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Сарри: «Ближе к концовке „Парма“ доставила нам проблем»

сегодня, 08:37
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)2 : 1Логотип футбольный клуб ПармаПармаМатч завершен

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри поделился мнение после победы в матче Серии А над «Пармой».

Мы могли решить исход матча раньше, но не смогли реализовать моменты, поэтому ближе к концовке «Парма» доставила нам проблем.

Мы стали лучше играть в защите при стандартах, но сегодня пропустили от одного из спецов (Андреас Корнелиус – прим.) по игре головой. Нужно быть внимательнее и стараться первыми успевать к мячу.

В этом сезоне мы допускали ошибки, но в целом мы выступаем хорошо. «Лацио» находится в блестящей форме (11 побед подряд – прим.), и нам остается лишь надеяться, что это ненадолго.

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Все комментарии
FERIS
FERIS
сегодня в 09:38
Скажи спасибо Рону!
Дай Бог ему как можно дольше прибывать на подъёме!
cska plus
cska plus
сегодня в 08:59
Если бы не Рон профукали матч.
ДСА
ДСА
сегодня в 08:53
Спасибо Роналду.
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