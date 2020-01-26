Топ-10 атакующих команд из элитных лиг

сегодня, 20:00

Золотой стандарт игры в атаке задают в топ-5, и «Соккер.ру» знакомит вас с выдающимися достижениями самых ярких.

Голевые маньяки не из топ-5

Сначала о тех, кто заслуживает внимания за пределами чемпионов, подаривших в этом сезоне всех без исключения участников плей-офф Лиги чемпионов. Как легко догадаться, «Аякс» дома бьет очередями, как АК – по 3.2 гола за игру в среднем.

Но это не лучший показатель среди более-менее приличных лиг, ведь есть «Зальцбург». Вчера в спарринге накидали «Зениту» шесть голов за три тайма по сорок минут, а средняя результативность чемпиона австрийской Бундеслиги дома – 3.7 гола за игру.

Чуть ниже расположились «Селтик» и донецкий «Шахтер» - по 2.8 мяча за матч, дальше идет «Рейнджерс» Джеррарда – 2.7, а еще «Бенфика» забивает по 2.5 гола за поединок в среднем. Список совсем не удивляет, но показатели, конечно, космические – атакующий футбол снова в моде, и это круто.

Поскольку в каждой лиге разное количество матчей, то топ-10 для элитных лиг формируем по средней результативности за игру, чтобы все были в равных условиях.

10 место. «Лестер»

Голов за игру: 2.17; Мячей (игр) в АПЛ : 52 (24); Удары за игру (в створ): 14.1 (5.5); Качество моментов (xG90): 1.68.

У «Лестера» не было денег или статуса МЮ . Собрали чемпионский состав за копейки, находили людей в заштатных французских клубах, вроде Канте и Мареза. Уже без распроданных звезд, вроде Магуйара, идут на третьей строчке в АПЛ . Варди наколотил 17 голов, у Мэддисона три ассиста, но уже 59 пасов под удары, Перес неплох – 11 баллов по системе «гол+пас». «Лестер» по средней результативности выше «Интера», «Ювентуса», «Реала», «Ромы», «Челси», «Тоттенхэма» и намного выше МЮ (2.2 против 1.5). Роджерс создал смелую и эффективную в атаке команду.

9 место. «Ливерпуль»

Голов за игру: 2.35; Мячей (игр) в АПЛ : 54 (23); Удары за игру (в створ): 15.7 (6.2); Качество моментов (xG90): 2.09.

«Ливерпуль» в этом сезоне сложно назвать атакующей машиной, ведь они скорее как роботы на заводе – собирают чемпионство. Но поскольку класс игроков запредельный, а результативен даже центральный защитник Ван Дейк, то у «красных» 54 мяча в 23 играх, неплохая нацеленность на ворота, хорошая точность ударов. Салах, Мане и Фирмино – красавцы, суммарно у трио в АПЛ 30 голов и 15 ассистов.

8 место. «Барселона»

Голов за игру: 2.38; Мячей (игр) в Ла Лиге: 50 (21); Удары за игру (в створ): 12.6 (6); Качество моментов (xG90): 1.72.

Старые друзья Месси и Суарес обеспечили наличие каталонцев в десятке. У Лионеля на счету 20 созданных голов из 50 командных – 14 ударами и 6 пасами. Суарес тоже помогал – 11 плюс 7, Гризманн приложился – 7 плюс 4. Обратите внимание, что у «Барселоны» всего по 12.6 ударов за игру в Ла Лиге, но почти каждый второй – точный (по шесть за матч). Чистая ставка на индивидуальный класс, а качество моментов скромное, почти как у «Лестера».

7 место. «Лацио»

Голов за игру: 2.42; Мячей (игр) в Серии А: 46 (19); Удары за игру (в створ): 16.4 (6.6); Качество моментов (xG90): 2.04.

«Орлы» заслужили место в списке лучших. Нет сомнений, что атака из Луиса Альберто и Иммобиле, при поддержке Корреа и Милинковича-Савича – одна из лучших в мире. Чиро дико результативный, Луис – с невероятно умными передачами. «Лацио» поставил клубный рекорд, выиграв 11 матчей Серии А подряд, и хотя не всегда ставка на количество голов, средняя результативность 2.4 мяча за матч – высочайшая.

