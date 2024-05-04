«Зенит» не ведёт переговоров о переходе Неймара

Председатель совета директоров петербургского «Зенита» Елена Илюхина прокомментировала слухи о том, что клуб может попытаться купить бразильского нападающего Неймара, который сейчас выступает за саудовский «Аль-Хиляль».
«Зенит» прямо сейчас, в настоящее время не ведёт никаких трансферных переговоров, и даже по Неймару!
Контракт форварда с командой из Эр-Рияда истекает летом 2025 года.
Ходят слухи по домам,
А беззубые старухи
Их разносят по умам"...
Ходят слухи по домам,
А беззубые старухи
Их разносят по умам"...
И юбилей без юбиляра?))))
И юбилей без юбиляра?))))