В PES 2020 появится «Газпром Арена»

07 ноября 2019, 15:01

«Зенит» объявил о сотрудничестве с компанией Konami, которая занимается разработкой футбольного симулятора PES 2020.

В 2020 году в PES будет добавлена «Газпром Арена» - виртуальная модель, которую создадут художники Konami.

Также в числе легенд, доступных в игре, появится экс-нападающий сине-бело-голубых и сборной России Андрей Аршавин.