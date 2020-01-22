Кокорин хочет попросить Медведева не отдавать его в «Сочи»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин не хочет уходить в «Сочи» на правах аренды.
Форвард планирует встретиться с генеральным директором «Зенита» Александром Медведевым, чтобы обсудить возможные варианты отмены аренды в сочинский клуб.
Недавно генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко подтвердил информацию, что клуб возьмет Кокорина в аренду до конца текущего сезона.
И не нажмешь, патамушта сам виноват...
И не нажмешь, патамушта сам виноват...
Не забирай меня с пати, не забирай меня спать
И не запирай меня в хате, все кричат: мы зае...
Да и, как на вокзале, грязь...
Не забирай меня с пати, не забирай меня спать
И не запирай меня в хате, все кричат: мы зае...
Да и, как на вокзале, грязь...