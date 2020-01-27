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Братья Березуцкие вернулись в ЦСКА

сегодня, 13:48

Бывшие защитники ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие вернулись в структуру московского клуба.

Специалисты назначены заместителями генерального директора по спортивным вопросам. Ранее Березуцкие работали помощниками Леонида Слуцкого в «Витессе».

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Все комментарии
Don trambon
Don trambon
сегодня в 14:55
Теперь про бабая шутки плохи с такими то.
makkie
makkie
сегодня в 14:55
Перед уходом из цска кинули монетку в унитаз, чтобы вернуться - сбылось :)
NEADEKVAT
NEADEKVAT ответил DVL
сегодня в 14:53
Берешь одного, второй в подарок
Кэшбэк еще не помешал бы..
DVL
DVL
сегодня в 14:44
Берешь одного, второй в подарок
морозз
морозз
сегодня в 14:42
    За адекватность
    За адекватность
    сегодня в 14:41
    А ген. директору одного заместителя мало?
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    сегодня в 14:40
    С возвращение в ЦСКА, братья! Очень рад снова видеть Лешу и Васю)
    ЦСКА 06
    ЦСКА 06 ответил Serg_Diamond
    сегодня в 14:38
    Почему ты так думаешь. Мне кажется что Игнашевич набьет шишки с торпедо и через пару лет будет тренером ЦСКА
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond ответил ЦСКА 06
    сегодня в 14:37
    Игнашевич тренер торпедо. В будущем станет тренером ЦСКА
    Быстрее Слуцкий вернется, чем Игнашевича поставят тренировать ЦСКА.
    ЦСКА 06
    ЦСКА 06 ответил VAN ARM
    сегодня в 14:33
    Игнашевич тренер торпедо. В будущем станет тренером ЦСКА
    Сергей Саныч
    Сергей Саныч
    сегодня в 14:32
    Братьям удачи.
    След оставили нормальный и у коней,и в сборной.
    ЦСКА 06
    ЦСКА 06 ответил LOpp
    сегодня в 14:31
    Всю их всех карьеру вы ругали братьев а сейчас они хорошие воспитанники торпедо
    Trepanator
    Trepanator
    сегодня в 14:28
    Пора в заявку включать
    Mangur
    Mangur
    сегодня в 14:27
    Без комментариев
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 14:27
    ждём игнашевича))))))))))))
    rubinovyi2
    rubinovyi2
    сегодня в 14:24
    Где одному делать нечего,там двое обязательно справятся...)))
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 14:22
    Ураааа
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond
    сегодня в 14:20
    Круто, лишь бы от этого толк был не только Березуцким, но и ЦСКА. На фотке выглядят как телохранители Бабаева. Надеюсь, их взяли не с этой целью))
    VIPded
    VIPded
    сегодня в 14:16
    Удачи ЦСКА!
    Jake Sully
    Jake Sully
    сегодня в 14:14
    скоро и легенды спартака вернутся домой, Де Зеув, Хитцльшпергер и Ананидзе...
    спартак 1987
    спартак 1987 ответил LOpp
    сегодня в 14:14
    помню как оба пришли из торпедо -зил в цска, как с ними возился Газзаев, говорил, что у близнецов хорошее будущее в футболе предстоит...и как все над ним смеялись, ведь Вася и Лёша играли как два бревна😂 мяч отлетал от обоих на десяток метров, техники 0😀 со временем Березуцкие доказали, что усатый Газзаев был прав на счёт их обоих
    Сергей Саныч
    Сергей Саныч ответил Трезвый повар
    сегодня в 14:11
    Теперь у генерального директора ЦСКА будет сразу 2 заместителя. Но что поделаешь, они братья и всегда вместе
    -Выходит у вас два заместителя?
    -Выходит два.
    -И оба Березуцкие?
    -Оба.
    спартак 1987
    спартак 1987
    сегодня в 14:09
    Василий Березуцкий приятный в общении молодой человек, его активно нужно привлекать по работе со сми, приглашать на футбольные передачи с итогами тура ( 8-16, тотальный разбор, который превратился в помойное шоу после ухода Карпина и Гуцайта, передачу Черданцева давно перестал смотреть из-за рекламы и тупых вопросов "Жоры ипотеки" гостям передачи + откровенное желание угодить во всём своим питерским начальникам матч тв из газпрома. вобщем ждём Василия с его чувством юмора на канале матч премьер, Алексею можно заняться селекцией цска, что это за должности заместители генерального директора клуба? по очереди кофе Бабаеву носить будут что-ли весь день?😂
    LOpp
    LOpp
    сегодня в 14:08
    хороших защитников Торпедо воспитало.
    beefs
    beefs
    сегодня в 14:07
    Удачи на новом месте...
    ildar_3871
    ildar_3871
    сегодня в 14:03
    Слуцкий кинул братьев )
    STVA 1
    STVA 1
    сегодня в 14:02
    Домой....
    particular
    particular
    сегодня в 14:02
    Теперь, когда братья будут шуршать и конкурировать, гендир свесит ножки и будет почивать на лаврах успеха..:))
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    сегодня в 13:57
    Теперь у генерального директора ЦСКА будет сразу 2 заместителя. Но что поделаешь, они братья и всегда вместе
    Юрниекс
    Юрниекс
    сегодня в 13:57
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