«Реал» минутой молчания почтил память Коби Брайанта

Игроки «Реала» на сегодняшней тренировке почтили память легенды «Лейкерс» Коби Брайанта, который 26 января погиб в результате крушения вертолета.
Капитан мадридцев Серхио Рамос вышел на тренировочное занятие в майке по баскетболу с 10-м номером, под которым выступал Брайант.
Ранее твиттер сборной России выразил соболезнования в связи со смертью легендарного баскетболиста.
Sergio Ramos wears Kobe Bryant's USA nation team jersey as Real Madrid paid tribute to Kobe with a minute's silence in training. pic.twitter.com/6JYxvj9dLL— Squawka News (@SquawkaNews) January 27, 2020
Говорят все были с ложками во рту)
Говорят все были с ложками во рту)