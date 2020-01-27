Твиттер сборной России выразил соболезнования Коби Брайнту

Твиттер сборной России выразил соболезнования в связи со смертью бывшего легендарного баскетболиста Коби Брайнта:
We grieve with all world. Rest in peace, Kobe Bryant...
Мы скорбим со всем миром. Покойся с миром, Коби.
Брайант погиб в результате крушения вертолета.
We grieve with all world. Rest in peace, Kobe Bryant...— Сборная России (@TeamRussia) January 26, 2020
Мы скорбим со всем миром. Покойся с миром, Коби pic.twitter.com/C5o1g1iGSc
«Соккер.ру» ранее рассказывал о сборной спортсменов, обожающих футбол. Коби Брайнт был в этой команде.