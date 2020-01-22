Чалов по-прежнему находится в шорт-листе «Вест Хэма»

сегодня, 09:24

Форвард ЦСКА до сих пор находится в сфере интересов лондонского «Вест Хэма».

Как сообщает источник, «молотобойцы» вынуждены искать усиление в линию атаки и рассчитывают приобрести российского игрока.

Ранее стало известно, что Чалов также находится в шорт-листах «Кристал Пэлас» и «Челси».