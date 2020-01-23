«Челси» подпишет Чалова, если не сможет арендовать Кавани

«Челси» заинтересован в подписании нападающего в зимнее трансферное окно.
Лондонцы сделали запрос на аренду форварда «Пари Сен-Жермен» Эдинсона Кавани и готовы заплатить 5 млн евро.
Если этот трансфер сорвется, то в качестве альтернативы «синие» могут подписать нападающего ЦСКА Фёдора Чалова.
Ранее главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился мнением о Кавани.
Надо будет, Марина и Чалова подпишет и если Лэмпард будет не согласен - очередной просмотр "Тренера" с Данилой Козловским устроит команде.
Надо будет, Марина и Чалова подпишет и если Лэмпард будет не согласен - очередной просмотр "Тренера" с Данилой Козловским устроит команде.