Де Лигт: «Пытаюсь подсмотреть несколько секретов у Роналду»

Защитник «Ювентуса» Матийс де Лигт похвалил партнера по команде Криштиану Роналду.
С ним здорово играть в одной команде, он всегда знает, как подготовиться к матчам. Криштиану сильнее всех. Я пытаюсь подсмотреть несколько секретов у него, чтобы постоянно улучшать себя.
Если поменять прическу, это не гарантия что Золотой мяч дадут.
Если отдохнуть с незнакомкой в США, это не значит что у тебя не будет проблем.
Если официально объявить о свадьбе с женщиной это не значит что нужно с ней жить, можно продолжать жить с мужиками.
Если поменять прическу, это не гарантия что Золотой мяч дадут.
Если отдохнуть с незнакомкой в США, это не значит что у тебя не будет проблем.
Если официально объявить о свадьбе с женщиной это не значит что нужно с ней жить, можно продолжать жить с мужиками.