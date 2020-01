сегодня, 15:27

Нападающий «Барселоны» вместе со своим братом Тео открыли киберспортивную организацию под названием Grizi Esport.

У организации появятся составы по Fortnite, League of Legends, Rainbow Six Siege, CS: GO и FIFA 20.

Напомним, что недавно «Лион» заключил соглашение с киберспортивной организацией.