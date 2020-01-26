Дзюба, Кокорин и Глушаков в одной лодке

«Спартак», «Локомотив» и особенно «Зенит» объединяет общая задача. О почти свободных – на «Соккер.ру».
Накануне смены лимита оказалось, что многие футболисты получили возможность давить на нынешние клубы, поскольку их контракты истекают этим летом. Даже ветераны в 31-33 года оказались в выигрышном положении.
Также показательно, что нет очереди из-за рубежа, чтобы разобрать свободных агентов из РПЛ. Зато есть лимит «8+17», который заставит фаворитов предложить новые контракты не всем, но многим.
Не удивляйтесь, если «Спартак» продлит соглашения с Ещенко и Ребровым. Оба старше, чем тренер Тедеско, но их оставят, а парочку легионеров – отпустят. Пройдемся от позиции к позиции, упомянув всех самых видных.
Вратари
Сразу у 12 голкиперов контракты истекают в 2020 году, причем у 11 – летом. В списке те, кому уже предложили новое соглашение. Например, вряд ли «Зенит» снова выставит за дверь Кержакова. А «Спартак» якобы хочет оставить Реброва играющим тренером Максименко.
Но есть ценный лот – Беленов может покинуть «Уфу» бесплатно. Также затесался в список еще один свободный агент высокого класса – Станислав Крицюк. Голкипер «Краснодара» привлек внимание «Локомотива», все-таки на 4 года моложе, чем Беленов или Гильерме.
В перечне в основном голкиперы за тридцать, что понятно, а вот главный ветеран – Сергей Рыжиков, 39 лет. Он может завершить карьеру, если «Крылья Советов» вылетят. Это если кто-то вообще покинет РПЛ, при поспешном расширении все могут остаться.
Защитники
Здесь список из 42 фамилий, известных игроков – полно. Ещенко могут выдать новый контракт в «Спартаке», а Жиркову – в «Зените». Юрий шутил, что будет играть, пока не сотрет колени. Еще один ветеран, но уже «Арсенала» – Хагуш, с соглашением всего до лета, Йокич и Набабкин – тоже.
Многие именно в 2020 году могут выбирать новый клуб, не оглядываясь на предыдущий. Но вряд ли спешат на выход. Кулаков предпочтет остаться в «Урале». Кирилл Комбаров – в «Арсенале». Козлов выберет «Ростов», а Гранат – «Рубин».
Также есть ряд защитников с очень дорогими личными контрактами, вроде Ивановича и Чорлуки. По ним нужно принимать взвешенные решения, ведь серб и хорват запросят у «Зенита» и «Локомотива» дорогие контракты на пару лет, а оба – возрастные.
Если «Арсеналу» выгодно подписать новый контракт с Альваресом (26 лет), то «Локомотиву» надо думать, нужен ли им 33-летний Игнатьев? По Раушу в «Динамо» могут найти общий язык тренер и руководство – все зависит от игры Константина весной, а вот Рыбус рискует покинуть «Локомотив», а Смольников – «Зенит».
Солидные по меркам РПЛ футболисты по состоянию на январь продолжают переговоры с нынешними клубами, пока официально о новых контрактах не сообщали. Хотя ждем новостей, список точно сократится.
Полузащитники
Чем дальше – тем имена солиднее? В перечне есть бывшие игроки сборной России, вроде Кузяева и Шатова. Причем и Далеру, и Олегу нет пока тридцати. Бикфалви старше, но если «Урал» отпустит румына бесплатно, не сможет оставить, связав новым контрактом – допустят ошибку. Эрик очень хорош и помогает команде Парфенова.
У Слуцкого есть хавбек Коновалов и Могилевец – будут решать, есть ли им место в новом «Рубине». Юсупов пока не продлил контракт с «Динамо», но осенью смотрелся лучше многих. «Краснодар» может отпустить Фернандеша, когда вернутся люди из лазарета – помним о лимите, плюс португальцу уже 33 года.
А вот у Зайнутдинова шанс получить новый длительный контракт с «Ростовом», хотя тут тоже всплывет вопрос лимита. Очевидно, что у Бумаля уже есть предложения от других клубов – «Урал» рискует потерять не только Бикфалви, ведь речь о не таком возрастном игроке, как Фидлер или Гацкан – у них тоже контракты лишь до лета.
У «Ахмата» прямо по курсу переговоры с Ивановым и Глушаковым. Нужны два ветерана команде? Денис на днях заявил, что не хуже любого полузащитника сборной – Черчесов вряд ли того же мнения, ведь это откровенно смешное заявление. Грозненцы правильно сделали, что предложили испытательный срок, ведь пока Глушаков ставку на себя не оправдал.
Нападающие
В лиге сразу 37 нападающих и вингеров, чьи контракты заканчиваются в 2020 году. Часть, конечно же, возрастные. «Урал» не бежит предлагать новое соглашение Погребняку – Павлу уже 36 лет, ему пора думать о завершении карьеры.
