«Зенит» не ведёт переговоров о переходе Неймара

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вчера, 10:55

Председатель совета директоров петербургского «Зенита» Елена Илюхина прокомментировала слухи о том, что клуб может попытаться купить бразильского нападающего , который сейчас выступает за саудовский «Аль-Хиляль».

«Зенит» прямо сейчас, в настоящее время не ведёт никаких трансферных переговоров, и даже по Неймару!

Контракт форварда с командой из Эр-Рияда истекает летом 2025 года.