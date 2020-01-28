Журналист: «„Зенит“ близок к подписанию хавбека сборной Ирака»

сегодня, 07:07

Полузащитник ФК «Аль-Шорта» Сафа Хади очень близок к подписанию контракта с «Зенитом». Об этом в своём «твиттере» сообщил главный редактор иракского издания «Футбол» Али Нури.

Российский «Зенит» очень близок к тому, чтобы заключить контракт с игроком сборной Ирака Сафой Хади, и может подписать его уже в зимнее трансферное окно.

Нури также добавил, что немаловажную роль в переговорах сыграл иранский нападающий российского клуба Сердар Азмун.

В свою очередь, иракское издание Iq-pro ранее сообщило в Instagram о том, что Хади близок к переходу в клуб российской Премьер-Лиги, но не уточнило название команды.

Напомним, вчера генеральный директор «Зенита» Александр Медведев объявил о решении совета директоров продлить контракт с главным тренером Сергеем Семаком.