6 место. ПСЖ

Голов за игру: 2.50; Мячей (игр) в Лиге 1: 50 (20); Удары за игру (в створ): 16.1 (7); Качество моментов (xG90): 2.62.

Было бы странно, если команда с Неймаром, Мбаппе, Икарди и Ди Марией, играя в чемпионате Франции, не собирала по 50 голов в 20 играх. Наверное, у ПСЖ даже низкая результативность, что объясняется травмами двух самых дорогих в составе. Но если вся банда в сборе, то даже снайперу Кавани нет места. У ПСЖ дикий объем ударов, но они довольно небрежные – могли забить больше. Зато это точно атакующая команда.

4 место. «Лейпциг»

Голов за игру: 2.68; Мячей (игр) в Бундеслиге: 51 (19); Удары за игру (в створ): 16.9 (7.1); Качество моментов (xG90): 2.46.

«Лейпциг» грамотно поступил, что к Вернеру и Сабитцеру добавил Дани Ольмо – умные пасы испанцам могут помочь команде, где основную голевую работу в Бундеслиге проделал один человек – Тимо Вернер забил 20 мячей и отдал 6 результативных передач. «Лейпцигу» нужно разнообразие в атаке, хотя есть кому добавлять. Тот же Форсберг умеет играть круче, но выстреливает сериями.

4 место. «Боруссия» Д

Голов за игру: 2.68; Мячей (игр) в Бундеслиге: 51 (19); Удары за игру (в створ): 13.9 (6.2); Качество моментов (xG90): 2.06.

У Дортмунда и Лейпцига идентичные показатели по голам, но поскольку у «шмелей» меньше и ударов, и точных попыток, но та же результативность при менее качественных моментах, то третью строчку отдаем команде Фавра. С появлением Холанда козырей стало больше, но Санчо, Торган Азар и Ройс и без норвежца показывали класс. Также есть Витсель, Геррейро и Хакими – целый состав игроков, умеющих поучаствовать в голевой атаке. Молниеносные голевые атаки – знак молодой атаки Дортмунда с Ройсом в качестве «деда».

3 место. «Манчестер Сити»

Голов за игру: 2.71; Мячей (игр) в АПЛ : 65 (24); Удары за игру (в створ): 19.9 (7); Качество моментов (xG90): 2.68.

Больше «горожан» никто в топ-5 не забил – 65 мячей, но надо учитывать, что и сыграли больше поединков, чем многие в десятке. Среднее количество голов 2.708, ударов невероятно много – почти как у «Аталанты», но меткость чуть хуже. Пожалуй, если бы подопечные Гвардиолы чуть лучше работали с неявными моментами – и в каждом третьем матче очки не потеряли, и забили еще больше. Но атакуют феноменально!

2 место. «Аталанта»

Голов за игру: 2.71; Мячей (игр) в Серии А: 57 (21); Удары за игру (в створ): 20.3 (8); Качество моментов (xG90): 2.51.

Благодаря победе 0:7 в Турине «Аталанта» поднялась на вторую строчку. По общему количеству голов в сезоне коллектив Гасперини уступает теперь только «Манчестер Сити». Наколотили 57 мячей, по 2.714 за матч, выделяются дичайшим количеством ударом – по 20 за игру, причем по 8 раз попадают в створ. Дело не только в свежем разгроме «Торино», «Аталанта» в атаке в Серии А играет размашисто и смело.

1 место. «Бавария»

Голов за игру: 2.89; Мячей (игр) в Бундеслиге: 55 (19); Удары за игру (в створ): 18.9 (7.9); Качество моментов (xG90): 2.86.

Не удивительно, что «Бавария» на первом месте, ведь впервые за 34 года в Бундеслиге одна из команд забила в 19 турах сразу 55 голов. И поскольку у мюнхенцев идет серия побед, то не удивимся продолжению в матче против «Майнца». Флик видит, как Левандовски стремится догнать Иммобиле в гонке за «Золотой бутсой», но Гнабри помогает голами и пасами, Мюллер – преимущественно пасами.

Классных конкурентов у вечного чемпиона много, но если «Бавария» сохранит ход – «Лейпцигу» и «Боруссии» Д будет сложно угнаться за фаворитом и по голам, и в таблице.