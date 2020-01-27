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«Реал» минутой молчания почтил память Коби Брайанта

сегодня, 18:24

Игроки  «Реала» на сегодняшней тренировке почтили память легенды «Лейкерс» Коби Брайанта, который 26 января погиб в результате крушения вертолета.

Капитан мадридцев Серхио Рамос вышел на тренировочное занятие в майке по баскетболу с 10-м номером, под которым выступал Брайант.

Ранее твиттер сборной России выразил соболезнования в связи со смертью легендарного баскетболиста.

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Все комментарии
shur
shur ответил Belgie2009
сегодня в 19:28
А на тренировке Барсы, почтили память Месси, который пропал в матче с Валенсии. Говорят все были с ложками во рту)
...неплохо,но неуместно!
shur
shur
сегодня в 19:27
Сантус
Сантус ответил Belgie2009
сегодня в 19:19
А на тренировке Барсы, почтили память Месси, который пропал в матче с Валенсии. Говорят все были с ложками во рту)
...в данном случае троллинг не уместен...
Don trambon
Don trambon ответил рус фан
сегодня в 19:13
Коби был отличный баскетболист, настоящая звезда, 41 год это очень рано, да будет земля ему пухом и вечная память.
Так то там ещё и его дочь маленькая погибла, подруга с дочерью, а так же пилоты.
рус фан
рус фан
сегодня в 19:07
Коби был отличный баскетболист, настоящая звезда, 41 год это очень рано, да будет земля ему пухом и вечная память.
NOVA
NOVA
сегодня в 18:59
уважуха!!!
Belgie2009
Belgie2009
сегодня в 18:29
А на тренировке Барсы, почтили память Месси, который пропал в матче с Валенсии.
Говорят все были с ложками во рту)
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