Понятно также, почему игроки «Тамбова» или «Сочи» не доверяют нынешним клубам – боятся, что длительные соглашения помешают вовремя убежать, если команды вылетят в ФНЛ. Также очевидно, что у «Рубина» на контракте парочка юных игроков атаки, которые проходят «испытательный срок», им длительные сделки клуб не предлагал.
Но есть среди «холопов», которые могут получить «вольные грамоты», Дзюба, Канунников, Ари, Берг, Панченко, Эдер и Фарфан. Не последние по именам нападающие в чемпионате России. Там же вингеры, вроде Мака, Мельгарехо или Жоаозиньо. А отдельно можно выделить Кокорина – человека, чей карьерный путь показывает, что игрок не может доверять клубам, а клубы – игрокам.
Понятно, что «Зенит» хочет подписать контракт с Дзюбой, просто на выгодных петербуржцам условиях. Очевидно, что «Краснодар» не обязательно отпустит и Берга, и Ари – если ветеранам доверяют, то нельзя прощаться со всеми сразу, ведь найти замену непросто. Но если суммировать все фамилии, то получите один закономерный вопрос.
Почему клубы РПЛ, хотя до конца сезона одиннадцать матчей, в январе не знают, что делать с истекающими контрактами 150 футболистов? Например, у чемпиона «Зенита» в подвешенном состоянии не только Кокорин, но еще девять человек. «Арсенал», «Уфа» и «Урал» могут бесплатно отпустить игроков основы.
Все под контролем у ЦСКА, «Ростова» и «Краснодара». Логично действует «Спартак» – хотя бы знают, кто им нужен. Но остальные не так хороши в вопросах продления контрактов или прощания с теми, кто стал лишним. Идут активные торги, но даже когда понятно, что в основе футболист «Локомотиву» или «Зениту» не нужен, не забывайте о лимите.
Многие получат новые контракты, хотя на них по игре не заслуживают. Выигрывают в ситуации лишь те, кто сможет убедить Кузяева, Смольникова, Крицюка, Беленова, Бикфалви, Коновалова или Бумаля покинуть нынешний клуб в статусе свободного агента. Также в этом списке может оказаться Кокорин. Если Александр разругается с руководством «Зенита», то летом сможет выбрать себе другой клуб.
По чему тянут с Дзюбой? Ждут чемпионата Европы. В случаи успеха на нём Дзюбы, возможно:
1) Контракт с командой из Большой пятёрки Европы. Маловероятно.
2)Контракт с китайцами. На большие бабки. Скорей всего.
3) Контракт с Зенитом, на очень хороших условиях для Дзюбы.
Если Дзюба на Евро выступит блёкло, то:
1. Контракт с Зенитом на условиях Зенита. По деньгам пожиже, но для рядовых россиян так ого-го.
Кокорина будут подписывать в мае по результатам игры весной, не важно где.
Если он действительно так крут, как его пиарят. То и контракт будет солидный. Если не проявит себя в Сочи, то и в контракте недосчитается нескольких лимонов. Кстати его игра будет косвенно влиять на судьбу Дзюбы и Азмуна. При хорошей игре, надо или с тем или с другим прощаться. Команда не резиновая. Свои расклады и по остальным игрокам Зенита.
Так что никаких не поняток нет.
Причем сложилась ситуация, когда игроки на стороне ничего искать не будут, а до последнего стараться договориться с Зенитом. Куда из принципа пойти Дзюбе?
Одного Кокорина могут сманить на сторону. Ну уж слишком он завяз в отношениях с Зенитом, помимо футбольного поля. Хотя судя по последним событиям, с мозгами у него туго, могут и увести. Тут морковку надо правильную подобрать.
По чему тянут с Дзюбой? Ждут чемпионата Европы. В случаи успеха на нём Дзюбы, возможно:
1) Контракт с командой из Большой пятёрки Европы. Маловероятно.
2)Контракт с китайцами. На большие бабки. Скорей всего.
3) Контракт с Зенитом, на очень хороших условиях для Дзюбы.
Если Дзюба на Евро выступит блёкло, то:
1. Контракт с Зенитом на условиях Зенита. По деньгам пожиже, но для рядовых россиян так ого-го.
Кокорина будут подписывать в мае по результатам игры весной, не важно где.
Если он действительно так крут, как его пиарят. То и контракт будет солидный. Если не проявит себя в Сочи, то и в контракте недосчитается нескольких лимонов. Кстати его игра будет косвенно влиять на судьбу Дзюбы и Азмуна. При хорошей игре, надо или с тем или с другим прощаться. Команда не резиновая. Свои расклады и по остальным игрокам Зенита.
Так что никаких не поняток нет.
Причем сложилась ситуация, когда игроки на стороне ничего искать не будут, а до последнего стараться договориться с Зенитом. Куда из принципа пойти Дзюбе?
Одного Кокорина могут сманить на сторону. Ну уж слишком он завяз в отношениях с Зенитом, помимо футбольного поля. Хотя судя по последним событиям, с мозгами у него туго, могут и увести. Тут морковку надо правильную подобрать.