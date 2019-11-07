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В PES 2020 появится «Газпром Арена»

07 ноября 2019, 15:01

«Зенит» объявил о сотрудничестве с компанией Konami, которая занимается разработкой футбольного симулятора PES 2020.

В 2020 году в PES будет добавлена «Газпром Арена» - виртуальная модель, которую создадут художники Konami.

Также в числе легенд, доступных в игре, появится экс-нападающий сине-бело-голубых и сборной России Андрей Аршавин.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
   20 / 946
07 ноября в 18:45
Raspil Arena 2020
wingback
wingback
   425 / 946
07 ноября в 18:25
В пердиве 2020 появится спартак...
Leningrad 84
Leningrad 84
   114 / 946
07 ноября в 18:10
Офигенная новость от Александра Акулича...
ziborock
ziborock
   11 / 946
07 ноября в 17:44
А бакланы на крыше будут?!)))
dino-hsv
dino-hsv
   82 / 946
07 ноября в 17:16
первый стадион в игре, на котором даже виртуальный судья не пойдет смотреть var
igGA
igGA ответил Гавроша
   179 / 946
07 ноября в 17:05
Надеюсь, там нет спартака? А то люди будут не играть, а позориться.
Для "Спартака" в режиме чемпионата будет исключена возможность занять какое-либо другое место кроме десятого.
Гавроша
Гавроша
   46 / 946
07 ноября в 17:00
    Виссарионович
    Виссарионович ответил igGA
       89 / 946
    07 ноября в 16:54
    И все это под комментарии Гены Орлова!
    Руд ван Нистелстрой, Кристивн Роналду, ден Вар Вааарт, Видал, Динир...Билялеб...Кейсука Хонда, Алекс Вецель и многие другие)
    igGA
    igGA
       179 / 946
    07 ноября в 16:47
    Все это войдет с специальный "Газпром-патч" для российских пользователей, где судьи станут полноправными участниками игры - например, будут так же прокачиваться, т.е. накачиваться народными деньгами.
    Это предоставит возможность играющему за "Зенит" пользователю использовать во время матча комбинации клавиш "штрафной", "пенальти", "карточка", "ВАР-отмена результативных действий противника".
    Кроме того, в "Мастер-лиге" стоимость трансферов будет снижена до 50 тыс. рублей.
    andreika20133
    andreika20133 ответил LOpp
       358 / 946
    07 ноября в 15:45
    2028 год. Питер. Турист гуляет по Крестовскому острову и спрашивает прохожего: - Подскажите пожалуйста, а где же тут стадион? - Да вон в овраге, бакланы его доедают.
    Туповато но смешно.
    igGA
    igGA
       179 / 946
    07 ноября в 15:29
    Также в "План игры" будет включена "Работа с судьями".
    Во время матча станут доступны новые опции, например, при определенном нажатии на крестовину: "Звонок Миллера" и тд.
    Виссарионович
    Виссарионович
       89 / 946
    07 ноября в 15:24
    Можно закончить анекдот иначе, от этого он не станет менее смешным.
    А где тут стадион?
    Да вон, в овраге бакланы доедают строительную бригаду, которая должна его достроить.
    Kresi frok
    Kresi frok
       444 / 946
    07 ноября в 15:23
    Сколько госпром народных средств заплатил за это?
    cska plus
    cska plus
       18 / 946
    07 ноября в 15:16
    Шаве надо переквалифицироваться.
    LOpp
    LOpp
       28 / 946
    07 ноября в 15:15
    2028 год. Питер. Турист гуляет по Крестовскому острову и спрашивает прохожего:
    - Подскажите пожалуйста, а где же тут стадион?
    - Да вон в овраге, бакланы его доедают.
    Литейный 4
    Литейный 4
       9 / 946
    07 ноября в 15:11
    Отерывашка появится в симуляторе племенного свиноводства. Гыгыгы
    Gelious
    Gelious
       246 / 946
    07 ноября в 15:10
    %Шутка про бакланов в игре%
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