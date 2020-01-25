Вагнер: «И мы, и „Бавария“ выглядим намного лучше, чем на старте сезона»

Главный тренер «Шальке» поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Баварии» в рамках 19-го тура Бундеслиги.

Я спросил у своих игроков, побеждал ли кто-нибудь из них «Баварию», и их оказалось не так много. Да, мы считаемся аутсайдерами в этом матче. Но мы с нетерпением ждем этой игры, чтобы показать красивый футбол.

И мы, и «Бавария» выглядим намного лучше, чем на старте сезона. Это и будет характеризовать предстоящий матч, могу точно сказать, что аккуратничать мы не собираемся.