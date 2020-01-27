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«Зенит» продлит контракт с Семаком

сегодня, 14:43

«Зенит» решил продлить соглашение с главным тренером команды Сергеем Семаком. Об этом заявил генеральный директор клуба Александр Медведев

Совет директоров принял решение о том, что контракт с Семаком продлевается.

Недавно ходили слухи, что Семак может покинуть «Зенит» из-за недовольства совета директоров. 

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Все комментарии
Doping_87
Doping_87 ответил particular
сегодня в 15:00
Какой по твоему клуб из РПЛ способен решать задачи в еврокубках? Какой по твоему клуб не зависит от спонсора? Да и про доверие и не доверие, разве так не у всех? Такую чушь ты написал, если честно...
Гавроша
Гавроша
сегодня в 15:00
Даже не сказали, на сколько, но видно он устраивает руководство.
коrn3512
коrn3512
сегодня в 14:59
При Дюкове с Миллером и физрук - гений)
Caniggia
Caniggia
сегодня в 14:58
Семак тряпка и было ясно и так.
морозз
морозз
сегодня в 14:57
Сломали Семака походу, теперь будет ручным и толерантным! Убил в себе бунтаря, потерял личность став одним из многих!
Don trambon
Don trambon
сегодня в 14:54
По коко договорились или Семак дал слово ЛЧ в след сезоне взять, что б совет директоров был доволен?)
makkie
makkie
сегодня в 14:53
Примерно так было?

- Хочешь новый контракт?
- Хочу!
- Откажешься от Кокорина?
- Откажусь!
- Оставайся, пёс с тобой...
Footbolista
Footbolista
сегодня в 14:51
физрук, верим...
Alprish
Alprish
сегодня в 14:50
Удачи Семаку и Зениту.
particular
particular
сегодня в 14:50
С одной стороны - доверие, патриотизм и надежды... Но с другой, - неготовность решать задачи сложнее РПЛ, зависимость от газпромовской кухни, которая негативно влияет на имидж тренера... Да и от доверия до недоверия - один шаг...
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 14:46
Ну хорошо...
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 14:46
Миллер: " А Вас Семак я попрошу остаться"
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