Чалов по-прежнему находится в шорт-листе «Вест Хэма»

Форвард ЦСКА Федор Чалов до сих пор находится в сфере интересов лондонского «Вест Хэма».
Как сообщает источник, «молотобойцы» вынуждены искать усиление в линию атаки и рассчитывают приобрести российского игрока.
Ранее стало известно, что Чалов также находится в шорт-листах «Кристал Пэлас» и «Челси».
То что я написал это шутки про клоунаду ЦСКашную, всё пытаются втюхать Чалова хоть кому-то, на самом деле он даже хуже Кокорина смотрится сейчас.
То что я написал это шутки про клоунаду ЦСКашную, всё пытаются втюхать Чалова хоть кому-то, на самом деле он даже хуже Кокорина смотрится сейчас.