«Лейпциг» уступил «Айнтрахту»

«Лейпциг» проиграл «Айнтрахту» в матче 19-го тура чемпионата Германии.
«Лейпциг» (40) располагается на первом месте, «Айнтрахт» (24) - девятый.
Франкфурт, стадион Коммерцбанк Арена
«Айнтрахт» - «Лейпциг» 2:0 (0:0)
Голы: Туре 48, Костич 90+4
«Айнтрахт»: Трапп, Туре, Абрахам, Хинтереггер, Н'Дика, Чендлер (Да Коста 88), Соу, Роде, Костич, Гачинович (Кор 90+2), Дост (Пасьенса 77)
Главный тренер: Хюттер Адольф.
«РБ Лейпциг»: Гулачи, Мукиеле, Упамекано, Хальстенберг, Адамс (Лукман 71), Забитцер, Лаймер (Поульсен 66), Нкунку, Айдара (Форсберг 80), Вернер, Шик
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан.
Предупреждения: Роде 44, Забитцер 52, Хальстенберг 88
Судья: Зиберт Даниэль.
В параллельном матче «Боруссия» М одержала волевую победу над «Майнцем».