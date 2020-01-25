ГлавнаяНовости

«Барселона» проиграла «Валенсии» в гостевой встрече

сегодня, 19:53
ВаленсияЛоготип футбольный клуб Валенсия2 : 0Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Валенсия» одержала победу над «Барселоной» в домашней игре 21-го тура Примеры. «Летучие мыши» (34 очка) поднялись на пятое место в таблице, «сине-гранатовые» (43 балла) остаются на первой строчке.

Валенсия, стадион Месталья

«Валенсия» - «Барселона» 2:0 (0:0)
Голы: Альба 48 (автогол), Гомес 77 Нереализованный пенальти: Гомес 12

«Валенсия»: Хауме, Васс, Гарай, Паулиста, Гайя, Ферран Торрес, Коклен, Кондогбиа, Солер (Собрино 89), Гамейро (Родриго 59), Гомес (Коста 79)
Главный тренер: Селадес Альберт.

«Барселона»: тер Штеген, Роберто, Пике, Умтити, Бускетс, Фати (Кольядо 85), де Йонг (Ракитич 85), Артур Рамос (Видаль 56), Альба, Лионель Месси, Гризманн
Главный тренер: Сетьен Кике.

Предупреждения: Пике 10, Умтити 43, Бускетс 52, Коклен 54

Судья: Хиль Мансано Хесус.

В матче 1/16 финала Кубка Испании «Барселона» с трудом переиграла «Ибицу».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Арсенал» сыграл вничью с «Короной» в товарищеском матче
Сегодня, 20:14 Комментарии0
«Вест Хэм» вылетел из Кубка Англии
Сегодня, 20:05 Комментарии3
«Саутгемптон» и «Тоттенхэм» сыграли вничью в Кубке Англии
Сегодня, 20:02 ВидеоКомментарии1
«Лейпциг» уступил «Айнтрахту»
Сегодня, 19:24 Комментарии5
Менхенгладбахская «Боруссия» одержала волевую победу над «Майнцем»
Сегодня, 19:22 Комментарии2
«Крылья Советов» обыграли «Богемианс 1905» в товарищеском матче
Сегодня, 18:51 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
da da da
da da da ответил 95-shishani-95
сегодня в 20:22
А где были глоры барси, когда барся выигрывала кубки с так называемой тики-такой, от просмотра которого хотелось спать???!!!
ты спал когда Барса выносила Реал при Пепе всегда или как?)
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил зигзаг
сегодня в 20:22
Веселый матч. Класическая игра против Барсы на контратаках. Центр слаб у Каталонцев, все дело в нем.
И меська, на которого постоянно приходится играть!!!
Пока он в составе, так и будут проваливаться в больших матчах. Он же умеет позориться в ответственный момент!!!
Bom Bom
Bom Bom
сегодня в 20:22
Такая ситуация, что сложно установить, кто хуже смотрится - Наполи или Барса) Интриге в 1/8 быть!
Caniggia
Caniggia
сегодня в 20:22
Походу, вместо Вальверде взяли ещё большего физрука.
ronaldo743
ronaldo743 ответил 95-shishani-95
сегодня в 20:21
Что случилось с АМ? И причем тут вообще АМ?
У тебя ещё и с чтением беда ? =)
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил ronaldo743
сегодня в 20:20
На матче Реал - АМ бригады ВАР в принципе не было. И вот такого цирка действительно в истории ВАР не было. Мадридский кабинет в своём судейском репертуаре. =)
Что случилось с АМ?
И причем тут вообще АМ?
NGYRZ
NGYRZ
сегодня в 20:19
Вальверде оставил команду на первом месте в Ла лиге,
Вальверде оставил команду на первом месте в группе в ЛЧ!

Но неблагодарные персофаны Месси, были все равно недовольны!
ronaldo743
ronaldo743 ответил 95-shishani-95
сегодня в 20:19
Последнее Эль Класико: Судья отменяет гол, ВАР показывает размазанную картину, потом показывает повтор с непонятного ракурса. В итоге, судья и ВАР лишили Реал победу на Камп ноу. Последний матч: Судья отменяет гол Валенсии, назначает повторный угловой. Вообще непонятное решение. Даже сам смотреть не стал. Таких случаев в истории ВАР ещё не было, кроме как в пользу барси. ЭвребеБазукШтаркБенгоэчеаБарбаланМансаноАйтекинУЕФАЭрнандесВАРселона
На матче Реал - АМ бригады ВАР в принципе не было. И вот такого цирка действительно в истории ВАР не было. Мадридский кабинет в своём судейском репертуаре. =)
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил da da da
сегодня в 20:19
люди смотрят на футбол в первую очередь,а не на трофеи как глоры Реала,уж извини.
    Beka_byaka
    Beka_byaka ответил NGYRZ
    сегодня в 20:18
    Тоже самое говорили фанаты реала когда вернулся Зидан... Чуешь?? Толи ещё будет. Краснеть придется за слова.
    зигзаг
    зигзаг
    сегодня в 20:18
    Веселый матч. Класическая игра против Барсы на контратаках.
    Центр слаб у Каталонцев, все дело в нем.
    Союзник противников
    Союзник противников
    сегодня в 20:17
    А Лявонтий точно был на поле???
    ronaldo743
    ronaldo743
    сегодня в 20:17
    NGYRZ
    NGYRZ
    сегодня в 20:16
    Хиль мансано прервал контратаку валенсии в конце 1го тайма?Нельзя было жк потом показать?

