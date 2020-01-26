«Спартак» хочет продлить контракты с Ребровым и Ещенко

Сообщается, что «Спартак» продлит контракты с ветеранами команды Артемом Ребровым и Андреем Ещенко. Действующие соглашения обоих футболистов истекают в конце сезона.
Руководство клуба уже вступило в переговоры с игроками, которые также готовы остаться в «Спартаке».
Инициатива о продлении контрактов исходила от тренерского штаба «Спартака», считающего их важными членами коллектива.
Недавно Артём Ребров дал совет подрастающему поколению.
А сколько Федун выдаёт молока?
Не выдоишь за год устанет рука!
)))
А сколько Федун выдаёт молока?
Не выдоишь за год устанет рука!
)))