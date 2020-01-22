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Кокорин хочет попросить Медведева не отдавать его в «Сочи»

сегодня, 09:19

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин не хочет уходить в «Сочи» на правах аренды.

Форвард планирует встретиться с генеральным директором «Зенита» Александром Медведевым, чтобы обсудить возможные варианты отмены аренды в сочинский клуб.

Недавно генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко подтвердил информацию, что клуб возьмет Кокорина в аренду до конца текущего сезона.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 10:01
рабы газовой трубы))))))))))))) хорошо то сочи а не камышин))))))))))))
Иван Тасминский
Иван Тасминский
сегодня в 10:00
Ну, маам, ну не надо в Сочи, я больше не буду себя так плохо вести! Ну пожалуйста!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 09:56
Курорт конечно - хорошо, но Саня медальку хочет получить.
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 09:54
Кокорину надо уезжать в Англию !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:52
Может и уболтает хозяев. Но не факт.
И не нажмешь, патамушта сам виноват...
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 09:50
Если насилие неизбежно, прими его с удовольствием. Не пырхайся, играй пока дают возможность.
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 09:50
Зачем Зениту бывшие з/к , и так полно игроков !
112910415
112910415
сегодня в 09:43
Герасим и сам жалел бедную Муму, но злая барыня была непреклонна !
Capitan555
Capitan555
сегодня в 09:41
Как этот цирк Дюссолей задрал.....то с Краневиттером носились как курица с яйцом,то теперь с Кокориным месяц новости мусолить будут......
ДСА
ДСА
сегодня в 09:40
Не хочет в провинцию ехать.
Виссарионович
Виссарионович
сегодня в 09:33
Не знаю почему, но я вспомнил слова из песни Скриптонита.

Не забирай меня с пати, не забирай меня спать
И не запирай меня в хате, все кричат: мы зае...
Да и, как на вокзале, грязь...
rawer
rawer
сегодня в 09:28
Натуральное рабство в зените, обычно без согласия игрока никакой аренды не происходит
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