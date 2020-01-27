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Ребров продлил контракт со «Спартаком»

сегодня, 16:12

«Спартак» продлил контракт с вратарем Артемом Ребровым. Новое соглашение 35-летнего футболиста с клубом рассчитано до лета 2021 года.

Ранее сообщалось, что «красно-белые» могут продлить контракт с защитником Андреем Ещенко

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Caniggia
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Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
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ДСА
ДСА
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LOpp
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