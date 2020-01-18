ГлавнаяНовости

Шарлия попрощался с ЦСКА, игрок покидает московский клуб

сегодня, 15:22

Защитник Звонимир Шарлия в своем Инстаграме сообщил, что покидает ЦСКА.

«Я наслаждался каждой секундой с вами. Спасибо и удачи. ЦСКА всегда будет первым!» — написал Шарлия.

23-летний футболист прошлым летом был арендован у «Славена Белупо».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Локомотив» ищет замену Сёмину
Сегодня, 17:22Вадим Багров в блоге Тренерская доляКомментарии8
СлухиШарлия покинул ЦСКА по собственной инициативе
Сегодня, 15:32 Комментарии31
Исламхан прибыл в Катар на сборы «Зенита»
Вчера, 20:23 ФотоКомментарии10
16 + 2 = беда? «За» и «против» расширения РПЛ
Вчера, 15:03Александр Чистяков в блоге За и противКомментарии18
Член РФС Рохус Шох занимается агентской деятельностью, но не имеет права
Вчера, 10:57 Комментарии8
Прядкин был против расширения РПЛ
Вчера, 10:13 Комментарии57
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
RIR68
RIR68
сегодня в 21:01
значит не подошел. удачи в дальнейшем.
nubom
nubom
сегодня в 20:48
Просто парень хочет нормально играть, как все в Европе!
oFANATo
oFANATo
сегодня в 20:15
Грамотно сработали. Взяли в аренду посмотрели, не подошёл можно и расстаться. Это же не как хрустального Малкома купить за 40 лямов и не отдать потом никому.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 19:00
Ничем не хуже оставшихся.Манекены опять победили.
SpaM-SARW
SpaM-SARW
сегодня в 18:24
    makkie
    makkie
    сегодня в 18:13
    Еще один прокол Гинера, ладно хоть аренда была.
    particular
    particular
    сегодня в 18:12
    Ежесекундное наслаждение оказалось бесполезным и не принесло результата...
    Шарлиз (Терон) я бы много простил..:)))
    Али Самаркандский
    Али Самаркандский
    сегодня в 18:01
    Надо было оставлять
    ЦСКА 06
    ЦСКА 06 ответил Ангел неБесГрешен
    сегодня в 17:53
    Когда денег нету приходится так делать. Вон Динамо понакупала дорогих и эти дорогие особо и не заиграли. Были бы деньги как вас покупали бы дорогих готовых игроков
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    сегодня в 17:32
    В любом случае, спасибо за все, Звонимир! И помни, что ЦСКА всегда будет первым.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 17:32
    У нас 100% попадания,- говорили они.
    Ага, берут пачками в аренду, пачками и возвращают...
    ildar_3871
    ildar_3871
    сегодня в 17:23
    Бегут от тренера , в Рубине так же было убегали от Бердыева , сейчас обратно возвращаются !
    Caniggia
    Caniggia
    сегодня в 17:15
    Скатертью дорога!
    SHMEL
    SHMEL ответил Absinthe3
    сегодня в 17:03
    Соболев отказал, Шарлия послал. Молодежь-то умнеет:)
    Соболев не отказал-это раз,там агенты слишком много хотели.
    Шарлия оказался слаб для ЦСКА и поняв это сам ушел-это два!
    Так что не нужно слез.
    SHMEL
    SHMEL
    сегодня в 17:00
    Вот и отлично,понял что не достаточно квалифицирован,чтобы попадать в основу и сам ушел.
    Брулин
    Брулин
    сегодня в 17:00
    Походу агенты Звонимира не захотели башлять за попадание в старт, вот он и ушел, поэтому и играет деревянный Магнуссон. По потенциалу Шарлия это второй Домагой Вида
    mangoх12
    mangoх12
    сегодня в 16:45
    Когда же главный виновник неудач Витек отмазка попрощается ? Ну да еще не превратил клуб в середняк по типу Уфы.
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 16:38
    к сожалению слаб как и 70 процентов нынешнего состава!!!!!!!!!
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил Absinthe3
    сегодня в 16:15
    Соболев у и КС отказали в клубе. Он не стоит тех денег, что за него просили. Практически второй Заболотный. Там агенты поработали, захотели на нем сильно наварить, более 50%. Так не пойдёт. А шпрлия был в аренде, посмотрели, поняли не то.
    ФорвардЪ
    ФорвардЪ
    сегодня в 16:11
    Успехов!
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответил cska plus
    сегодня в 15:45
    Не очень у него получилось.
    На лавке сидя, трудно что то дельное сотворить.
    Слайш
    Слайш
    сегодня в 15:45
    очень странно, что Витя Гончаренко делал выбор в пользу неопытного и ужасно медленного Карпова, а не Шарлии.. Лично мое мнение - Карпов овобще не уровень ЦСКА даже близко, а Шарлия должен был играть больше.. Ну как есть так есть.. Нет смысла мариновать парня молодого на скамейке
    navigators
    navigators ответил Absinthe3
    сегодня в 15:44
    Соболев отказал, Шарлия послал. Молодежь-то умнеет:)
    Читая комментарии на соккере, начинаешь сильно сомневаться в том, что "молодёжь умнеет". Скорее убеждаешься в обратном.
    navigators
    navigators
    сегодня в 15:42
    Всё к тому и шло. Было предчувствие, что распростимся с кем-то из защитников, когда Елеев, не успев побыть в Анталье, полетел в Испанию.
    Absinthe3
    Absinthe3
    сегодня в 15:38
    Соболев отказал, Шарлия послал. Молодежь-то умнеет:)
    Don trambon
    Don trambon
    сегодня в 15:35
    Когда уже бабаев в инстаграмме попрощается?
    cska plus
    cska plus
    сегодня в 15:23
    Не очень у него получилось.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100