Дзюба, Кокорин и Глушаков в одной лодке

сегодня, 17:56

«Спартак», «Локомотив» и особенно «Зенит» объединяет общая задача. О почти свободных – на «Соккер.ру».

Накануне смены лимита оказалось, что многие футболисты получили возможность давить на нынешние клубы, поскольку их контракты истекают этим летом. Даже ветераны в 31-33 года оказались в выигрышном положении.

Также показательно, что нет очереди из-за рубежа, чтобы разобрать свободных агентов из РПЛ . Зато есть лимит «8+17», который заставит фаворитов предложить новые контракты не всем, но многим.

Не удивляйтесь, если «Спартак» продлит соглашения с Ещенко и Ребровым. Оба старше, чем тренер Тедеско, но их оставят, а парочку легионеров – отпустят. Пройдемся от позиции к позиции, упомянув всех самых видных.

Вратари

Сразу у 12 голкиперов контракты истекают в 2020 году, причем у 11 – летом. В списке те, кому уже предложили новое соглашение. Например, вряд ли «Зенит» снова выставит за дверь Кержакова. А «Спартак» якобы хочет оставить Реброва играющим тренером Максименко.

Но есть ценный лот – Беленов может покинуть «Уфу» бесплатно. Также затесался в список еще один свободный агент высокого класса – Станислав Крицюк. Голкипер «Краснодара» привлек внимание «Локомотива», все-таки на 4 года моложе, чем Беленов или Гильерме.

В перечне в основном голкиперы за тридцать, что понятно, а вот главный ветеран – Сергей Рыжиков, 39 лет. Он может завершить карьеру, если «Крылья Советов» вылетят. Это если кто-то вообще покинет РПЛ , при поспешном расширении все могут остаться.

Защитники

Здесь список из 42 фамилий, известных игроков – полно. Ещенко могут выдать новый контракт в «Спартаке», а Жиркову – в «Зените». Юрий шутил, что будет играть, пока не сотрет колени. Еще один ветеран, но уже «Арсенала» – Хагуш, с соглашением всего до лета, Йокич и Набабкин – тоже.

Многие именно в 2020 году могут выбирать новый клуб, не оглядываясь на предыдущий. Но вряд ли спешат на выход. Кулаков предпочтет остаться в «Урале». Кирилл Комбаров – в «Арсенале». Козлов выберет «Ростов», а Гранат – «Рубин».

Также есть ряд защитников с очень дорогими личными контрактами, вроде Ивановича и Чорлуки. По ним нужно принимать взвешенные решения, ведь серб и хорват запросят у «Зенита» и «Локомотива» дорогие контракты на пару лет, а оба – возрастные.

Если «Арсеналу» выгодно подписать новый контракт с Альваресом (26 лет), то «Локомотиву» надо думать, нужен ли им 33-летний Игнатьев? По Раушу в «Динамо» могут найти общий язык тренер и руководство – все зависит от игры Константина весной, а вот Рыбус рискует покинуть «Локомотив», а Смольников – «Зенит».

Солидные по меркам РПЛ футболисты по состоянию на январь продолжают переговоры с нынешними клубами, пока официально о новых контрактах не сообщали. Хотя ждем новостей, список точно сократится.

Полузащитники

Чем дальше – тем имена солиднее? В перечне есть бывшие игроки сборной России, вроде Кузяева и Шатова. Причем и Далеру, и Олегу нет пока тридцати. Бикфалви старше, но если «Урал» отпустит румына бесплатно, не сможет оставить, связав новым контрактом – допустят ошибку. Эрик очень хорош и помогает команде Парфенова.

У Слуцкого есть хавбек Коновалов и Могилевец – будут решать, есть ли им место в новом «Рубине». Юсупов пока не продлил контракт с «Динамо», но осенью смотрелся лучше многих. «Краснодар» может отпустить Фернандеша, когда вернутся люди из лазарета – помним о лимите, плюс португальцу уже 33 года.

А вот у Зайнутдинова шанс получить новый длительный контракт с «Ростовом», хотя тут тоже всплывет вопрос лимита. Очевидно, что у Бумаля уже есть предложения от других клубов – «Урал» рискует потерять не только Бикфалви, ведь речь о не таком возрастном игроке, как Фидлер или Гацкан – у них тоже контракты лишь до лета.

У «Ахмата» прямо по курсу переговоры с Ивановым и Глушаковым. Нужны два ветерана команде? Денис на днях заявил, что не хуже любого полузащитника сборной – Черчесов вряд ли того же мнения, ведь это откровенно смешное заявление. Грозненцы правильно сделали, что предложили испытательный срок, ведь пока Глушаков ставку на себя не оправдал.

Нападающие

В лиге сразу 37 нападающих и вингеров, чьи контракты заканчиваются в 2020 году. Часть, конечно же, возрастные. «Урал» не бежит предлагать новое соглашение Погребняку – Павлу уже 36 лет, ему пора думать о завершении карьеры.

Понятно также, почему игроки «Тамбова» или «Сочи» не доверяют нынешним клубам – боятся, что длительные соглашения помешают вовремя убежать, если команды вылетят в ФНЛ . Также очевидно, что у «Рубина» на контракте парочка юных игроков атаки, которые проходят «испытательный срок», им длительные сделки клуб не предлагал.

Но есть среди «холопов», которые могут получить «вольные грамоты», Дзюба, Канунников, Ари, Берг, Панченко, Эдер и Фарфан. Не последние по именам нападающие в чемпионате России. Там же вингеры, вроде Мака, Мельгарехо или Жоаозиньо. А отдельно можно выделить Кокорина – человека, чей карьерный путь показывает, что игрок не может доверять клубам, а клубы – игрокам.

Понятно, что «Зенит» хочет подписать контракт с Дзюбой, просто на выгодных петербуржцам условиях. Очевидно, что «Краснодар» не обязательно отпустит и Берга, и Ари – если ветеранам доверяют, то нельзя прощаться со всеми сразу, ведь найти замену непросто. Но если суммировать все фамилии, то получите один закономерный вопрос.

Почему клубы РПЛ , хотя до конца сезона одиннадцать матчей, в январе не знают, что делать с истекающими контрактами 150 футболистов? Например, у чемпиона «Зенита» в подвешенном состоянии не только Кокорин, но еще девять человек. «Арсенал», «Уфа» и «Урал» могут бесплатно отпустить игроков основы.

Все под контролем у ЦСКА , «Ростова» и «Краснодара». Логично действует «Спартак» – хотя бы знают, кто им нужен. Но остальные не так хороши в вопросах продления контрактов или прощания с теми, кто стал лишним. Идут активные торги, но даже когда понятно, что в основе футболист «Локомотиву» или «Зениту» не нужен, не забывайте о лимите.

Многие получат новые контракты, хотя на них по игре не заслуживают. Выигрывают в ситуации лишь те, кто сможет убедить Кузяева, Смольникова, Крицюка, Беленова, Бикфалви, Коновалова или Бумаля покинуть нынешний клуб в статусе свободного агента. Также в этом списке может оказаться Кокорин. Если Александр разругается с руководством «Зенита», то летом сможет выбрать себе другой клуб.