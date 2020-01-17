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16 + 2 = беда? «За» и «против» расширения РПЛ

17 января 2020, 15:03

Как выяснилось, даже первые лица РПЛ против мгновенного расширения лиги. «Соккер.ру» выслушивает аргументы.

Когда в товарищах согласья нет, на лад их дело не пойдет. История с расширением РПЛ до 18 команд действительно анекдотична. Президенту Премьер-Лиги Прядкину это надо? Нет, не надо, он отговаривал клубы от решения (что не помешало этим же клубам, несмотря на расхождение в принципиальном вопросе продлить полномочия Сергея Геннадьевича во главе РПЛ на 5 лет даже без выборов). Может быть, генсеку РФС Алаеву это надо? Тоже нет, он был категорически против расширения с сезона 2020/21, за что проголосовало большинство клубов.

Получается, это надо самим клубам? Ну, разве что тем, кто боится вылета и тем самым пытается подстелить себе соломку, а в целом расширение РПЛ неизбежно приведет к увеличению расходов и вряд ли повысит доходы, а следующий чемпионат придется начинать через неделю после Евро, если мы говорим о незамедлительном расширении. Вообще, само по себе вынесение этого вопроса на голосование видится преждевременным, заинтересованные лица и организации не заинтересованы в расширении РПЛ прямо сейчас, однако решение принято по принципу «надо так надо». Вернее, решение принято наверху, а большинство клубов просто промычали по предложенной им партитуре.

И все же. Какие плюсы и минусы у расширения РПЛ? Давайте постараемся быть максимально объективными.

«За». Расширение географии РПЛ

Само по себе это обстоятельство не может не радовать: еще два клуба, еще два города станут полноценными участниками чемпионата России по футболу на высшем уровне, больше болельщиков смогут посмотреть на лучшие команды страны. И два клуба — это только в одном сезоне, а за 5 лет опыт в РПЛ получат на 10 команд больше, чем сейчас. Некоторые могут повторяться, играя в лифтеров, но увеличение вакансий в любом случае ведет к увеличению текучести кадров, что в данном случае совсем неплохо.

«Против». Дефицит клубов, финансово готовых к старту в РПЛ

В предыдущем абзаце все весьма оптимистично, если не задумываться о том, откуда возьмется постоянное пополнение для РПЛ? Некоторые клубы из ФНЛ намеренно не идут на повышение в классе, понимая, что могут подавиться, откусив слишком большой кусок, ведь содержание команды в элитной лиге обходится значительно дороже, взносы, штрафы и прочие расходы растут. Увеличиваются ли на такой же порядок заработки? Никак нет. Свежи еще в памяти печальные примеры «Тосно» и «Амкара», которые развалились на глазах, да и прямо сейчас в РПЛ не все пышут богатырским финансовым здоровьем.

«За». Использование инфраструктуры ЧМ-2018

Это та самая причина, почему там [показываю пальцем вверх] решили расширить РПЛ: дабы не простаивало наследие чемпионата мира. И конечно, всем нам хочется, чтобы «Волгоград Арена», «Мордовия Арена», стадионы «Калининград» и «Нижний Новгород» принимали матчи высшего ранга, а для команд из этих городов наличие современных арен должно быть серьезным подспорьем, ведь комфортные футбольные «дома» - это возможность обзавестись своей аудиторией и, как следствие, зарабатывать на ней.

«Против». Нарушение принципов спортивности

Вот только наличие стадиона не может являться пропуском в РПЛ. Или у всех клубов, которые играют на стадионах ЧМ-2018, будет индульгенция от вылета? Тогда образовывайте сразу закрытую лигу, иначе выходит, что расширение РПЛ — это не стратегический шаг по развитию турнира, а заплатка, чтобы поместить в элиту тех, кто не поместился (скажу по секрету: это так и есть). С учетом этого принцип выхода-вылета может нарушиться: тех, кому в наследство от чемпионата мира достались стадионы, будут рады видеть в РПЛ, а других — нет. Так получается? Дорисуйте картину своим воображением.

А еще сам чемпионат вряд ли станет интереснее. Сейчас у нас в РПЛ турнирную значимость имеют шесть первых мест (еврокубковая зона) и четыре нижних (стыки + прямой вылет). Места и возможностей для образования «болотца» практически не остается, каждый за что-то борется. Если число участников увеличится до 18-ти, а от практики плей-офф с клубами ФНЛ откажутся, то мрачный сценарий, который описал ярый противник расширения Леонид Федун, станет вполне вероятным:

«У руководителей многих команд появится возможность „торговать“ играми. Появится рынок продавцов и покупателей игр. К сожалению, как мы это наблюдали 10-15 лет назад».

