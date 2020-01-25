«Барселона» проиграла «Валенсии» в гостевой встрече

«Валенсия» одержала победу над «Барселоной» в домашней игре 21-го тура Примеры. «Летучие мыши» (34 очка) поднялись на пятое место в таблице, «сине-гранатовые» (43 балла) остаются на первой строчке.
Валенсия, стадион Месталья
«Валенсия» - «Барселона» 2:0 (0:0)
Голы: Альба 48 (автогол), Гомес 77 Нереализованный пенальти: Гомес 12
«Валенсия»: Хауме, Васс, Гарай, Паулиста, Гайя, Ферран Торрес, Коклен, Кондогбиа, Солер (Собрино 89), Гамейро (Родриго 59), Гомес (Коста 79)
Главный тренер: Селадес Альберт.
«Барселона»: тер Штеген, Роберто, Пике, Умтити, Бускетс, Фати (Кольядо 85), де Йонг (Ракитич 85), Артур Рамос (Видаль 56), Альба, Лионель Месси, Гризманн
Главный тренер: Сетьен Кике.
Предупреждения: Пике 10, Умтити 43, Бускетс 52, Коклен 54
Судья: Хиль Мансано Хесус.
В матче 1/16 финала Кубка Испании «Барселона» с трудом переиграла «Ибицу».
Пока он в составе, так и будут проваливаться в больших матчах. Он же умеет позориться в ответственный момент!!!
Пока он в составе, так и будут проваливаться в больших матчах. Он же умеет позориться в ответственный момент!!!
И причем тут вообще АМ?
И причем тут вообще АМ?
Вальверде оставил команду на первом месте в группе в ЛЧ!
Но неблагодарные персофаны Месси, были все равно недовольны!
Вальверде оставил команду на первом месте в группе в ЛЧ!
Но неблагодарные персофаны Месси, были все равно недовольны!
Центр слаб у Каталонцев, все дело в нем.
Центр слаб у Каталонцев, все дело в нем.
NGYRZ
сегодня в 20:16
Хиль мансано прервал контратаку валенсии в конце 1го тайма?Нельзя было жк потом показать?
Хиль мансано отменил чистый гол Валенсии "увидев нарушение" и заставил пробивать угловой заново!
Этот судейский цирк в пользу Барселоны когда нибудь закончится???!!!
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
А ещё пенальти в ворота Барсы почему то поставил. Но ты ведь случайно об этом забыл, правда ? =)
NGYRZ
сегодня в 20:16
Хиль мансано прервал контратаку валенсии в конце 1го тайма?Нельзя было жк потом показать?
Хиль мансано отменил чистый гол Валенсии "увидев нарушение" и заставил пробивать угловой заново!
Этот судейский цирк в пользу Барселоны когда нибудь закончится???!!!
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
А ещё пенальти в ворота Барсы почему то поставил. Но ты ведь случайно об этом забыл, правда ? =)
Судья отменяет гол, ВАР показывает размазанную картину, потом показывает повтор с непонятного ракурса. В итоге, судья и ВАР лишили Реал победу на Камп ноу.
Последний матч:
Судья отменяет гол Валенсии, назначает повторный угловой. Вообще непонятное решение. Даже сам смотреть не стал.
Таких случаев в истории ВАР ещё не было, кроме как в пользу барси.
ЭвребеБазукШтаркБенгоэчеаБарбаланМансаноАйтекинУЕФАЭрнандесВАРселона
Судья отменяет гол, ВАР показывает размазанную картину, потом показывает повтор с непонятного ракурса. В итоге, судья и ВАР лишили Реал победу на Камп ноу.
Последний матч:
Судья отменяет гол Валенсии, назначает повторный угловой. Вообще непонятное решение. Даже сам смотреть не стал.
Таких случаев в истории ВАР ещё не было, кроме как в пользу барси.
ЭвребеБазукШтаркБенгоэчеаБарбаланМансаноАйтекинУЕФАЭрнандесВАРселона
Хиль мансано отменил чистый гол Валенсии "увидев нарушение" и заставил пробивать угловой заново!
Этот судейский цирк в пользу Барселоны когда нибудь закончится???!!!
Хиль мансано отменил чистый гол Валенсии "увидев нарушение" и заставил пробивать угловой заново!
Этот судейский цирк в пользу Барселоны когда нибудь закончится???!!!
Валенсию с победой!!!
Валенсию с победой!!!
Кому они мешают?
От этого ни холодно, ни жарко
Кому они мешают?
От этого ни холодно, ни жарко
Слава, вот это сочная игра!!!)))
Слава, вот это сочная игра!!!)))
Гризманн старается - но не его эта команда по стилю.
Ненавижу Суареса - но без него Барса хромая.
Не люблю Видаля - но по такой игре надо было его вместо Гризманна уже в первом тайме выпускать.
Надежда теперь что Реал завтра не ответит взаимностью Барсе, как это в этом сезоне происходит у обоих.
Гризманн старается - но не его эта команда по стилю.
Ненавижу Суареса - но без него Барса хромая.
Не люблю Видаля - но по такой игре надо было его вместо Гризманна уже в первом тайме выпускать.
Надежда теперь что Реал завтра не ответит взаимностью Барсе, как это в этом сезоне происходит у обоих.