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Вагнер: «И мы, и „Бавария“ выглядим намного лучше, чем на старте сезона»

сегодня, 11:47
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)-:-Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-0420:30 Не начался

Главный тренер «Шальке» Дэвид Вагнер поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Баварии» в рамках 19-го тура Бундеслиги.

Я спросил у своих игроков, побеждал ли кто-нибудь из них «Баварию», и их оказалось не так много. Да, мы считаемся аутсайдерами в этом матче. Но мы с нетерпением ждем этой игры, чтобы показать красивый футбол.

И мы, и «Бавария» выглядим намного лучше, чем на старте сезона. Это и будет характеризовать предстоящий матч, могу точно сказать, что аккуратничать мы не собираемся.

Ранее о предстоящем матче порассуждал наставник «Баварии» Ханс-Диттер Флик

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Все комментарии
MaxRnD
MaxRnD
сегодня в 12:35
Шальке удачи
drug01
drug01
сегодня в 12:14
Меньше слов больше дела !
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 12:08
Главное - больше пяти не пропустить.
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