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Агент: «Никто не сомневается в большом таланте Джано»

сегодня, 14:03

Бывший полузащитник «Спартака» Джано намерен продолжить карьеру в Европе. Об этом заявил представитель игрока Тимур Лепсая.

У Джано есть несколько вариантов в Европе, есть в России. Наш приоритет – попробовать сменить атмосферу, чемпионат, перезагрузить карьеру. Джано всего 27 лет. Никто не сомневается в большом таланте. К сожалению, он не смог заиграть в «Спартаке» на том уровне, на котором хотел. Череда травм не позволила это сделать. Поэтому мы сейчас ждём несколько дней, после чего определимся с будущим.

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Тень Аналитика
Тень Аналитика
сегодня в 14:59
"Флора" Таллинн, ФК "Рига" и "Жальгирис" уж точно не сомневаются, а для "Окжетпеса" он вообще топ-футболист, наверное))
LOpp
LOpp
сегодня в 14:58
Агент: «Никто не сомневается в большом таланте Джано»


Армейская душа сомневается.
Армейская душа
Армейская душа
сегодня в 14:51
Да после заявления Тиля про "большие амбиции" и в большом таланте Джано тоже никто не занимается.

P.S. Как говорится - Джано может уйти, но фамилия навсегда останется с тарасовским проектом!
Faustello
Faustello
сегодня в 14:21
Сейчас драка в европейских клубах идёт за Джано )))
Boytser
Boytser
сегодня в 14:10
Джано очень перспективный.
Пупсиков эксперт
Пупсиков эксперт
сегодня в 14:04
В Европе в Шкендию что ли?
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