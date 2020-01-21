Де Лигт: «Пытаюсь подсмотреть несколько секретов у Роналду»

Защитник «Ювентуса» похвалил партнера по команде .

С ним здорово играть в одной команде, он всегда знает, как подготовиться к матчам. Криштиану сильнее всех. Я пытаюсь подсмотреть несколько секретов у него, чтобы постоянно улучшать себя.