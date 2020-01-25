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«Лейпциг» уступил «Айнтрахту»

сегодня, 19:24
АйнтрахтЛоготип футбольный клуб Айнтрахт (Франкфурт)2 : 0Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ ЛейпцигМатч завершен

«Лейпциг» проиграл «Айнтрахту» в матче 19-го тура чемпионата Германии.

«Лейпциг» (40) располагается на первом месте, «Айнтрахт» (24) - девятый.

Франкфурт, стадион Коммерцбанк Арена

«Айнтрахт» - «Лейпциг» 2:0 (0:0)
Голы: Туре 48, Костич 90+4

«Айнтрахт»: Трапп, Туре, Абрахам, Хинтереггер, Н'Дика, Чендлер (Да Коста 88), Соу, Роде, Костич, Гачинович (Кор 90+2), Дост (Пасьенса 77)
Главный тренер: Хюттер Адольф.

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Мукиеле, Упамекано, Хальстенберг, Адамс (Лукман 71), Забитцер, Лаймер (Поульсен 66), Нкунку, Айдара (Форсберг 80), Вернер, Шик
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан.

Предупреждения: Роде 44, Забитцер 52, Хальстенберг 88

Судья: Зиберт Даниэль.

В параллельном матче «Боруссия» М одержала волевую победу над «Майнцем».

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Все комментарии
Директор американской фирмы Transceptor Technology
Директор американской фирмы Transceptor Technology
сегодня в 20:07
Отайнтрахтнули!!!
Алексей Миллер
Алексей Миллер
сегодня в 20:07
Если Лейпциг начнет терять очки, то только Дортмунд с Холандом может помешать Баварии взять салатницу
Cremen
Cremen
сегодня в 19:46
Айнтрахт с победой!
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 19:42
непечатное слово
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 19:41
Лейпциг был самоуверен до игры.
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