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«Вест Хэм» вылетел из Кубка Англии

сегодня, 20:05
Вест ХэмЛоготип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)0 : 1Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест БромвичМатч завершен

«Вест Хэм» уступил «Вест Бромвичу» в 1/16 финала Кубка Англии.

Лондон, стадион Лондон Стэдиум

«Вест Хэм» - «Вест Бромвич» 0:1 (0:1)
Гол: Таусенд 9

«Вест Хэм»: Рэндольф, Сабалета, Бальбуэна (Огбонна 46), Диоп, Крессуэлл, Карлос Санчес (Нобл 46), Райс, Форнальс (Антонио 46), Лансини (Антонио 46), Аллер, Айети
Главный тренер: Мойес Дэвид.

«Вест Бромвич»: Бонд, О'Ши, Аджайи, Хегази, Таусенд, Филлипс (Туллоч 62), Бэрри, Брант, Эдвардс, Кровинович (Бартли 74), Остин (Зохоре 70)
Главный тренер: Билич Славен.

Предупреждения: Бэрри 39, Аджайи 44, Диоп 49, Аджайи 72

Удаление: Аджайи 72

Ранее «Лестер» обыграл «Брентфорд» и вышел в 1/8 финала Кубка Англии.

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Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
сегодня в 20:14
физрук моэс ставит добротный футбол вест хему !
Василий 50
Василий 50
сегодня в 20:10
ВБА с победой!!!
BDA8181
BDA8181
сегодня в 20:09
Всё как обычно. Ни чего ни меняется....
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