Вальверде: «Желаю удачи всем игрокам, а также новому тренеру Кике Сетьену»

Бывший главный тренер «Барселоны» попрощался с болельщиками.

Моё время в качестве тренера «Барселоны» подошло к концу. С самого начала это были напряженные два с половиной года. Я испытывал наслаждение от некоторых радостных моментов, праздновал победы и завоеванные трофеи, но также были трудные и тяжелые моменты.

Но главное, что я хотел бы отметить, - это мой опыт общения с болельщиками и любовь, которую ко мне проявили во время работы на посту тренера.

Благодарю президента Жозепа Бартомеу и совет директоров за предоставленную мне возможность и доверие в течение всего этого времени.

Я также хотел бы поблагодарить всех людей, с которыми вместе работал в клубе, за их поддержку и отношение ко мне в течение этих двух с половиной сезонов. Особенно тех, кто работает в первой команде и рядом с ней и с кем я разделил так много моментов на базе и во время выездов.

Конечно, я хотел бы поблагодарить игроков за их упорство, которое позволило нам вместе завоевать четыре трофея. С этого дня я желаю удачи им всем, а также новому тренеру Кике Сетьену.