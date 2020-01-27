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Твиттер сборной России выразил соболезнования Коби Брайнту

сегодня, 08:38

Твиттер сборной России выразил соболезнования в связи со смертью бывшего легендарного баскетболиста Коби Брайнта:

We grieve with all world. Rest in peace, Kobe Bryant...

Мы скорбим со всем миром. Покойся с миром, Коби.

Брайант погиб в результате крушения вертолета.  

«Соккер.ру» ранее рассказывал о сборной спортсменов, обожающих футбол. Коби Брайнт был в этой команде.

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Caniggia
Caniggia
сегодня в 08:48
Трагедия не только баскетбола, это трагедия всего спортивного мира. Покойся с миром, Коби...
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