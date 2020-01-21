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Де Лигт: «Пытаюсь подсмотреть несколько секретов у Роналду»

сегодня, 08:36

Защитник «Ювентуса» Матийс де Лигт похвалил партнера по команде Криштиану Роналду.

С ним здорово играть в одной команде, он всегда знает, как подготовиться к матчам. Криштиану сильнее всех. Я пытаюсь подсмотреть несколько секретов у него, чтобы постоянно улучшать себя.

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Виссарионович
Виссарионович
сегодня в 09:18
Зря, если нырнуть в своей штрафной пенальти не поставят.
Если поменять прическу, это не гарантия что Золотой мяч дадут.
Если отдохнуть с незнакомкой в США, это не значит что у тебя не будет проблем.
Если официально объявить о свадьбе с женщиной это не значит что нужно с ней жить, можно продолжать жить с мужиками.
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