«За». Увеличение интенсивности чемпионата

Больше матчей — здорово! Мы же часто киваем на запад, приговаривая: в Испании, Англии и Италии клубы проводят по 38 матчей за сезон, в Германии — 34. Почему у нас только 30? Определенно, 34 лучше 30-ти, на 4 тура больше, на 4 матча для каждого клуба больше. Глядишь, обстоятельства заставят относиться требовательнее к футболистам, команды станут более выносливые, злые и лучше готовые к столкновениям в еврокубках, когда нужно играть в плотном графике.

«Против». Усугубление проблем с календарем

Все бы ничего, но у нас и при 30-туровом чемпионате постоянно возникают проблемы с календарем, а из-за климатических условий и долгой паузы зимой дополнительные туры вроде как и ставить некуда. По-хорошему нужно играть летом, но для этого или необходимо вернуться к схеме «весна-осень», или начинать новый чемпионат через пару недель после окончания предыдущего. К примеру, согласно проекту, расширенный до 18 клубов турнир РПЛ 2020/21 должен начаться через неделю после Евро-2020. Нормально это? В общем, вся надежда на глобальное потепление, и что благодаря ему сможем играть в футбол в наших краях в декабре и феврале. Через десяток лет и до 20-ти клубов можно будет расшириться, когда будем делать паузу только на новогодние праздники.

Расширение, каким оно должно быть

Допускаю, что у вас сложилось ощущение, будто я категорически против расширения РПЛ. Не категорически — напротив, сама идея мне нравится, но адекватно реализовать ее в текущих обстоятельствах невозможно. Допустим, как-то подкрутят формулу турнира и решат проблемы с календарем, но у РПЛ что с 16-ю командами, что с 18-ю изначально гнилая основа, и чем больше участников — тем это заметнее.

Поймите, клубы должны рваться в РПЛ, чтобы разбогатеть, а не обнищать, но Премьер-Лига не является финансово привлекательной, скорее она пугает потенциальных участников. Расширение РПЛ нужно начинать не с фиктивного голосования среди клубов, а с поиска надежных спонсоров, с заключения прибыльных контрактов с телевизионщиками и другими медиаплатформами, которые будут кормить всех, с отмены лимита на легионеров и, возможно, с введения потолка зарплат.

Клубы должны сражаться за выход в РПЛ, потому что там светло и сытно, а если сильно постараться, то и славой можно разжиться. Что им предлагают сейчас? Выложить все деньги на стол уже на этапе заключения искусственно раздутых контрактов с «лимитчиками»? Потратиться на приведение инфраструктуры «в соответствие с высокими требованиями РПЛ»? Попасть под судейский беспредел? Пару-тройку раз за сезон собрать полный стадион в дни приезда грандов? И получить копеечные выплаты от лиги.

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Сергей Саныч
Сергей Саныч
18 января в 14:15
Верните Мутко.
Всё само рассосётся.
yasukuni
yasukuni ответил liverpool-today
18 января в 09:26
Полный маразм. Половина состава РПЛ еле держатся на плаву, а ещё два балласта нам зачем. Кто подписан на матч премьер из тех кто за расширение. В каждом туре половина встреч абсолютно не смотрительное зрелище. Не хочется смотреть даже обзор, не то что матч. Иногда жалко комментаторов, которым приходится это озвучивать.
Зато желание превратить РПЛ в закрытую лигу видно сразу. Только НХЛ и НБА это машины для зарабатывания денег, а РПЛ будет бензопилой для раздела госбюджета. Иначе дюковы, прядкины, гинеры, миллеры просто не умеют. В Америке все эти персоны на улице подаяние просили бы!
yasukuni
yasukuni ответил andreistb
18 января в 09:19
Я бы членам РФС попросил бы посмотреть на чемпионат Англии почему у них 20 команд , а не 16 как у нас России . Они развивают свой низший дивизион прогоняя его через высший завлекая молодые команды набираться опыта в большом футболе. Россия огромная страна но если не хотите расширять РПЛ то уменьшите её до 10 будем вместе на футбольных клоунов смотреть в четыре круга вот тогда чемпионат будет очень интересным на радость болельщикам.В России должно быть 24 команды и не меньше так как мы мировая держава, и огромная страна.
Глупые рассуждения. Вы предполагаете наличие мозгов у наших чиновников, а у них имеется лишь желание хапнуть побольше и сразу.

