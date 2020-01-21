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Б. Игнатьев: «Я против расширения РПЛ»

сегодня, 09:26

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал возможное расширение РПЛ до 18 команд.

Отрицательно отношусь к инициативе руководителей клубов по расширению Российской Премьер-лиги (РПЛ) с 16 до 18 команд. Мне не совсем понятно, какие задачи можно будет решить, если число участников чемпионата увеличится. Нам явно и сейчас не хватает времени, чтобы вписать игровые туры с учетом погодных условий. В связи с этим у нас очень мало развивающих микроциклов, которые давали бы возможность футболистам прибавлять в плане игрового умения и функциональной готовности. Работа в основном идет только в поддерживающем режиме. В том числе и из-за этого молодежь не растет и не прогрессирует.

Также надо понимать, что у нас просто не хватает квалифицированных футболистов, чтобы заполнить нишу из 18 команд. Все, кто пробивается в РПЛ из ФНЛ, чаще всего следуют в обратном направлении. Всего нескольким коллективам удалось освоиться в элитном дивизионе и удержаться. А тот же клуб «Сочи», который только в этом сезоне попал в Премьер-лигу, сейчас находится в самом низу турнирной таблицы и борется за выживание.

Не понятно, где у претендентов в РПЛ те возможности, которые отвечали бы требованиям высшего дивизиона. Давайте посмотрим на лидеров текущего сезона ФНЛ. Есть волгоградский «Ротор», играющий на одной из арен чемпионата мира 2018 года, но у него явно не хватает денег. Идем дальше: «Торпедо» — его арена закрыта на реконструкцию. «Химкам» также не хватает финансирования. «Чертаново» — нет ни стадиона, ни соответствующих средств.

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Все комментарии
makkie
makkie
сегодня в 10:55
Мне кажется, любой здравомыслящий человек против расширения Лиги.
Условия создать не могут, с календарём беда - зато хотят 18 команд в РПЛ.
Дурдом!
cska plus
cska plus
сегодня в 10:38
У Бори никто и не спрашивает.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил LOpp
сегодня в 10:38
не могу я написать комент и не вставить туда Зенит. уж простите))
Прощаю, сам такой, народных дело не к делу вспоминаю ;)
mihaluch
mihaluch
сегодня в 10:31
Всё должно быть по средствам.
LOpp
LOpp ответил Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:30
Ответили одновременно, ход мыслей похож. Только что не так с Зенитом? Он реально сильнее всех в этом сезоне. По всем показателям. АПсолютно по всем...
не могу я написать комент и не вставить туда Зенит.
уж простите))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил LOpp
сегодня в 10:18
разберитесь со стадионами (чтобы Тамбов не играл в Саранске) разберитесь с финансирование (чтобы не было новых Анжи, Амкар, Тосно) разберитесь с посещаемостью (7 тысяч для 12-миллионного города на матчах цска это позор) разберитесь с календарем, с лимитом, с судьями, с Зенитом, с пивом, с ценами на билеты и т.д. и потом уже расширяете РПЛ
Ответили одновременно, ход мыслей похож.
Только что не так с Зенитом? Он реально сильнее всех в этом сезоне. По всем показателям.
АПсолютно по всем...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил Алексей Еськов
сегодня в 10:14
У нас и то 16 нет!
Ага, и те периодически банкротятся. Взять Тосно, Амкар, Анжи, щас Ростов (команда зоны еврокубков!) посыпется. Ну добавятся полунищие Томь, Чертаново , Нефтехимик.
Что это даст?
Вытаскивать команды со стадионами ЧМ-18? Где будет спортивный принцип?
Короче, я решительно против...
LOpp
LOpp
сегодня в 10:14
разберитесь со стадионами (чтобы Тамбов не играл в Саранске)
разберитесь с финансирование (чтобы не было новых Анжи, Амкар, Тосно)
разберитесь с посещаемостью (7 тысяч для 12-миллионного города на матчах цска это позор)
разберитесь с календарем, с лимитом, с судьями, с Зенитом, с пивом, с ценами на билеты и т.д. и потом уже расширяете РПЛ
Алексей Еськов
Алексей Еськов ответил Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:04
Согласен. От себя добавлю. У нас нет столько качественных команд с хорошими стадионами. Много команд создадут болотце с 7-8 го по 14 место, когда командам ничего не нужно и можно торгануть очками. Опять же, с ФНЛа клубы будут отказываться выходить в вышку, и начнётся возня типа кого оставить - условного Спартака с 14 места или условную же Балтику с 6 места ФНЛа (ОСТАЛЬНЫЕ ОТКАЗАЛИСЬ). Ну и про Фаберже на морозе тоже все помнят...
У нас и то 16 нет!
shlomo
shlomo
сегодня в 09:55
Кто бы был бы против, а я не буду...:))))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:55
Согласен.
От себя добавлю. У нас нет столько качественных команд с хорошими стадионами.
Много команд создадут болотце с 7-8 го по 14 место, когда командам ничего не нужно и можно торгануть очками.
Опять же, с ФНЛа клубы будут отказываться выходить в вышку, и начнётся возня типа кого оставить - условного Спартака с 14 места или условную же Балтику с 6 места ФНЛа (ОСТАЛЬНЫЕ ОТКАЗАЛИСЬ).
Ну и про Фаберже на морозе тоже все помнят...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 09:40
Страна большая - нужно больше команд.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 09:37
Борис - ты не прав...
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