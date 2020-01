«Реал» минутой молчания почтил память Коби Брайанта

Игроки «Реала» на сегодняшней тренировке почтили память легенды «Лейкерс» Коби Брайанта, который 26 января погиб в результате крушения вертолета.

Капитан мадридцев вышел на тренировочное занятие в майке по баскетболу с 10-м номером, под которым выступал Брайант.

Ранее твиттер сборной России выразил соболезнования в связи со смертью легендарного баскетболиста.