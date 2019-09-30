Департамент по договорным играм создан в РФС

сегодня, 19:09

В Российском футбольном союзе появилось новое подразделение - Департамент защиты игры, который будет заниматься профилактикой и предупреждением договорных матчей и попыток влияния на результат; анализом информации, полученной от букмекерских компаний; контролем деятельности субъектов футбольного рынка.

Его возглавил советник президента РФС Олег Железнов.

Три месяца назад появились первые слухи о создании подобного подразделения.