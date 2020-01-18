Шарлия попрощался с ЦСКА, игрок покидает московский клуб

Защитник Звонимир Шарлия в своем Инстаграме сообщил, что покидает ЦСКА.
«Я наслаждался каждой секундой с вами. Спасибо и удачи. ЦСКА всегда будет первым!» — написал Шарлия.
23-летний футболист прошлым летом был арендован у «Славена Белупо».
Защитник Звонимир Шарлия в своем Инстаграме сообщил, что покидает ЦСКА.
«Я наслаждался каждой секундой с вами. Спасибо и удачи. ЦСКА всегда будет первым!» — написал Шарлия.
23-летний футболист прошлым летом был арендован у «Славена Белупо».
Шарлиз (Терон) я бы много простил..:)))
Шарлиз (Терон) я бы много простил..:)))
Ага, берут пачками в аренду, пачками и возвращают...
Ага, берут пачками в аренду, пачками и возвращают...
Шарлия оказался слаб для ЦСКА и поняв это сам ушел-это два!
Так что не нужно слез.
Шарлия оказался слаб для ЦСКА и поняв это сам ушел-это два!
Так что не нужно слез.