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Б. Игнатьев: «Я против расширения РПЛ»

сегодня, 09:26

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал возможное расширение РПЛ до 18 команд.

Отрицательно отношусь к инициативе руководителей клубов по расширению Российской Премьер-лиги (РПЛ) с 16 до 18 команд. Мне не совсем понятно, какие задачи можно будет решить, если число участников чемпионата увеличится. Нам явно и сейчас не хватает времени, чтобы вписать игровые туры с учетом погодных условий. В связи с этим у нас очень мало развивающих микроциклов, которые давали бы возможность футболистам прибавлять в плане игрового умения и функциональной готовности. Работа в основном идет только в поддерживающем режиме. В том числе и из-за этого молодежь не растет и не прогрессирует.

Также надо понимать, что у нас просто не хватает квалифицированных футболистов, чтобы заполнить нишу из 18 команд. Все, кто пробивается в РПЛ из ФНЛ, чаще всего следуют в обратном направлении. Всего нескольким коллективам удалось освоиться в элитном дивизионе и удержаться. А тот же клуб «Сочи», который только в этом сезоне попал в Премьер-лигу, сейчас находится в самом низу турнирной таблицы и борется за выживание.

Не понятно, где у претендентов в РПЛ те возможности, которые отвечали бы требованиям высшего дивизиона. Давайте посмотрим на лидеров текущего сезона ФНЛ. Есть волгоградский «Ротор», играющий на одной из арен чемпионата мира 2018 года, но у него явно не хватает денег. Идем дальше: «Торпедо» — его арена закрыта на реконструкцию. «Химкам» также не хватает финансирования. «Чертаново» — нет ни стадиона, ни соответствующих средств.

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Все комментарии
Пупсиков эксперт
Пупсиков эксперт ответил LOpp
сегодня в 13:03
не могу я написать комент и не вставить туда Зенит. уж простите))
    шацк
    шацк
    сегодня в 12:26
    Расширят и никого не волнуют, что чего то где то не хватает. Вопрос уже решен...
    yasukuni
    yasukuni
    сегодня в 12:26
    Какая ерунда. Пойдем привычным маршрутом. По регламенту нельзя, но в порядке исключения можно. Не в первый раз, не в пятый и не в двадцать пятый.
    sir_Alex
    sir_Alex
    сегодня в 12:20
    Я тоже!
    112910415
    112910415
    сегодня в 11:57
    кто-то сильно старался получить для страны ЧМ
    кто-то приказал выделить средства на новые стадионы
    кто-то обещал, что новые арены будут полезно заняты
    кто-то огорчился, что не все стадионы принимают матчи ПЛ
    кто-то поморщился и велел по-быстрому решить вопрос, а не то ...

    "кто-то" шутить не любит,
    поэтому ПЛ будет срочно
    расширяться ... или юлой
    вертеться ... или танцевать
    на проволоке ... как прикажут !
    makkie
    makkie
    сегодня в 10:55
    Мне кажется, любой здравомыслящий человек против расширения Лиги.
    Условия создать не могут, с календарём беда - зато хотят 18 команд в РПЛ.
    Дурдом!
    cska plus
    cska plus
    сегодня в 10:38
    У Бори никто и не спрашивает.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен ответил LOpp
    сегодня в 10:38
    не могу я написать комент и не вставить туда Зенит. уж простите))
    Прощаю, сам такой, народных дело не к делу вспоминаю ;)
    mihaluch
    mihaluch
    сегодня в 10:31
    Всё должно быть по средствам.
    LOpp
    LOpp ответил Ангел неБесГрешен
    сегодня в 10:30
    Ответили одновременно, ход мыслей похож. Только что не так с Зенитом? Он реально сильнее всех в этом сезоне. По всем показателям. АПсолютно по всем...
    не могу я написать комент и не вставить туда Зенит.
    уж простите))
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен ответил LOpp
    сегодня в 10:18
    разберитесь со стадионами (чтобы Тамбов не играл в Саранске) разберитесь с финансирование (чтобы не было новых Анжи, Амкар, Тосно) разберитесь с посещаемостью (7 тысяч для 12-миллионного города на матчах цска это позор) разберитесь с календарем, с лимитом, с судьями, с Зенитом, с пивом, с ценами на билеты и т.д. и потом уже расширяете РПЛ
    Ответили одновременно, ход мыслей похож.
    Только что не так с Зенитом? Он реально сильнее всех в этом сезоне. По всем показателям.
    АПсолютно по всем...
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен ответил Алексей Еськов
    сегодня в 10:14
    У нас и то 16 нет!
    Ага, и те периодически банкротятся. Взять Тосно, Амкар, Анжи, щас Ростов (команда зоны еврокубков!) посыпется. Ну добавятся полунищие Томь, Чертаново , Нефтехимик.
    Что это даст?
    Вытаскивать команды со стадионами ЧМ-18? Где будет спортивный принцип?
    Короче, я решительно против...
    LOpp
    LOpp
    сегодня в 10:14
    разберитесь со стадионами (чтобы Тамбов не играл в Саранске)
    разберитесь с финансирование (чтобы не было новых Анжи, Амкар, Тосно)
    разберитесь с посещаемостью (7 тысяч для 12-миллионного города на матчах цска это позор)
    разберитесь с календарем, с лимитом, с судьями, с Зенитом, с пивом, с ценами на билеты и т.д. и потом уже расширяете РПЛ
    Алексей Еськов
    Алексей Еськов ответил Ангел неБесГрешен
    сегодня в 10:04
    Согласен. От себя добавлю. У нас нет столько качественных команд с хорошими стадионами. Много команд создадут болотце с 7-8 го по 14 место, когда командам ничего не нужно и можно торгануть очками. Опять же, с ФНЛа клубы будут отказываться выходить в вышку, и начнётся возня типа кого оставить - условного Спартака с 14 места или условную же Балтику с 6 места ФНЛа (ОСТАЛЬНЫЕ ОТКАЗАЛИСЬ). Ну и про Фаберже на морозе тоже все помнят...
    У нас и то 16 нет!
    shlomo
    shlomo
    сегодня в 09:55
    Кто бы был бы против, а я не буду...:))))
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 09:55
    Согласен.
    От себя добавлю. У нас нет столько качественных команд с хорошими стадионами.
    Много команд создадут болотце с 7-8 го по 14 место, когда командам ничего не нужно и можно торгануть очками.
    Опять же, с ФНЛа клубы будут отказываться выходить в вышку, и начнётся возня типа кого оставить - условного Спартака с 14 места или условную же Балтику с 6 места ФНЛа (ОСТАЛЬНЫЕ ОТКАЗАЛИСЬ).
    Ну и про Фаберже на морозе тоже все помнят...
    КЭТиК
    КЭТиК
    сегодня в 09:40
    Страна большая - нужно больше команд.
    ermak6848
    ermak6848
    сегодня в 09:37
    Борис - ты не прав...
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