Твиттер сборной России выразил соболезнования Коби Брайнту

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Твиттер сборной России выразил соболезнования в связи со смертью бывшего легендарного баскетболиста Коби Брайнта:

We grieve with all world. Rest in peace, Kobe Bryant... Мы скорбим со всем миром. Покойся с миром, Коби.

Брайант погиб в результате крушения вертолета.

We grieve with all world. Rest in peace, Kobe Bryant...



Мы скорбим со всем миром. Покойся с миром, Коби pic.twitter.com/C5o1g1iGSc — Сборная России (@TeamRussia) January 26, 2020

«Соккер.ру» ранее рассказывал о сборной спортсменов, обожающих футбол. Коби Брайнт был в этой команде.