент будет заниматься организацией договорных игр???
Надо же хоть чуть чуть думать прежде чем заголовки публиковать....