«Зенит» продлит контракт с Семаком

«Зенит» решил продлить соглашение с главным тренером команды Сергеем Семаком. Об этом заявил генеральный директор клуба Александр Медведев.
Совет директоров принял решение о том, что контракт с Семаком продлевается.
Недавно ходили слухи, что Семак может покинуть «Зенит» из-за недовольства совета директоров.
- Хочешь новый контракт?
- Хочу!
- Откажешься от Кокорина?
- Откажусь!
- Оставайся, пёс с тобой...
- Хочешь новый контракт?
- Хочу!
- Откажешься от Кокорина?
- Откажусь!
- Оставайся, пёс с тобой...