Понятно, что Дюков подсигивает энной частью тела от желания угодить Сами Знаете Кому. Тут бабло уже на втором плане.
liverpool-today
liverpool-today
18 января в 05:00
Полный маразм. Половина состава РПЛ еле держатся на плаву, а ещё два балласта нам зачем. Кто подписан на матч премьер из тех кто за расширение. В каждом туре половина встреч абсолютно не смотрительное зрелище. Не хочется смотреть даже обзор, не то что матч. Иногда жалко комментаторов, которым приходится это озвучивать.
andreistb
andreistb
17 января в 22:45
Я бы членам РФС попросил бы посмотреть на чемпионат Англии почему у них 20 команд , а не 16 как у нас России . Они развивают свой низший дивизион прогоняя его через высший завлекая молодые команды набираться опыта в большом футболе. Россия огромная страна но если не хотите расширять РПЛ то уменьшите её до 10 будем вместе на футбольных клоунов смотреть в четыре круга вот тогда чемпионат будет очень интересным на радость болельщикам.В России должно быть 24 команды и не меньше так как мы мировая держава, и огромная страна.
Александр Рябов
Александр Рябов ответил spartach n1
17 января в 20:32
Зачем плодить нищету,у бомжей и так фармов достаточно .
Как тебе такой "фарм" как ФК Ростов? А в следующем сезоне наконец будет ещё Ротор! А ещё можно возродить старейшие наши футбольные школы, такие как Алания (зачем вообще убивали наш самый футбольный регион и зачем насаждали футбол в Дагестане и Чечне?!?!?!?!?!) и, например, Факел, то туда и больших вливаний не надо будет, футбол особенно в южном регионе популярен сам по себе и при минимальных вложениях может давать много талантов и играть своими силами, как это происходит в Италии и Испании, в нищих клубах, которые живут своими школами. А у нас бабки гигантскими порциями вкладываются в хрен пойми что и зачем, чтобы в Европе функционеры этих команд были рукопожатными в красивых пиджаках с важными лицами. Зенит - типичный имидж-клуб. На развитие даже местной школы им пофигу, не говоря уже о всём российском футболе, который им нафиг не нужен ни разу.
nubom
nubom ответил spartach n1
17 января в 18:42
Зачем плодить нищету,у бомжей и так фармов достаточно .
Согласен... В Москву надо вкладывать!
nubom
nubom
17 января в 18:29
Если клубам, играющим на "Волгоград Арена», «Мордовия Арена», стадионах «Калининград» и «Нижний Новгород», обеспечат финансовую поддержку, адекватную вложениям в ведущие клубы страны, то я обеими руками "За". Иначе - это очередная мутковщина!
112910415
112910415
17 января в 18:19
тс-с !
главный намекнул : надо !
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
17 января в 18:06
Пусть думают функционеры головой, а не булками, хоть и там тоже два полушария.
"Семь раз отмерь, один раз отреж". Меняли календари, лимиты, ломали, гнули, переделывали, обещали золотые горы, еврокубки..Результат всем известен.
An Jo
An Jo
17 января в 17:34
зенит ясно почему проголосовал против. первое это чтоб типа отвести глаза - не мы и всё такое. а второе более здравое - плотный график. хотя халявные очки и лишние забитые мячи для народного бомбардира дзюбы - тут ясен пень для них благодать. а так расширять это унылое зрелище, с учётом дополнительных матчей в непогоды - ну его нафик. очередное срубание бабла.
Gelious
Gelious
17 января в 17:30
Расширять чемпионат надо. Спартак слишком веселый клуб, чтобы допускать его вылет в ФНЛ.
Морро
Морро
17 января в 17:17
Расширять можно при условии, что все клубы будут самоокупаемы. Тогда они будут стремится в высшую лигу, участие в которой будет приносить больший доход. Пока же есть бюджетная кормушка - смысл им куда то стремиться, и так все хорошо. И ясно, что это не в сезоне 20/21 должно произойти.
Хиромант
Хиромант
17 января в 16:44
Не понимаю некоторых тренеров, блогеров и простых болельщиков - "расширению лиги до 18 команд - нет, сокращению до 12 - да!" Будет меньше команд, мы будем играть в 2, 3, 4 ,5 и т.д. кругов всем будет хорошо! А кому будет хорошо??? Московским клубам, которым не придется ездить по стране и тратить деньги на перелеты, а просто доехать на метро до соседней улицы? Тренерам, опять же московских команд (да и питера тоже), которые незапланированно проигрывают клубам из провинции? А вы не думали, что болельщикам этих клубов как раз-таки и хочется видеть свои команды в соперничестве с "Элитой" нашего футбола? Да и остальным болельщикам хотелось бы видеть матчи РПЛ не раз в неделю, а два-три, как в Европе? А по поводу договорняков - вообще трындец!!! Если "элита" просит новичков или середнячков лиги слить матчи - то какая она к черту "Элита"? Разогнать к едреней матери!!! А если "Элита", по просьбе тех же новичков (середнячков) лиги сама сливает матчи - рецепт смотри выше!!! А по поводу составления календаря и использования новых стадионов должны думать чиновники - ведь зачем-то их назначали!!!
Evilhuman
Evilhuman
17 января в 16:25
Да полный бред это расширение, но дан приказ сверху, весь скулежь бесполезен
LOpp
LOpp
17 января в 16:16
я ПРОТИВ!
spartach n1
spartach n1
17 января в 15:43
Зачем плодить нищету,у бомжей и так фармов достаточно .
Jake Sully
Jake Sully
17 января в 15:26
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