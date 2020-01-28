«Зенит» близок к подписанию хавбека сборной Ирака

Полузащитник ФК «Аль-Шорта» Сафа Хади очень близок к подписанию контракта с «Зенитом». Об этом в своём «твиттере» сообщил главный редактор иракского издания «Футбол» Али Нури.
Российский «Зенит» очень близок к тому, чтобы заключить контракт с игроком сборной Ирака Сафой Хади, и может подписать его уже в зимнее трансферное окно.
Нури также добавил, что немаловажную роль в переговорах сыграл иранский нападающий российского клуба Сердар Азмун.
В свою очередь, иракское издание Iq-pro ранее сообщило в Instagram о том, что Хади близок к переходу в клуб российской Премьер-Лиги, но не уточнило название команды.
Напомним, вчера генеральный директор «Зенита» Александр Медведев объявил о решении совета директоров продлить контракт с главным тренером Сергеем Семаком.
Ах да зулус у них есть коко,дзюба,паредас
Ах да зулус у них есть коко,дзюба,паредас
Хоть бы для саморазвития радио Зенит что-ли послушай !
Хоть бы для саморазвития радио Зенит что-ли послушай !
- Эй сафа сюда ходи, сидеть буду! )))
И все вместе с Малкомом:
- гы гы гы!
- Эй сафа сюда ходи, сидеть буду! )))
И все вместе с Малкомом:
- гы гы гы!
Ну и плюс времена поменялись, раньше за широкие штаны от панков-скинов выхватить можно было, сейчас репчик низкого качества из каждого угла звучит.
Ну и плюс времена поменялись, раньше за широкие штаны от панков-скинов выхватить можно было, сейчас репчик низкого качества из каждого угла звучит.
Нам, конечно, десятка нужна очень, но ноунеймов неопробованных пускай спартак берет, им в следующем году ФНЛ покорять, как раз пригодятся.
Нам, конечно, десятка нужна очень, но ноунеймов неопробованных пускай спартак берет, им в следующем году ФНЛ покорять, как раз пригодятся.
То латиносов завезут, то полу-угольков, то Молло, теперь вот арабо-азиатский рынок шерстят.
Это что, скоро ждать африканскую группу Траоре, Думбия и Чиди?)
То латиносов завезут, то полу-угольков, то Молло, теперь вот арабо-азиатский рынок шерстят.
Это что, скоро ждать африканскую группу Траоре, Думбия и Чиди?)