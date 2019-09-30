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Департамент по договорным играм создан в РФС

сегодня, 19:09

В Российском футбольном союзе появилось новое подразделение - Департамент защиты игры, который будет заниматься профилактикой и предупреждением договорных матчей и попыток влияния на результат; анализом информации, полученной от букмекерских компаний; контролем деятельности субъектов футбольного рынка.

Его возглавил советник президента РФС Олег Железнов.

Три месяца назад появились первые слухи о создании подобного подразделения.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   318 / 908
сегодня в 19:39
"Уж сколько раз твердили миру..." Ну нет у нас договорных матчей, нет! И как вы представляете себе договорный характер игры? Вот если кто-то из вас внятно объяснит мне, как можно договориться о нужном результате, с кем, каким образом, тому я в ножки поклонюсь. И сколько нужно заплатить, чтобы обеспечить нужный результат, и самое главное - кому? Даже дураку понятно, что игру можно слить, но только в одном случае - в конце сезона, когда команде результат не важен из-за вылета в ФНЛ либо когда находишься в середине турнирной таблицы и результат не влияет на твое положение, и т.п. Но и "слить" можно не договариваясь, а потому, что играть с полной самоотдачей не имеет смысла по вышеуказанным причинам. Главное, о чем забывают конспираторы - всю команду не подкупишь, не хватит денег, а конкретному футболисту давать деньги не имеет смысла. И самое главное - футболисты и тренеры, а также арбитры получают настолько приличные деньги, что сдавать игру либо обеспечивать нужный результат себе дороже. Можно много приводить доводов в обоснование своего мнения, но и этого достаточно. Хватит мутить воду с выдуманными "договорными" матчами !
RussianMango
RussianMango ответил Faustello
   95 / 908
сегодня в 19:38
Тока хотел написать. Улыбнуло)
Vadik
Vadik
   562 / 908
сегодня в 19:34
Что опять? Вроде был такой, потом его упразднили. Интересно, а за чей счет будут оплачивать труд работников этого подразделения?
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   166 / 908
сегодня в 19:29
Очередное подразделение, непонятно чем занимающееся. Но исправно и в больших объемах сосущее деньги из госбюджета
Footbolista
Footbolista ответил Faustello
   9 / 908
сегодня в 19:25
РФС: "Не можешь предотвратить договорные матчи, возглавь их организацию"))...
Faustello
Faustello
   5 / 908
сегодня в 19:22
Всегда радует профессионализм авторов Соккера ))
Департамент по договорным играм!!!!
Это что, целый департамент будет заниматься организацией договорных игр???
Надо же хоть чуть чуть думать прежде чем заголовки публиковать....
cska plus
cska plus
   12 / 908
сегодня в 19:21
Ставленник федуна.
cska1948
cska1948
   36 / 908
сегодня в 19:12
Интересно, а предвзятым судейством этот департамент тоже будет заниматься?
Athletic Club de Bilbao
Athletic Club de Bilbao
сегодня в 19:10
Теперь будет где деньги отмывать!
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