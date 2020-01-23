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«Челси» подпишет Чалова, если не сможет арендовать Кавани

сегодня, 18:28

«Челси» заинтересован в подписании нападающего в зимнее трансферное окно.

Лондонцы сделали запрос на аренду форварда «Пари Сен-Жермен» Эдинсона Кавани и готовы заплатить 5 млн евро.

Если этот трансфер сорвется, то в качестве альтернативы «синие» могут подписать нападающего ЦСКА Фёдора Чалова.

Ранее главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился мнением о Кавани.

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Все комментарии
edubokom
edubokom
сегодня в 19:26
Кавани 5 млн. Чалова вроде даже дороже не отпустили. Нестыковка. Кавани заиграет в любом клубе, Чалов морально не потянет, не состоялся ещё как футбольная звезда
post-navigator
post-navigator ответил 25процентный клоун
сегодня в 19:26
А Кокорина не хотят?
Мабуть и хотят. Но не могут.
Вообще совсем не могут :(((
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 19:25
А Кокорина не хотят?
post-navigator
post-navigator
сегодня в 19:24
Челси Чалов Кавани
Прочти внимательно и найди лишнее.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 19:22
Кавани и Чалов!!!!)))
Нет слов!
рже
рже
сегодня в 19:17
Не потянет,надо в Бундеслигу или в Турцию,а так только скамейка
Бубнин
Бубнин
сегодня в 19:15
Рома как и все эти ребята из 90-х играет в футбольный менеджер. "Своих" же подтягивать прикольно. Смертин, Жирков, Шевченко, Авраам Грант с Йосей Бенаюном - все легенды "Челси".
Надо будет, Марина и Чалова подпишет и если Лэмпард будет не согласен - очередной просмотр "Тренера" с Данилой Козловским устроит команде.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 19:11
Могут подписать, а могут и не подписать. Время покажет.
ОлегаТэ
ОлегаТэ
сегодня в 19:06
Лада откровенная. Непонятно только, кто периодически раскочегаривает это хрень про Чалова и Челси, и кому это надо.
ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 19:00
Молва.
Zimka
Zimka
сегодня в 18:55
А Чалов вообще может играть в АПЛ? Там же есть ограничение что надо сыграть 75% матчей за сборную в течении 2 или 3 лет или я путаю?
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 18:53
«Челси» подпишет Чалова, если не сможет арендовать Кавани и ... список из 100 персон прилагается!
Но если его реально подпишут, то это будет тупик!!!
Так хочется и спросить, а вы видели его игру в этом сезоне за ЦСКА и особенно за мол. сборную?
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1162599/chalov-fyodor-chelsi
Виссарионович
Виссарионович
сегодня в 18:52
Интересно, какие у Чалова есть качества, благодаря которым он мог бы заиграть в Англии?
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 18:52
думаю что лэмпард и не слышал что чалов существует))))))))))) хотя абрамович может настоять))))))))))))))
Caniggia
Caniggia
сегодня в 18:50
Понятно, что Лэмпарду Чалов и даром не нужен, он будет разводить Абрама на бабки для Кавани. Ведь только Абрам хочет видеть хоть одного русского в Челси.
Zimmer
Zimmer
сегодня в 18:47
Пока только одни разговоры.
ВЫХОДИ ЛЕОПОЛЬД ПОДЛЫЙ ТРУС
ВЫХОДИ ЛЕОПОЛЬД ПОДЛЫЙ ТРУС
сегодня в 18:46
Что плохого в самом первом комментарии? Троллить футбольных персон не запрещено! Ну экспрессивно высказался, и что дальше?
ВЫХОДИ ЛЕОПОЛЬД ПОДЛЫЙ ТРУС
ВЫХОДИ ЛЕОПОЛЬД ПОДЛЫЙ ТРУС
сегодня в 18:45
Амзун перейдёт в Ливерпуль и усадит Фирмину на лавочку))))
ухаха!!!!!!!!
ВЫХОДИ ЛЕОПОЛЬД ПОДЛЫЙ ТРУС
ВЫХОДИ ЛЕОПОЛЬД ПОДЛЫЙ ТРУС ответил LOpp
сегодня в 18:44
    LOpp
    LOpp
    сегодня в 18:43
    сантехник Петров купит Ладу Веста, если не сможет купить Бентли
    ВЫХОДИ ЛЕОПОЛЬД ПОДЛЫЙ ТРУС
    ВЫХОДИ ЛЕОПОЛЬД ПОДЛЫЙ ТРУС ответил Сергеевич вернулся1
    сегодня в 18:43
    43 миллиарда грн!!! Ахаха)))
    ВЫХОДИ ЛЕОПОЛЬД ПОДЛЫЙ ТРУС
    ВЫХОДИ ЛЕОПОЛЬД ПОДЛЫЙ ТРУС
    сегодня в 18:42
    НЕТ Я ПРОСТО РЖУНИМАГУ)))))))))))) ЛУКАКА КОНСКАЯ ТОЖЕ МНЕ)))))))))))))

    БЕРНАРДЕСКИ И ДИБАЛА И ТЕ КРУЧЕ ЕГО В РАЗЫ)))))) АХАХАХАХАХА
    cska1948
    cska1948 ответил particular
    сегодня в 18:42
    Вот чем обусловлен такой интерес клуба АПЛ?.. Федя по две дюжины мячей за сезон не ложит, в сборную не берут, с разрешением на работу проблемы... Блеф...
    Это происки врагов!
    Carradona
    Carradona
    сегодня в 18:41
    Салах, Де Брюйне, Старридж сидели на лавке и мыкались по арендам, чтобы им дали шанс, а куда там Чалов то. Вспомните, Смертина купили, и в аренду сразу же отдали. Так в лучшем случае будет с Чаловым.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 18:41
    гинер заказал ещё одно упоминание про Чалова. Всё надеется на аукцион по его продаже...
    cska1948
    cska1948
    сегодня в 18:41
    Чалов ещё не успел прийти в себя после летних разговоров про АПЛ, как тут снова стали теребить его юную душу. Похоже, конкуренты СОЗНАТЕЛЬНО выводят из равновесия нашего форварда.
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 18:40
    Чалову если даже уезжать то это делать аккуратно как сделал Головин, в АПЛ Чалов не заиграет или очень не скоро заиграет.
    Strikers188
    Strikers188
    сегодня в 18:39
    и это еще Чалов голов почти не забивает, а когда начнет то все гранды в борьбу вступят
    ВЫХОДИ ЛЕОПОЛЬД ПОДЛЫЙ ТРУС
    ВЫХОДИ ЛЕОПОЛЬД ПОДЛЫЙ ТРУС
    сегодня в 18:39
      Виссарионович
      Виссарионович
      сегодня в 18:39
      😁😁😁ну кто хоть эти сказки придумывает?
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