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«Спартак» хочет продлить контракты с Ребровым и Ещенко

сегодня, 10:45

Сообщается, что «Спартак» продлит контракты с ветеранами команды Артемом Ребровым и Андреем Ещенко. Действующие соглашения обоих футболистов истекают в конце сезона.

Руководство клуба уже вступило в переговоры с игроками, которые также готовы остаться в «Спартаке». 

Инициатива о продлении контрактов исходила от тренерского штаба «Спартака», считающего их важными членами коллектива.

Недавно Артём Ребров дал совет подрастающему поколению.

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Все комментарии
nubom
nubom ответил Caniggia
сегодня в 11:27
Ещенко - мотор, вечный двигатель, он и в свои 35 уделает по физике и выносливости всех молодых. А вот зачем Спартаку старая дыра Ребров - загадка. Разве только что пенделей отвешивать молодым в раздевалке и на тренировках и устраивать лютую дедовщину.
Доменико это уже понял!
Caniggia
Caniggia
сегодня в 11:25
Ещенко - мотор, вечный двигатель, он и в свои 35 уделает по физике и выносливости всех молодых. А вот зачем Спартаку старая дыра Ребров - загадка. Разве только что пенделей отвешивать молодым в раздевалке и на тренировках и устраивать лютую дедовщину.
Faustello
Faustello
сегодня в 11:25
Любимая поговорка футбольных агентов и игроков:
А сколько Федун выдаёт молока?
Не выдоишь за год устанет рука!
)))
nubom
nubom
сегодня в 11:19
Всем нашим командам нужно начать жить по принципу "Лучше синица в руках, чем журавль в небе". Так существуют многие европейские страны, которым западло грабить свой народ.
tims
tims
сегодня в 11:17
Хи-хи-хи...
Аксинья
Аксинья
сегодня в 11:14
Ну ладно Реброва штанги не отпускают, а вот Ещенко что держит?
berda2003
berda2003
сегодня в 11:13
конечно, надо оставить, штанги не целованы, ещё не все тату прочитали ...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 11:08
Два незаменимых, почти легенды!!!
Boytser
Boytser
сегодня в 11:05
Для пердива и они сойдут.
Valeron112
Valeron112
сегодня в 11:03
Критическая ситуация ) негры с аренды (отпуска) не вернутся , тут "лучшие стучаться" прям в дверь , ) Я выразился бы --- "Бяда".
Cremen
Cremen
сегодня в 11:01
Это легенды, без них никак.
МапС
МапС
сегодня в 10:58
Лучше бы Горлуковича пригласили. Эти в дядьки не годятся.
alex spartakovih
alex spartakovih ответил LOpp
сегодня в 10:57
Сумасшедшие
да просто им наверное пожизненную пенсию дать хотят!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил LOpp
сегодня в 10:54
Сумасшедшие
Кто? Игроки, руководство или тренеры?
LOpp
LOpp
сегодня в 10:52
Сумасшедшие
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