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«Марсель» не смог забить «Анже»

сегодня, 21:26
МарсельЛоготип футбольный клуб Марсель0 : 0Логотип футбольный клуб АнжеАнжеМатч завершен

«Марсель» сыграл вничью с «Анже» во встрече 21-го тура французской Лиги 1. «Провансальцы» (42 очка) сохраняют второе место в турнирной таблице, «скоисты» (30 баллов) - седьмые.

Марсель, стадион Велодром

«Марсель» - «Анже» 0:0

«Марсель»: Манданда, Сакаи, Гонсалес, Чалета-Цар, Амави, Стротман, Лопес (Жермен 65), Ронже, Сансон (Аке 86), Радоньич (Хауи 76), Бенедетто
Главный тренер: Виллаш-Боаш Андре.

«Анже»: Бутель, Мансо, Траоре, Тома, Капель, Сантамария, Эль-Мелали (Бобишон 29), Фулджини, Мангани (Перейра Лаге 80), Тиуб, Алиуи (Баокен 65)
Главный тренер: Мулен Стефан.

Предупреждения: Алиуи 54, Мансо 81, Амави 89

Судья: Амель Жоан.

В предыдущем туре «Марсель» в битве за второе место одолели «Ренн».

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