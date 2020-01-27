Ребров продлил контракт со «Спартаком»

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«Спартак» продлил контракт с вратарем . Новое соглашение 35-летнего футболиста с клубом рассчитано до лета 2021 года.

🔥«Спартак» продлил контракт с Артёмом Ребровым



Контракт 35-летнего футболиста рассчитан до лета 2021 года.



🔴⚪️ Ребров выступает за красно-белых с осени 2011-го. Он провел за «Спартак» 131 матч, стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.#Ребров #Спартак pic.twitter.com/GCXYdPBCMN — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) January 27, 2020

Ранее сообщалось, что «красно-белые» могут продлить контракт с защитником Андреем Ещенко.