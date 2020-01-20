Сарри: «Ближе к концовке „Парма“ доставила нам проблем»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри поделился мнение после победы в матче Серии А над «Пармой».
Мы могли решить исход матча раньше, но не смогли реализовать моменты, поэтому ближе к концовке «Парма» доставила нам проблем.
Мы стали лучше играть в защите при стандартах, но сегодня пропустили от одного из спецов (Андреас Корнелиус – прим.) по игре головой. Нужно быть внимательнее и стараться первыми успевать к мячу.
В этом сезоне мы допускали ошибки, но в целом мы выступаем хорошо. «Лацио» находится в блестящей форме (11 побед подряд – прим.), и нам остается лишь надеяться, что это ненадолго.
Дай Бог ему как можно дольше прибывать на подъёме!
Дай Бог ему как можно дольше прибывать на подъёме!