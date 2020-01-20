Венгер: «„Арсенал“ оставил свою душу на стадионе „Хайбери“»

Бывший главный тренер «Арсенала» поделился мнением о переезде лондонского клуба со стадиона «Хайбери» на «Эмирейтс» в 2006 году.

При мне мы переехали с «Хайбери». Он напоминал «Энфилд», в нем была душа. Был построен новый стадион, но на нем «Арсенал» так и не нашел свою душу. Она осталась на «Хайбери».

У нас бы ни за что не вышло его воссоздать. Расстояние от поля до трибуны должно было быть больше, потому что это требуется для проезда машин «скорой помощи», наклон трибун должен был быть меньше.

Всех этих небольших вещей, которые мы не смогли воссоздать, не хватило для воссоздания души.