Б. Игнатьев: «Я против расширения РПЛ»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал возможное расширение РПЛ до 18 команд.
Отрицательно отношусь к инициативе руководителей клубов по расширению Российской Премьер-лиги (РПЛ) с 16 до 18 команд. Мне не совсем понятно, какие задачи можно будет решить, если число участников чемпионата увеличится. Нам явно и сейчас не хватает времени, чтобы вписать игровые туры с учетом погодных условий. В связи с этим у нас очень мало развивающих микроциклов, которые давали бы возможность футболистам прибавлять в плане игрового умения и функциональной готовности. Работа в основном идет только в поддерживающем режиме. В том числе и из-за этого молодежь не растет и не прогрессирует.
Также надо понимать, что у нас просто не хватает квалифицированных футболистов, чтобы заполнить нишу из 18 команд. Все, кто пробивается в РПЛ из ФНЛ, чаще всего следуют в обратном направлении. Всего нескольким коллективам удалось освоиться в элитном дивизионе и удержаться. А тот же клуб «Сочи», который только в этом сезоне попал в Премьер-лигу, сейчас находится в самом низу турнирной таблицы и борется за выживание.
Не понятно, где у претендентов в РПЛ те возможности, которые отвечали бы требованиям высшего дивизиона. Давайте посмотрим на лидеров текущего сезона ФНЛ. Есть волгоградский «Ротор», играющий на одной из арен чемпионата мира 2018 года, но у него явно не хватает денег. Идем дальше: «Торпедо» — его арена закрыта на реконструкцию. «Химкам» также не хватает финансирования. «Чертаново» — нет ни стадиона, ни соответствующих средств.
Условия создать не могут, с календарём беда - зато хотят 18 команд в РПЛ.
Дурдом!
Условия создать не могут, с календарём беда - зато хотят 18 команд в РПЛ.
Дурдом!
уж простите))
уж простите))
Только что не так с Зенитом? Он реально сильнее всех в этом сезоне. По всем показателям.
АПсолютно по всем...
Только что не так с Зенитом? Он реально сильнее всех в этом сезоне. По всем показателям.
АПсолютно по всем...
Что это даст?
Вытаскивать команды со стадионами ЧМ-18? Где будет спортивный принцип?
Короче, я решительно против...
Что это даст?
Вытаскивать команды со стадионами ЧМ-18? Где будет спортивный принцип?
Короче, я решительно против...
разберитесь с финансирование (чтобы не было новых Анжи, Амкар, Тосно)
разберитесь с посещаемостью (7 тысяч для 12-миллионного города на матчах цска это позор)
разберитесь с календарем, с лимитом, с судьями, с Зенитом, с пивом, с ценами на билеты и т.д. и потом уже расширяете РПЛ
разберитесь с финансирование (чтобы не было новых Анжи, Амкар, Тосно)
разберитесь с посещаемостью (7 тысяч для 12-миллионного города на матчах цска это позор)
разберитесь с календарем, с лимитом, с судьями, с Зенитом, с пивом, с ценами на билеты и т.д. и потом уже расширяете РПЛ
От себя добавлю. У нас нет столько качественных команд с хорошими стадионами.
Много команд создадут болотце с 7-8 го по 14 место, когда командам ничего не нужно и можно торгануть очками.
Опять же, с ФНЛа клубы будут отказываться выходить в вышку, и начнётся возня типа кого оставить - условного Спартака с 14 места или условную же Балтику с 6 места ФНЛа (ОСТАЛЬНЫЕ ОТКАЗАЛИСЬ).
Ну и про Фаберже на морозе тоже все помнят...
От себя добавлю. У нас нет столько качественных команд с хорошими стадионами.
Много команд создадут болотце с 7-8 го по 14 место, когда командам ничего не нужно и можно торгануть очками.
Опять же, с ФНЛа клубы будут отказываться выходить в вышку, и начнётся возня типа кого оставить - условного Спартака с 14 места или условную же Балтику с 6 места ФНЛа (ОСТАЛЬНЫЕ ОТКАЗАЛИСЬ).
Ну и про Фаберже на морозе тоже все помнят...