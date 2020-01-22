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Чалов по-прежнему находится в шорт-листе «Вест Хэма»

сегодня, 09:24

Форвард ЦСКА Федор Чалов до сих пор находится в сфере интересов лондонского «Вест Хэма».

Как сообщает источник, «молотобойцы» вынуждены искать усиление в линию атаки и рассчитывают приобрести российского игрока.

Ранее стало известно, что Чалов также находится в шорт-листах «Кристал Пэлас» и «Челси».

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VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 10:04
ни кто его не возьмет)))) так и будут сплетни мусолить ))))
drug01
drug01
сегодня в 10:00
Надо собирать вещи и не пудрить голову парню....
Don trambon
Don trambon ответил Виссарионович
сегодня в 09:59
Передай корешу, насвай не курят, это не табак. То что я написал это шутки про клоунаду ЦСКашную, всё пытаются втюхать Чалова хоть кому-то, на самом деле он даже хуже Кокорина смотрится сейчас.
за своими инвалидами крюкохвостыми смотри на которых же больше полтинника вбухали а толка нуль. оК?
Виссарионович
Виссарионович ответил Номер 1 на этом проэкте
сегодня в 09:44
Передай корешу, насвай не курят, это не табак.

То что я написал это шутки про клоунаду ЦСКашную, всё пытаются втюхать Чалова хоть кому-то, на самом деле он даже хуже Кокорина смотрится сейчас.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 09:43
Это не значит что хотят купить)))
Номер 1 на этом проэкте
Номер 1 на этом проэкте ответил Виссарионович
сегодня в 09:37
Да мы поняли что Чалов находится у всех английских клубов на листе в шортах, причем в заднем кармане...причем с припиской, купить если во всем мире не останется ни одного нападающего, даже одноногого.
У меня кореж когда насвая покурит, такую же херь начинает молоть как ты. Задумайся
Виссарионович
Виссарионович
сегодня в 09:29
Да мы поняли что Чалов находится у всех английских клубов на листе в шортах, причем в заднем кармане...причем с припиской, купить если во всем мире не останется ни одного нападающего, даже одноногого.
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