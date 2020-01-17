16 + 2 = беда? «За» и «против» расширения РПЛ

17 января 2020, 15:03

Как выяснилось, даже первые лица РПЛ против мгновенного расширения лиги. «Соккер.ру» выслушивает аргументы.

Когда в товарищах согласья нет, на лад их дело не пойдет. История с расширением РПЛ до 18 команд действительно анекдотична. Президенту Премьер-Лиги Прядкину это надо? Нет, не надо, он отговаривал клубы от решения (что не помешало этим же клубам, несмотря на расхождение в принципиальном вопросе продлить полномочия Сергея Геннадьевича во главе РПЛ на 5 лет даже без выборов). Может быть, генсеку РФС Алаеву это надо? Тоже нет, он был категорически против расширения с сезона 2020/21, за что проголосовало большинство клубов.

Получается, это надо самим клубам? Ну, разве что тем, кто боится вылета и тем самым пытается подстелить себе соломку, а в целом расширение РПЛ неизбежно приведет к увеличению расходов и вряд ли повысит доходы, а следующий чемпионат придется начинать через неделю после Евро, если мы говорим о незамедлительном расширении. Вообще, само по себе вынесение этого вопроса на голосование видится преждевременным, заинтересованные лица и организации не заинтересованы в расширении РПЛ прямо сейчас, однако решение принято по принципу «надо так надо». Вернее, решение принято наверху, а большинство клубов просто промычали по предложенной им партитуре.

И все же. Какие плюсы и минусы у расширения РПЛ ? Давайте постараемся быть максимально объективными.

«За». Расширение географии РПЛ

Само по себе это обстоятельство не может не радовать: еще два клуба, еще два города станут полноценными участниками чемпионата России по футболу на высшем уровне, больше болельщиков смогут посмотреть на лучшие команды страны. И два клуба — это только в одном сезоне, а за 5 лет опыт в РПЛ получат на 10 команд больше, чем сейчас. Некоторые могут повторяться, играя в лифтеров, но увеличение вакансий в любом случае ведет к увеличению текучести кадров, что в данном случае совсем неплохо.

«Против». Дефицит клубов, финансово готовых к старту в РПЛ

В предыдущем абзаце все весьма оптимистично, если не задумываться о том, откуда возьмется постоянное пополнение для РПЛ ? Некоторые клубы из ФНЛ намеренно не идут на повышение в классе, понимая, что могут подавиться, откусив слишком большой кусок, ведь содержание команды в элитной лиге обходится значительно дороже, взносы, штрафы и прочие расходы растут. Увеличиваются ли на такой же порядок заработки? Никак нет. Свежи еще в памяти печальные примеры «Тосно» и «Амкара», которые развалились на глазах, да и прямо сейчас в РПЛ не все пышут богатырским финансовым здоровьем.

«За». Использование инфраструктуры ЧМ -2018

Это та самая причина, почему там [показываю пальцем вверх] решили расширить РПЛ : дабы не простаивало наследие чемпионата мира. И конечно, всем нам хочется, чтобы «Волгоград Арена», «Мордовия Арена», стадионы «Калининград» и «Нижний Новгород» принимали матчи высшего ранга, а для команд из этих городов наличие современных арен должно быть серьезным подспорьем, ведь комфортные футбольные «дома» - это возможность обзавестись своей аудиторией и, как следствие, зарабатывать на ней.

«Против». Нарушение принципов спортивности

Вот только наличие стадиона не может являться пропуском в РПЛ . Или у всех клубов, которые играют на стадионах ЧМ -2018, будет индульгенция от вылета? Тогда образовывайте сразу закрытую лигу, иначе выходит, что расширение РПЛ — это не стратегический шаг по развитию турнира, а заплатка, чтобы поместить в элиту тех, кто не поместился (скажу по секрету: это так и есть). С учетом этого принцип выхода-вылета может нарушиться: тех, кому в наследство от чемпионата мира достались стадионы, будут рады видеть в РПЛ , а других — нет. Так получается? Дорисуйте картину своим воображением.

А еще сам чемпионат вряд ли станет интереснее. Сейчас у нас в РПЛ турнирную значимость имеют шесть первых мест (еврокубковая зона) и четыре нижних (стыки + прямой вылет). Места и возможностей для образования «болотца» практически не остается, каждый за что-то борется. Если число участников увеличится до 18-ти, а от практики плей-офф с клубами ФНЛ откажутся, то мрачный сценарий, который описал ярый противник расширения Леонид Федун, станет вполне вероятным:

«У руководителей многих команд появится возможность „торговать“ играми. Появится рынок продавцов и покупателей игр. К сожалению, как мы это наблюдали 10-15 лет назад».

«За». Увеличение интенсивности чемпионата

Больше матчей — здорово! Мы же часто киваем на запад, приговаривая: в Испании, Англии и Италии клубы проводят по 38 матчей за сезон, в Германии — 34. Почему у нас только 30? Определенно, 34 лучше 30-ти, на 4 тура больше, на 4 матча для каждого клуба больше. Глядишь, обстоятельства заставят относиться требовательнее к футболистам, команды станут более выносливые, злые и лучше готовые к столкновениям в еврокубках, когда нужно играть в плотном графике.

«Против». Усугубление проблем с календарем

Все бы ничего, но у нас и при 30-туровом чемпионате постоянно возникают проблемы с календарем, а из-за климатических условий и долгой паузы зимой дополнительные туры вроде как и ставить некуда. По-хорошему нужно играть летом, но для этого или необходимо вернуться к схеме «весна-осень», или начинать новый чемпионат через пару недель после окончания предыдущего. К примеру, согласно проекту, расширенный до 18 клубов турнир РПЛ 2020/21 должен начаться через неделю после Евро-2020. Нормально это? В общем, вся надежда на глобальное потепление, и что благодаря ему сможем играть в футбол в наших краях в декабре и феврале. Через десяток лет и до 20-ти клубов можно будет расшириться, когда будем делать паузу только на новогодние праздники.

Расширение, каким оно должно быть

Допускаю, что у вас сложилось ощущение, будто я категорически против расширения РПЛ . Не категорически — напротив, сама идея мне нравится, но адекватно реализовать ее в текущих обстоятельствах невозможно. Допустим, как-то подкрутят формулу турнира и решат проблемы с календарем, но у РПЛ что с 16-ю командами, что с 18-ю изначально гнилая основа, и чем больше участников — тем это заметнее.

Поймите, клубы должны рваться в РПЛ , чтобы разбогатеть, а не обнищать, но Премьер-Лига не является финансово привлекательной, скорее она пугает потенциальных участников. Расширение РПЛ нужно начинать не с фиктивного голосования среди клубов, а с поиска надежных спонсоров, с заключения прибыльных контрактов с телевизионщиками и другими медиаплатформами, которые будут кормить всех, с отмены лимита на легионеров и, возможно, с введения потолка зарплат.