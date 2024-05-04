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«Зенит» не ведёт переговоров о переходе Неймара

вчера, 10:55

Председатель совета директоров петербургского «Зенита» Елена Илюхина прокомментировала слухи о том, что клуб может попытаться купить бразильского нападающего Неймара, который сейчас выступает за саудовский «Аль-Хиляль».

«Зенит» прямо сейчас, в настоящее время не ведёт никаких трансферных переговоров, и даже по Неймару!

Контракт форварда с командой из Эр-Рияда истекает летом 2025 года.

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Зенит  Неймар
Источник: sport24.ru
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Все комментарии
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 12:08
Нам этот пенсионер не нужен!
Futurista
Futurista
вчера в 11:26
"Словно мухи, тут и там,
Ходят слухи по домам,
А беззубые старухи
Их разносят по умам"...
6yjkaqu2exza
6yjkaqu2exza
вчера в 11:23
На кой чёрт Неймару нужен какой-то Зенит?????????
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:11
Опять дым без огня и без пожара?
И юбилей без юбиляра?))))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 11:04
«Зенит» не ведёт переговоров о переходе Неймара..и пусть больше не просится...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:57
Кто же такие слухи распускает?))) Он скорее тренером придет)
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