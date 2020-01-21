Б. Игнатьев: «Я против расширения РПЛ»

Бывший тренер сборной России прокомментировал возможное расширение РПЛ до 18 команд.

Отрицательно отношусь к инициативе руководителей клубов по расширению Российской Премьер-лиги ( РПЛ ) с 16 до 18 команд. Мне не совсем понятно, какие задачи можно будет решить, если число участников чемпионата увеличится. Нам явно и сейчас не хватает времени, чтобы вписать игровые туры с учетом погодных условий. В связи с этим у нас очень мало развивающих микроциклов, которые давали бы возможность футболистам прибавлять в плане игрового умения и функциональной готовности. Работа в основном идет только в поддерживающем режиме. В том числе и из-за этого молодежь не растет и не прогрессирует.

Также надо понимать, что у нас просто не хватает квалифицированных футболистов, чтобы заполнить нишу из 18 команд. Все, кто пробивается в РПЛ из ФНЛ , чаще всего следуют в обратном направлении. Всего нескольким коллективам удалось освоиться в элитном дивизионе и удержаться. А тот же клуб «Сочи», который только в этом сезоне попал в Премьер-лигу, сейчас находится в самом низу турнирной таблицы и борется за выживание.