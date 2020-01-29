сегодня, 12:51

Полузащитник «Милана» Сусо близок к переходу в «Севилью». Испанский клуб согласился включить в арендное соглашение пункт об обязательном выкупе игрока, сообщил журналист Альфредо Педулла.

Вероятно, «Севилья» возьмет Сусо в аренду на 18 месяцев. После этого «красно-белые» выкупят у «Милана» контракт полузащитника. Предположительно, общая сумма аренды и трансфера составит 20 миллионов евро.

Отметим, что «Милан» также может покинуть форвард . Им интересуются английские клубы. В частности, на игрока претендует «Вест Хэм».