«Зенит» продлит контракт с Семаком

сегодня, 14:43

«Зенит» решил продлить соглашение с главным тренером команды . Об этом заявил генеральный директор клуба Александр Медведев.

Совет директоров принял решение о том, что контракт с Семаком продлевается.

Недавно ходили слухи, что Семак может покинуть «Зенит» из-за недовольства совета директоров.