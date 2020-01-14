Вальверде: «Желаю удачи всем игрокам, а также новому тренеру Кике Сетьену»

Бывший главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде попрощался с болельщиками.
Моё время в качестве тренера «Барселоны» подошло к концу. С самого начала это были напряженные два с половиной года. Я испытывал наслаждение от некоторых радостных моментов, праздновал победы и завоеванные трофеи, но также были трудные и тяжелые моменты.
Но главное, что я хотел бы отметить, - это мой опыт общения с болельщиками и любовь, которую ко мне проявили во время работы на посту тренера.
Благодарю президента Жозепа Бартомеу и совет директоров за предоставленную мне возможность и доверие в течение всего этого времени.
Я также хотел бы поблагодарить всех людей, с которыми вместе работал в клубе, за их поддержку и отношение ко мне в течение этих двух с половиной сезонов. Особенно тех, кто работает в первой команде и рядом с ней и с кем я разделил так много моментов на базе и во время выездов.
Конечно, я хотел бы поблагодарить игроков за их упорство, которое позволило нам вместе завоевать четыре трофея. С этого дня я желаю удачи им всем, а также новому тренеру Кике Сетьену.
1.Тренера выгнали, репутация правления подпорчена.
2. Игроки по-любому морально пострадают, скорее всего кто-то начнёт искать себе новый клуб сразу.
3. Замену нашли не по статусу клуба, человек без имени, без трофеев, не знаком с Барселоной. Возможно надо было подождать лета.
1.Тренера выгнали, репутация правления подпорчена.
2. Игроки по-любому морально пострадают, скорее всего кто-то начнёт искать себе новый клуб сразу.
3. Замену нашли не по статусу клуба, человек без имени, без трофеев, не знаком с Барселоной. Возможно надо было подождать лета.