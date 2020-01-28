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Журналист: «„Зенит“ близок к подписанию хавбека сборной Ирака»

сегодня, 07:07

Полузащитник ФК «Аль-Шорта» Сафа Хади очень близок к подписанию контракта с «Зенитом». Об этом в своём «твиттере» сообщил главный редактор иракского издания «Футбол» Али Нури.

Российский «Зенит» очень близок к тому, чтобы заключить контракт с игроком сборной Ирака Сафой Хади, и может подписать его уже в зимнее трансферное окно.

Нури также добавил, что немаловажную роль в переговорах сыграл иранский нападающий российского клуба Сердар Азмун.

В свою очередь, иракское издание Iq-pro ранее сообщило в Instagram о том, что Хади близок к переходу в клуб российской Премьер-Лиги, но не уточнило название команды.

Напомним, вчера генеральный директор «Зенита» Александр Медведев объявил о решении совета директоров продлить контракт с главным тренером Сергеем Семаком.

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Все комментарии
ziborock
ziborock
сегодня в 07:39
Впору переименовывать Зенит в "ФК им. Патриса Лумумбы"!!!)))
Caniggia
Caniggia
сегодня в 07:37
Ирак? Как туда вообще занесло? Семак то в курсе? А, ну да, его мнение никого не интересует.
anfield1984
anfield1984
сегодня в 07:33
Он взорвет наш чемпионат
Faustello
Faustello
сегодня в 07:28
Ирак футбольная страна.
Байкал-38
Байкал-38 ответил LOpp
сегодня в 07:25
Вираж будет доволен
Скоро "вираж" будет состоять из таких же!
Mangur
Mangur
сегодня в 07:25
Без комментария
LOpp
LOpp
сегодня в 07:21
Вираж будет доволен
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