    Хиль мансано отменил чистый гол Валенсии "увидев нарушение" и заставил пробивать угловой заново!

    Этот судейский цирк в пользу Барселоны когда нибудь закончится???!!!

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    А ещё пенальти в ворота Барсы почему то поставил. Но ты ведь случайно об этом забыл, правда ? =)
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 20:17
    Последнее Эль Класико:
    Судья отменяет гол, ВАР показывает размазанную картину, потом показывает повтор с непонятного ракурса. В итоге, судья и ВАР лишили Реал победу на Камп ноу.
    Последний матч:
    Судья отменяет гол Валенсии, назначает повторный угловой. Вообще непонятное решение. Даже сам смотреть не стал.
    Таких случаев в истории ВАР ещё не было, кроме как в пользу барси.
    ЭвребеБазукШтаркБенгоэчеаБарбаланМансаноАйтекинУЕФАЭрнандесВАРселона
    NGYRZ
    NGYRZ
    сегодня в 20:16
    Хиль мансано прервал контратаку валенсии в конце 1го тайма?Нельзя было жк потом показать?

    Хиль мансано отменил чистый гол Валенсии "увидев нарушение" и заставил пробивать угловой заново!

    Этот судейский цирк в пользу Барселоны когда нибудь закончится???!!!
    da da da
    da da da ответил 95-shishani-95
    сегодня в 20:16
    Отставая от Ливерпуля на 16 очков, у которого ещё есть игра в запасе? Слава, вот это сочная игра!!!)))
    люди смотрят на футбол в первую очередь,а не на трофеи как глоры Реала,уж извини.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 20:15
    Пичаль...
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответил ronaldo743
    сегодня в 20:15
    Тебе ничего не надо употреблять, ПРОСТО СНИМИ СВОИ БАРСЕЛОНСКИЕ РОЗОВЫЕ ОЧКИ И ВСЁ ПОНЯТНО БУДЕТ!!!
    Beka_byaka
    Beka_byaka ответил Gentleman.tdk
    сегодня в 20:15
    Судья увидев что упал бускетс дал свисток до гола, но потом ему вар сказал что нарушения там небыло. Значит надо угловой заново пробить, так как судья ошибся в моменте. Но свисток на остановку уже был. И гол нельзя зачитывать.
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    сегодня в 20:15
    Месси из "Барселоны" делает сборную Аргентины.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 20:14
    "Учитель по труду", оказался гораздо хуже уволенного физрука!!!
    Валенсию с победой!!!
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец. ответил Gelious
    сегодня в 20:14
    Да пусть поливают)
    Кому они мешают?
    От этого ни холодно, ни жарко
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответил da da da
    сегодня в 20:13
    Барса в агонии,а значит и футбол,только Сити радует нас своей сочной и яркой игрой.
    Отставая от Ливерпуля на 16 очков, у которого ещё есть игра в запасе?
    Слава, вот это сочная игра!!!)))
    gentlewolf
    gentlewolf
    сегодня в 20:13
    Не пошло у Месси - и все.
    Гризманн старается - но не его эта команда по стилю.
    Ненавижу Суареса - но без него Барса хромая.
    Не люблю Видаля - но по такой игре надо было его вместо Гризманна уже в первом тайме выпускать.
    Надежда теперь что Реал завтра не ответит взаимностью Барсе, как это в этом сезоне происходит у обоих.
    Рауль и Зидан
    Рауль и Зидан ответил Incredulous
    сегодня в 20:13
    А как мне видится, проблема именно в Месси, а точнее в том, что команда уже много лет заточена под него. А теперь, когда он уже не может играть на высоком уровне, вся команда не знает, что делать. И пока руководство Барселоны не найдёт в себе смелость это признать, и выполнять все капризы аргентинца, Барса будет скатываться всё ниже и ниже.
    Да как может быть в нем проблем ? Как он не играет на выоском уровне ? Ты его статистику видел ? Если бы он сейчас за нас играл на правом фланге , то мы как Ливерпуль на 17 очков впереди шли . Там проблема в полузащите , и в защите . Также не стоит забывать , что Сетьен только пришел , Зидан когда приходил тоже был близок к увольнению , но прошло время и он выравнил игру , и тут не стоит делать за раньее выоды .
    eleven LC
    eleven LC
    сегодня в 20:13
    Болельщикам Барселоны не стоит расстраиваться в следующем туре будет Леганес и уж там Месси и ко оторвутся по полной,может даже выиграют 2:1
    Bars kg
    Bars kg
    сегодня в 20:12
    Короче 61ец Лапорту в президенты!
    da da da
    da da da
    сегодня в 20:12
      abramjan
      abramjan
      сегодня в 20:11
        bn20
        bn20
        сегодня в 20:11
        ахаха )) Сетьен чудо тренер кричали они после первого матча когда победили Гранаду с помощью судьи
        Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
        Отправить
         
        Rambler's Top100