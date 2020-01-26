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Скауты «Лиона» и «Лейпцига» наблюдали за игрой Госенса против «Торино»

сегодня, 10:43
ТориноЛоготип футбольный клуб Торино (Турин)0 : 7Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаМатч завершен

По информации итальянских СМИ, на матче между «Торино» и «Аталантой», в котором бергамаски отправили в ворота противника 7 безответных мячей, присутствовали селекционеры «Лиона» и «Лейпцига».

Сообщается, что представители французского и немецкого клубов наблюдали за игрой защитника «Аталанты» Робина Госенса. 25-летний игрок отметился в этой встрече забитым мячом, что положительно сказалось на впечатлении работников селекции.

В текущем сезоне крайний защитник сыграл в 18 матчах Серии А, забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи.

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