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Худяков покинет «Локомотив»

вчера, 11:27

Футбольный агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы вратаря «Локомотива» Даниила Худякова, рассказал, что ищет варианты продолжения карьеры для своего клиента.

Ничего не изменилось. Есть доверие к определённому вратарю у Галактионова. Это выбор тренера. Я рассматриваю не только зарубежные варианты для игрока, но и предложения из России. Переход в Турцию? Думаю, что турецкий чемпионат это самый реальный из европейских. Мы работаем по этому направлению. Думаю, что реальные предложения оттуда будут.

Худяков является воспитанником «Локомотива». Его контракт истекает летом 2024 года. 20-летний голкипер отыграл за «красно-зелёных» 34 матча, в которых пропустил 61 мяч и 6 матчей отыграл на ноль. В текущем сезоне Худяков участия не принимал. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 1,5 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Худяков может перейти в «Динамо».

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