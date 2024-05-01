К Тюкавину есть интерес из лиги, которая входит в топ-5

К нападающему «Динамо» и сборной России Константину Тюкавину есть интерес из Серии А.
Ранее главный тренер московской команды Марцел Личка высказался о возможном уходе Тюкавина.
К нападающему «Динамо» и сборной России Константину Тюкавину есть интерес из Серии А.
Ранее главный тренер московской команды Марцел Личка высказался о возможном уходе Тюкавина.
но с таким агентом в летом никогда не уедет. для Сафонова главное - комиссионные, на амбиции Тюкавина ему наплевать.
Хорошо. что Константин отказал от предложении Зенита.
Заметил один важный момент.
Кто уехал в Европу(Миранчук, Захарян), их агенты таких интервью не давали.
но с таким агентом в летом никогда не уедет. для Сафонова главное - комиссионные, на амбиции Тюкавина ему наплевать.
Хорошо. что Константин отказал от предложении Зенита.
Заметил один важный момент.
Кто уехал в Европу(Миранчук, Захарян), их агенты таких интервью не давали.