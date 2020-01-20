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Венгер: «„Арсенал“ оставил свою душу на стадионе „Хайбери“»

сегодня, 13:51

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о переезде лондонского клуба со стадиона «Хайбери» на «Эмирейтс» в 2006 году.

При мне мы переехали с «Хайбери». Он напоминал «Энфилд», в нем была душа. Был построен новый стадион, но на нем «Арсенал» так и не нашел свою душу. Она осталась на «Хайбери».

У нас бы ни за что не вышло его воссоздать. Расстояние от поля до трибуны должно было быть больше, потому что это требуется для проезда машин «скорой помощи», наклон трибун должен был быть меньше.

Всех этих небольших вещей, которые мы не смогли воссоздать, не хватило для воссоздания души.

«Хайбери» был снесен в 2006 году. «Арсенал» выступал на нем с 1913 года.

Тем временем в покупке «Арсенала» заинтересован самый богатый человек Африки.

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