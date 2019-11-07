В PES 2020 появится «Газпром Арена»

«Зенит» объявил о сотрудничестве с компанией Konami, которая занимается разработкой футбольного симулятора PES 2020.
В 2020 году в PES будет добавлена «Газпром Арена» - виртуальная модель, которую создадут художники Konami.
Также в числе легенд, доступных в игре, появится экс-нападающий сине-бело-голубых и сборной России Андрей Аршавин.
Руд ван Нистелстрой, Кристивн Роналду, ден Вар Вааарт, Видал, Динир...Билялеб...Кейсука Хонда, Алекс Вецель и многие другие)
Руд ван Нистелстрой, Кристивн Роналду, ден Вар Вааарт, Видал, Динир...Билялеб...Кейсука Хонда, Алекс Вецель и многие другие)
Это предоставит возможность играющему за "Зенит" пользователю использовать во время матча комбинации клавиш "штрафной", "пенальти", "карточка", "ВАР-отмена результативных действий противника".
Кроме того, в "Мастер-лиге" стоимость трансферов будет снижена до 50 тыс. рублей.
Это предоставит возможность играющему за "Зенит" пользователю использовать во время матча комбинации клавиш "штрафной", "пенальти", "карточка", "ВАР-отмена результативных действий противника".
Кроме того, в "Мастер-лиге" стоимость трансферов будет снижена до 50 тыс. рублей.
Во время матча станут доступны новые опции, например, при определенном нажатии на крестовину: "Звонок Миллера" и тд.
Во время матча станут доступны новые опции, например, при определенном нажатии на крестовину: "Звонок Миллера" и тд.
А где тут стадион?
Да вон, в овраге бакланы доедают строительную бригаду, которая должна его достроить.
А где тут стадион?
Да вон, в овраге бакланы доедают строительную бригаду, которая должна его достроить.
- Подскажите пожалуйста, а где же тут стадион?
- Да вон в овраге, бакланы его доедают.
- Подскажите пожалуйста, а где же тут стадион?
- Да вон в овраге, бакланы его доедают.