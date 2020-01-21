Агент: «Никто не сомневается в большом таланте Джано»

Бывший полузащитник «Спартака» Джано намерен продолжить карьеру в Европе. Об этом заявил представитель игрока Тимур Лепсая.

У Джано есть несколько вариантов в Европе, есть в России. Наш приоритет – попробовать сменить атмосферу, чемпионат, перезагрузить карьеру. Джано всего 27 лет. Никто не сомневается в большом таланте. К сожалению, он не смог заиграть в «Спартаке» на том уровне, на котором хотел. Череда травм не позволила это сделать. Поэтому мы сейчас ждём несколько дней, после чего определимся с будущим.