Сарри: «Ближе к концовке „Парма“ доставила нам проблем»

Главный тренер «Ювентуса» поделился мнение после победы в матче Серии А над «Пармой».

Мы могли решить исход матча раньше, но не смогли реализовать моменты, поэтому ближе к концовке «Парма» доставила нам проблем.

Мы стали лучше играть в защите при стандартах, но сегодня пропустили от одного из спецов (Андреас Корнелиус – прим.) по игре головой. Нужно быть внимательнее и стараться первыми успевать к мячу.

В этом сезоне мы допускали ошибки, но в целом мы выступаем хорошо. «Лацио» находится в блестящей форме (11 побед подряд – прим.), и нам остается лишь надеяться, что это ненадолго.