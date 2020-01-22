Кокорин хочет попросить Медведева не отдавать его в «Сочи»

сегодня, 09:19

Нападающий «Зенита» не хочет уходить в «Сочи» на правах аренды.

Форвард планирует встретиться с генеральным директором «Зенита» Александром Медведевым, чтобы обсудить возможные варианты отмены аренды в сочинский клуб.

Недавно генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко подтвердил информацию, что клуб возьмет Кокорина в аренду до конца текущего сезона.