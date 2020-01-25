«Вест Хэм» вылетел из Кубка Англии

«Вест Хэм» уступил «Вест Бромвичу» в 1/16 финала Кубка Англии.
Лондон, стадион Лондон Стэдиум
«Вест Хэм» - «Вест Бромвич» 0:1 (0:1)
Гол: Таусенд 9
«Вест Хэм»: Рэндольф, Сабалета, Бальбуэна (Огбонна 46), Диоп, Крессуэлл, Карлос Санчес (Нобл 46), Райс, Форнальс (Антонио 46), Лансини (Антонио 46), Аллер, Айети
Главный тренер: Мойес Дэвид.
«Вест Бромвич»: Бонд, О'Ши, Аджайи, Хегази, Таусенд, Филлипс (Туллоч 62), Бэрри, Брант, Эдвардс, Кровинович (Бартли 74), Остин (Зохоре 70)
Главный тренер: Билич Славен.
Предупреждения: Бэрри 39, Аджайи 44, Диоп 49, Аджайи 72
Удаление: Аджайи 72
Ранее «Лестер» обыграл «Брентфорд» и вышел в 1/8 финала Кубка Англии.