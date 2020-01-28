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«Зенит» близок к подписанию хавбека сборной Ирака

сегодня, 07:07

Полузащитник ФК «Аль-Шорта» Сафа Хади очень близок к подписанию контракта с «Зенитом». Об этом в своём «твиттере» сообщил главный редактор иракского издания «Футбол» Али Нури.

Российский «Зенит» очень близок к тому, чтобы заключить контракт с игроком сборной Ирака Сафой Хади, и может подписать его уже в зимнее трансферное окно.

Нури также добавил, что немаловажную роль в переговорах сыграл иранский нападающий российского клуба Сердар Азмун.

В свою очередь, иракское издание Iq-pro ранее сообщило в Instagram о том, что Хади близок к переходу в клуб российской Премьер-Лиги, но не уточнило название команды.

Напомним, вчера генеральный директор «Зенита» Александр Медведев объявил о решении совета директоров продлить контракт с главным тренером Сергеем Семаком.

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Все комментарии
ildar_3871
ildar_3871 ответил Алексей Коротеев
сегодня в 12:19
Решили американцам свинью подложить ? Иранец есть , хотят иракца подписать ,а затем и сириец там на подходе ?! )))
везде политика !
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 12:05
Решили американцам свинью подложить ? Иранец есть , хотят иракца подписать ,а затем и сириец там на подходе ?! )))
ildar_3871
ildar_3871 ответил spartach n1
сегодня в 12:01
Тебе надо почаще общатся с местными экспертами с берегов Невы,жаль Котлин с Геной Магнумом сбежали !
Не , я только Орлова слушаю и чуть чуть Боярского , они всегда говорят правду про Зенит !
spartach n1
spartach n1 ответил ildar_3871
сегодня в 11:57
Я уже запутался с этим зенитом , уже берега путаю , не отличаю где зенит где камеди !)
Тебе надо почаще общатся с местными экспертами с берегов Невы,жаль Котлин с Геной Магнумом сбежали !
ildar_3871
ildar_3871 ответил Comentarios
сегодня в 11:54
Ты смотрю в курсе, расскажи интересно
Я вообще не понимаю в иракском футболе , тебе лучше обратится в зенит , там сидят специалисты по ираку )
ildar_3871
ildar_3871 ответил spartach n1
сегодня в 11:52
Вот видишь насколько ты не просвящен,это одно и тоже !
Я уже запутался с этим зенитом , уже берега путаю , не отличаю где зенит где камеди !)
ДЮКОВСКИЙ КЛУБИК
ДЮКОВСКИЙ КЛУБИК
сегодня в 11:51
скажут что точно дойдем до полуфинала ЛЧ! ха
Comentarios
Comentarios ответил ildar_3871
сегодня в 11:50
Ты смотрю в курсе, расскажи интересно
spartach n1
spartach n1 ответил ildar_3871
сегодня в 11:48
Ты не ошибся , что за радио Зенит , ты хотел сказать Камеди Радио ?
Вот видишь насколько ты не просвящен,это одно и тоже !
Шмулик Замуздецкий - Кац
Шмулик Замуздецкий - Кац ответил Faustello
сегодня в 11:47
Бедный парень, представляю короля шуток Дзюбиду: - Эй сафа сюда ходи, сидеть буду! ))) И все вместе с Малкомом: - гы гы гы!
Это для араба слишком сложно. Надо придумать что-то проще.
ildar_3871
ildar_3871 ответил spartach n1
сегодня в 11:44
Ниче ты не понимаешь в футболе,это иракский воспитанник великого зенита ! Хоть бы для саморазвития радио Зенит что-ли послушай !
Ты не ошибся , что за радио Зенит , ты хотел сказать Камеди Радио ?
ДЮКОВСКИЙ КЛУБИК
ДЮКОВСКИЙ КЛУБИК
сегодня в 11:41
на лавочку к зулусу сойдет
ДЮКОВСКИЙ КЛУБИК
ДЮКОВСКИЙ КЛУБИК
сегодня в 11:38
А как же свои воспитанники СПБ?
Ах да зулус у них есть коко,дзюба,паредас
oFANATo
oFANATo
сегодня в 11:37
миллер где воспитанники своей академии?
spartach n1
spartach n1 ответил ildar_3871
сегодня в 11:31
Видимо в Питере совсем нет своих футболистов ! Газпром мечты сбываются у иракцев !
Ниче ты не понимаешь в футболе,это иракский воспитанник великого зенита !
Хоть бы для саморазвития радио Зенит что-ли послушай !
ildar_3871
ildar_3871 ответил Comentarios
сегодня в 11:18
Чет совсем неизвестный. Он за Ирак скок матчей то провел..
Ты чё специалист по иракскому чемпионату ?
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 11:16
Видимо в Питере совсем нет своих футболистов ! Газпром мечты сбываются у иракцев !
Банщик из Тарасовки
Банщик из Тарасовки
сегодня в 11:04
Чушь какая-то.
galem72
galem72 ответил maldalik
сегодня в 11:00
Фигня какая-то Ирак с Ираном как кошка с собакой, рекомендация Азмуна, ага
Населения стран, может, и собачатся, а вот руководства очень даже мило сотрудничают и делают свои фанатичные гадости в регионе.
Красная машина
Красная машина
сегодня в 10:57
А зачем ему из страны - чемпиона Азии по футболу ехать в клуб, вечно последний в ЛЧ?))))
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 10:38
Орлов против Исламхана , ему говорит 27 у него нет шансов играть в Зените , смешной )
Comentarios
Comentarios
сегодня в 10:36
Чет совсем неизвестный. Он за Ирак скок матчей то провел..
ildar_3871
ildar_3871 ответил labuh
сегодня в 10:32
Вчера по телеку показали Дзюбу в стрингах , смотрел ? )))
Faustello
Faustello
сегодня в 10:31
Бедный парень, представляю короля шуток Дзюбиду:
- Эй сафа сюда ходи, сидеть буду! )))
И все вместе с Малкомом:
- гы гы гы!
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле ответил makkie
сегодня в 10:28
Что то слабенько в вопросе разбираются беспринципные спартачи. Вираж всегда выступал против африканцев в Зените, в противовес спартаку, в который зулусов завозили пачками. Африканцев в Зените как не было, так и нет.
Ну и плюс времена поменялись, раньше за широкие штаны от панков-скинов выхватить можно было, сейчас репчик низкого качества из каждого угла звучит.
tuman960
tuman960 ответил labuh
сегодня в 10:24
надо же о каких местах ты разбираешься - сразу видно специалиста!!!!
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 10:24
На просмотр может быть как Ержана из Казахстана возьмут, не более. И так заявка легами забита.
Нам, конечно, десятка нужна очень, но ноунеймов неопробованных пускай спартак берет, им в следующем году ФНЛ покорять, как раз пригодятся.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
сегодня в 10:02
Ну вот уж не спартачей же гнобить за бразилов) Анан ушел, Глушак тоже. Остались 7:0 и т.п....
makkie
makkie
сегодня в 09:57
Забавно наблюдать, как Медведев и Ко ломают принципы Виража (Дюков свалил под шумок).
То латиносов завезут, то полу-угольков, то Молло, теперь вот арабо-азиатский рынок шерстят.

Это что, скоро ждать африканскую группу Траоре, Думбия и Чиди?)
RUSTY8
RUSTY8 ответил maldalik
сегодня в 09:55
Фигня какая-то Ирак с Ираном как кошка с собакой, рекомендация Азмуна, ага
Могет Хади иракский туркмен?!!
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