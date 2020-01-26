«Спартак» хочет продлить контракты с Ребровым и Ещенко

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Сообщается, что «Спартак» продлит контракты с ветеранами команды и . Действующие соглашения обоих футболистов истекают в конце сезона.

Руководство клуба уже вступило в переговоры с игроками, которые также готовы остаться в «Спартаке».

Инициатива о продлении контрактов исходила от тренерского штаба «Спартака», считающего их важными членами коллектива.

Недавно Артём Ребров дал совет подрастающему поколению.