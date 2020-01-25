«Марсель» не смог забить «Анже»

«Марсель» сыграл вничью с «Анже» во встрече 21-го тура французской Лиги 1. «Провансальцы» (42 очка) сохраняют второе место в турнирной таблице, «скоисты» (30 баллов) - седьмые.
Марсель, стадион Велодром
«Марсель» - «Анже» 0:0
«Марсель»: Манданда, Сакаи, Гонсалес, Чалета-Цар, Амави, Стротман, Лопес (Жермен 65), Ронже, Сансон (Аке 86), Радоньич (Хауи 76), Бенедетто
Главный тренер: Виллаш-Боаш Андре.
«Анже»: Бутель, Мансо, Траоре, Тома, Капель, Сантамария, Эль-Мелали (Бобишон 29), Фулджини, Мангани (Перейра Лаге 80), Тиуб, Алиуи (Баокен 65)
Главный тренер: Мулен Стефан.
Предупреждения: Алиуи 54, Мансо 81, Амави 89
Судья: Амель Жоан.
В предыдущем туре «Марсель» в битве за второе место одолели «Ренн».