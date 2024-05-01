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К Тюкавину есть интерес из лиги, которая входит в топ-5

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Soslanbeck Zhankaziev
Soslanbeck Zhankaziev
сегодня в 10:40
Возможно это Фиорентина, им нужен нап
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 10:16
дортмундской Боруссии пригодился бы.
но с таким агентом в летом никогда не уедет. для Сафонова главное - комиссионные, на амбиции Тюкавина ему наплевать.
Хорошо. что Константин отказал от предложении Зенита.
Заметил один важный момент.
Кто уехал в Европу(Миранчук, Захарян), их агенты таких интервью не давали.
Capral
Capral
вчера в 10:01
Лига топ 5, ещё не значит топовый клуб.
lotsman
lotsman
вчера в 09:52
А конкретно? Когда есть конкретный интерес, то пишут название клуба, откуда проявили интерес. А иначе бла-бла.
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