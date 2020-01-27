Братья Березуцкие вернулись в ЦСКА

Бывшие защитники ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие вернулись в структуру московского клуба.
Специалисты назначены заместителями генерального директора по спортивным вопросам. Ранее Березуцкие работали помощниками Леонида Слуцкого в «Витессе».
Бывшие защитники ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие вернулись в структуру московского клуба.
Специалисты назначены заместителями генерального директора по спортивным вопросам. Ранее Березуцкие работали помощниками Леонида Слуцкого в «Витессе».
След оставили нормальный и у коней,и в сборной.
След оставили нормальный и у коней,и в сборной.
-Выходит два.
-И оба Березуцкие?
-Оба.
-Выходит два.
-И оба Березуцкие?
-Оба.